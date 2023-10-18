Ближайшие даты:
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
24
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Дворцово-парковый ансамбль
- Хлебный дом (соединен с дворцом)
- Оперный дом (средний дворец)
- Фигурные (виноградные ворота)
- Павильон Миловида
- Башня-руина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно».
Насладимся живописными пейзажами и сделаем профессиональные фотографии на память!
Гид расскажет интересные исторические факты о парке и подметит архитектурные нюансы грандиозного дворцового комплекса XVIII века.
Узнаем почему Екатерине Великой не понравилась работа любимого архитектора Василия Баженова, раскроем секреты местности под названием "Черная грязь". Фотограф-гид подберет для вас лучшие локации маршрута!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональные фотографии: от 40 штук в цветокоррекции ссылкой на облачное пространство в течение недели.
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Детальная ретушь фотографий
- НЕ включены билеты, так как в сам музей не заходим
- Место начала и завершения?
- Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид напишет вам за день до встречи в личные сообщения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Мистические
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Летние
Фотопрогулки
Парки и усадьбы
Царицыно
Популярные места
Парки
Природа и пейзажи
Романовы
Коломенское
Экскурсии по городу для москвичей
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Посетить знаменитый дворцово-парковый ансамбль и раскрыть его тайны
у главного входа в музей-заповедник
Сегодня
Завтра
20 окт
21 окт
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Царицыно: ретроспектива столетий
Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
в районе метро Царицыно
Завтра
20 окт
21 окт
22 окт
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно
Рассмотреть самые интересные уголки резиденции Екатерины Великой и проникнуть в её историю
у входа в парк у ворот музея-заповедника
25 окт
26 окт
27 окт
28 окт
5 850₽ за всё до 5 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии