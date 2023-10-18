ФотоЭкскурсия в Царицыно

Описание
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ФотоЭкскурсия в Царицыно
ФотоЭкскурсия в Царицыно
ФотоЭкскурсия в Царицыно
ФотоЭкскурсия в Царицыно
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Дворцово-парковый ансамбль
  • Хлебный дом (соединен с дворцом)
  • Оперный дом (средний дворец)
  • Фигурные (виноградные ворота)
  • Павильон Миловида
  • Башня-руина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно».
Насладимся живописными пейзажами и сделаем профессиональные фотографии на память!
Гид расскажет интересные исторические факты о парке и подметит архитектурные нюансы грандиозного дворцового комплекса XVIII века.
Узнаем почему Екатерине Великой не понравилась работа любимого архитектора Василия Баженова, раскроем секреты местности под названием "Черная грязь". Фотограф-гид подберет для вас лучшие локации маршрута!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональные фотографии: от 40 штук в цветокоррекции ссылкой на облачное пространство в течение недели.
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Детальная ретушь фотографий
  • НЕ включены билеты, так как в сам музей не заходим
Место начала и завершения?
Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид напишет вам за день до встречи в личные сообщения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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