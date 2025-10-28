Царицыно — настоящая энциклопедия истории и архитектуры. Я не буду перегружать вас цифрами и сложными терминами, а ненавязчиво погружу в разные эпохи, связанные с царской усадьбой. И расскажу то, что вы не прочтёте ни в каких путеводителях!

за 1–4 человек или 1875 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

В усадьбе Царицыно необычно всё — и дворец, который кажется зачарованным замком, стрельчатые арки мостов, туманные пруды и причудливые павильоны. Чтобы разгадать их загадки, вам предстоит:

Войти в парк под фигурным мостом, кажущимся то ли рыцарским замком, то ли воротами

Рассмотреть старинные пруды и плотины, и вообразить старинные мельницы при них

Восхититься свето-музыкальным фонтаном, который в летнее время дарит прохладу в жаркий день

Узнать о судьбе архитектора Василия Баженова, достойной описания в приключенческом романе

Услышать звоны Храма иконы Богородицы Живоносный источник, который помнит Екатерину II

Увидеть реконструкцию дворца постройки Матвея Казакова, сотоварища и коллеги Баженова

Прогуляться по аллеям старинного парка

Я расскажу:

Почему Екатерина II захотела купить эти дальние от Кремля, а тем более от северной столицы земли

Какие наряды носила, и почему очень любила праздновать

Как устроила Крым на территории Москвы

Почему через десять лет велела разобрать уже построенный великолепный дворец

И почему не увидела новый, построенный на этом месте

Почему Павел I, сын Екатерины II, не пожелал жить в Царицыне

Что же здесь делали Шаляпин, Чайковский, Чехов, Бунин, государственные деятели и промышленные магнаты начала 20 века

Как поймали огромную «карпину», и что было у неё в брюхе

Где «рос» золотой виноград в Царицыне

На экскурсии вас ждут угощения и небольшие подарки. Также вы получите отличные фото на фоне самых красивых зданий парка. Покажу, где на территории усадьбы находится один из лучших сувенирных магазинов столицы.

Организационные детали