Приглашаю вас не просто погулять по музею-заповеднику, но и открыть его тайны.
Кому раньше принадлежало Царицыно? Как оно стало роскошной резиденцией царей и какое отношение к этому имели простые люди? Об этом и поговорим.
А также полюбуемся дворцами, парковыми зонами и Кавалерскими корпусами и отыщем самый ранний памятник архитектуры на территории царицынского ансамбля.
Кому раньше принадлежало Царицыно? Как оно стало роскошной резиденцией царей и какое отношение к этому имели простые люди? Об этом и поговорим.
А также полюбуемся дворцами, парковыми зонами и Кавалерскими корпусами и отыщем самый ранний памятник архитектуры на территории царицынского ансамбля.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите великолепную панораму Царицыно, большой светомузыкальный фонтан, старинные пруды, плотину и, конечно же, прекрасный парк, по которому приятно пройтись в любое время года.
- Полюбуетесь Фигурным и Большим мостами, тремя дворцами и Кавалерскими корпусами.
- Узнаете о разных временах и событиях, о судьбах царственных особ, великих архитекторов и простых людей, благодаря которым появился музей-заповедник.
- Раскроете, кому принадлежало Царицыно, как называлось раньше и как стало царской резиденцией.
- Рассмотрите усадебные строения, архитектурные элементы на них и постараетесь определить, для чего они были предназначены.
- Посмотрите на самый ранний из всех сохранившихся памятников архитектуры — храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» и узнаете историю его создания.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 13 лет.
- Билеты в Большой дворец приобретаются отдельно по желанию путешественников (взрослый — 630 руб., детский до 17 лет — 350 руб.).
- По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Царицыно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 728 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории!Задать вопрос
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