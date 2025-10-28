Мои заказы

Царицыно не только для царей

Познакомиться с историей усадьбы в формате дружеской прогулки по старинному парку
Царицыно — настоящая энциклопедия истории и архитектуры.

Я не буду перегружать вас цифрами и сложными терминами, а ненавязчиво погружу в разные эпохи, связанные с царской усадьбой. И расскажу то, что вы не прочтёте ни в каких путеводителях!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

В усадьбе Царицыно необычно всё — и дворец, который кажется зачарованным замком, стрельчатые арки мостов, туманные пруды и причудливые павильоны. Чтобы разгадать их загадки, вам предстоит:

  • Войти в парк под фигурным мостом, кажущимся то ли рыцарским замком, то ли воротами
  • Рассмотреть старинные пруды и плотины, и вообразить старинные мельницы при них
  • Восхититься свето-музыкальным фонтаном, который в летнее время дарит прохладу в жаркий день
  • Узнать о судьбе архитектора Василия Баженова, достойной описания в приключенческом романе
  • Услышать звоны Храма иконы Богородицы Живоносный источник, который помнит Екатерину II
  • Увидеть реконструкцию дворца постройки Матвея Казакова, сотоварища и коллеги Баженова
  • Прогуляться по аллеям старинного парка

Я расскажу:

  • Почему Екатерина II захотела купить эти дальние от Кремля, а тем более от северной столицы земли
  • Какие наряды носила, и почему очень любила праздновать
  • Как устроила Крым на территории Москвы
  • Почему через десять лет велела разобрать уже построенный великолепный дворец
  • И почему не увидела новый, построенный на этом месте
  • Почему Павел I, сын Екатерины II, не пожелал жить в Царицыне
  • Что же здесь делали Шаляпин, Чайковский, Чехов, Бунин, государственные деятели и промышленные магнаты начала 20 века
  • Как поймали огромную «карпину», и что было у неё в брюхе
  • Где «рос» золотой виноград в Царицыне

На экскурсии вас ждут угощения и небольшие подарки. Также вы получите отличные фото на фоне самых красивых зданий парка. Покажу, где на территории усадьбы находится один из лучших сувенирных магазинов столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт и понравится взрослым и детям от 9 лет
  • Дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка — 1000 ₽ на группу
  • Фотографирую на ваш или свой телефон
  • Экскурсия проходит с радиогидами (входят в стоимость)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Царицыно»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 201 туриста
Я родилась в Москве. Поменяла жизнь, отучилась на гида, потому что хочу открывать вам незнакомую Москву. Мои программы не списаны с путеводителей, поэтому гости возвращаются снова. Я — профессиональный дизайнер,
читать дальше

ценю красивое и талантливое, нахожу это в родном городе и делюсь с вами. Мои экскурсии всегда с сюрпризами и подарками, провожу их с персональными радиогидами (у каждого участника приёмник и наушники). Приходите! Аккредитация гида Москвы, Царицыно, ВДНХ, Солнце Москвы. Гид Музея Москвы.

Фотографии от путешественников

З
Зоя
28 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Октябрьский день был прохладным, но это совершенно не помешало с удовольствием провести 2 часа в Царицыно в обществе замечательного гида. Мария сразу располагает к себе
читать дальше

своим вниманием и заботой, ее рассказ хочется слушать не отрываясь (радиогид этому очень способствовал). Вы погружаетесь в печальную историю Царицыно, ощущаете дух того времени и совсем другими глазами смотрите на красоту этого архитектурного ансамбля.
Очень приятным бонусом экскурсии были напитки, блинчики и памятный подарок от Марии.
Спасибо за чудесно проведенный день!

В
Варламов
16 окт 2025
Отличная экскурсия, подача информации о былом интересное, много узнали о владельцах и как сложилась их судьба. Архитектурный стиль "Русская готика", как её называл сам Баженов, очень интересный, необычный, поэтому обязательно необходимо взглянуть на дворцовый ансамбль в этом стиле. В парке можно провести хорошо время, просто прогуливаясь между прудами, по мостам…
В
Валерия
30 сен 2025
В эту поездку я впервые решила посетить Царицыно и считаю, что это было одним из самых лучших решений. Начну с того, насколько Мария старается облегчить жизнь туристам. Сейчас идет ремонт
читать дальше

моста и будучи впервые в этом месте, я бы немного растерялась, куда идти дальше, но Мария приложила ссылку на видео, где подробно записала маршрут до музея-заповедника, за что отдельная благодарность! Сама экскурсия была безумно интересной и насыщенной. Мария раскрыла архитектурные задумки Баженова, которые не всегда могут быть видны с первого раза, рассказала, как менялся облик Царицыно, некоторые факты просто поражали и в них сложно было поверить. Отдельное спасибо за вкусный кофе, блинчик и памятный подарок! Приятно видеть, как человек вкладывает всю душу в организацию экскурсии, продумывает все до мелочей и создает максимально комфортные условия для прогулки!

