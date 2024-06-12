Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю вас не просто погулять по музею-заповеднику, но и открыть его тайны.



Кому раньше принадлежало Царицыно? Как оно стало роскошной резиденцией царей и какое отношение к этому имели простые люди? Об этом и поговорим.



А также полюбуемся дворцами, парковыми зонами и Кавалерскими корпусами и отыщем самый ранний памятник архитектуры на территории царицынского ансамбля.