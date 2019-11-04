4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. История и красота Царицыно

Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы

Лера
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Лера – ваш гид
И гостей города, и москвичей я приглашаю на прогулку по дивным аллеям и в путешествие в прошлое! Вы познакомитесь с единственной в Москве загородной резиденцией императрицы Екатерины II: с грандиозной архитектурой, с перипетиями истории и биографиями зодчих Баженова и Казакова.

Погуляете у прудов, полюбуетесь фонтаном и оцените изысканность Царицыно.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на территории музея-заповедника «Царицыно»
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У этой экскурсии4 отзыва
5
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно

Что вас ожидает

Хроники и интересные факты
Вы погрузитесь в прошлое Царицыно: узнаете о появлении первых поселений в этой местности, о курганах вятичей и самой резиденции императрицы Екатерины II. Над грандиозным дворцовым комплексом работали Баженов и Казаков — мы поговорим о проекте и строительстве, а также о биографиях зодчих и их взаимоотношениях с Государыней. Я открою вам тонкости устройства каскада прудов и легенды о мистических загадках Царицыно, а еще расскажу о романтической связи Екатерины Великой и князя Потёмкина.

Царицыно вдоль и поперек
За два часа мы успеем обойти самые интересные уголки Царицыно:
совершим путешествие через Царицынскую плотину;

  • осмотрим три кавалерских корпуса и три дворца, Хлебный дом и макеты комплекса;
  • пройдем по Фигурному и Большому мостам через овраг;
  • найдем фундаменты невосстановленных построек и попробуем их представить;
  • поговорим о причинах сохранения стен церкви Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на историческом месте;
  • полюбуемся Виноградными воротами;
  • и разберёмся, какими тропами можно добраться до живописной башни «Руина».

Организационные детали

  • Это экскурсия без осмотра объектов внутри.
  • Вход в Царицыно бесплатный.
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно
История и красота Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на территории музея-заповедника «Царицыно».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лера
Лера
Экскурсовод по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно», Московскому метрополитену. С радостью покажу вам город!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Экскурсия прошла великолепно и главная заслуга гида. Лера очень образованный человек и уникальный гид, знающий как преподать историю в красках и эмоциях. Очень благодарны за эту экскурсию.
16 сентября 2019
Гид очень профессиональная , мобильная и коммуникабельная девушка. Смогла переломить некий негатив связанный с опозданием на экскурсию. Можно рекомендовать как отличного профессионала.
2 сентября 2019
Очень вдохновляющая экскурсия, 2 часа пролетели как 10 минут! Спасибо Валерии за бесценную информацию и увлекательный рассказ!
23 августа 2019
Валерия - невероятная!!! Мы с дочерью были в восторге! Настолько все было интересно, увлекательно, эмоционально и в то же время структурировано, что мы не заметили как прошло 3 часа 🙄 вопросы от нас прибывали, а Валерия могла ответить на любой, ещё и с юмором) вообще создалось ощущение, что мы смогли почувствовать дух того времени. Спасибо огромное 🙏

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