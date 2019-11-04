4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хроники и интересные факты

Вы погрузитесь в прошлое Царицыно: узнаете о появлении первых поселений в этой местности, о курганах вятичей и самой резиденции императрицы Екатерины II. Над грандиозным дворцовым комплексом работали Баженов и Казаков — мы поговорим о проекте и строительстве, а также о биографиях зодчих и их взаимоотношениях с Государыней. Я открою вам тонкости устройства каскада прудов и легенды о мистических загадках Царицыно, а еще расскажу о романтической связи Екатерины Великой и князя Потёмкина.

Царицыно вдоль и поперек

За два часа мы успеем обойти самые интересные уголки Царицыно:

совершим путешествие через Царицынскую плотину;