Ирина
Ирина
30 авг 2025
Сегодня посетили прекрасную экскурсию по Царицыно, узнали много фактов о парке, особенно впечатлил Дворец, который так долго строили, и в котором так никто никогда и не жил. Место роскошное, красота и с погодой очень повезло. Марии огромное спасибо, нам было очень интересно и вкусно!!!
Т
Татьяна
26 авг 2025
Кажется, что Царицыно далеко. А оказалось, всего полчаса от центра.

Погуляли до экскурсии, и во время нее парк и дворец совершенно преобразились. 2 часа пролетели незаметно.
Рассказ, угощения, подарок - все первоклассно.
Ресторанный гид по Царицыну очень помог в выборе места для обеда.
Твердая 5, хотим еще прогулок.
М
Михаил
24 авг 2025
Мария рассказывает очень живо: судьба Баженова как сюжет фильма, “Крым” в Москве и решения Екатерины вдруг становятся понятными.
Отдельно порадовало внимание к деталям: тихие точки для фото, подсказка с хорошей сувенирной лавкой в усадьбе.
В финале угощение и маленькие сюрпризы - очень тепло и заботливо. Прогулка получилась насыщенной и легкой одновременно. Ушли вдохновлёнными и с отличными кадрами.
А
Александр
24 авг 2025
Редко пишу отзывы, но после этой экскурсии захотелось.
Встретились заранее в парке, погуляли, пообедали в отличном ресторане, рекомендованном заранее Марией.
Но во время экскурсии парк и ансамбль действительно ожили и наполнились историческими персонажами, и перестали быть популярными туристическим объектами.

Небанальная экскурсия с классным гидом, необычными бонусами по ходу.
Интересно, неотрывно, хочется повторить, возможно, зимой.
А
Антон
22 авг 2025
Компанией ходили на экскурсию по вечернему Царицыно с Марией.
Содержательно, интересно, с юмором - все 2 часа наполнены информацией (оказалось очень удобно с радиогидами, даже в движении продолжается рассказ).
Царицыно раскрылось с неожиданной стороны, обязательно вернемся. И именно к Марии - она готовит новый маршрут.
Спасибо!
Артём
Артём
22 авг 2025
Живя рядом с Царицыно и бывав в парке множество раз, я открыл для себя усадьбу заново вместе с Марией!
Замечательно построенный маршрут и рассказ, от которого не хочется отвлекаться ни на
читать дальше

секунду, погружают в историю мест и судьбы людей, благодаря которым Царицыно обрело свои чарующие и по сей день роскошь и умиротворение.

Отдельная благодарность Марии за авторский гид по ресторанам, расположенным на территории парка. Мы выбрали прекрасное место для ужина!

А
Анна
21 авг 2025
Все было прекрасно,начиная от подачи и качества материала,заканчивая гостеприимством и увлеченностью своей работой. Обязательно встретимся с Марией на других ее маршрутах😃
О
Олеся
19 авг 2025
Прекрасная экскурсия для всех возрастов в компании уютной и душевной Марии! Ну а домашние блинчики с яблоком и вкусный кофе в Яблочный спас оставили супер приятное послевкусие!!!
N
Nadezhda
1 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия и Мария! Подача информации была очень интересная, узнали много фактов о любимом парке! Очень душевная и теплая атмосфера от Марии, заранее очень удобно расписала как дойти,
читать дальше

где рядом покушать. С такой заботой и душой подход к работе- очень радует! Также первый раз были сюрпризы всем участникам (не буду говорить, что именно, чтобы не раскрывать секрета). Очень советую к посещению.

Татьяна
Татьяна
29 июл 2025
Очень интересно слушать гида, который обожает своё дело! Помимо исторических дат и событий, Мария рассказала неизвестные факты -именно они делают экскурсию незабываемой и запоминающейся. Отдельное спасибо за теплоту и заботливое
читать дальше

отношение к каждому в большой группе- это восторг! А угощение, сделанное своими руками, украсило наш день. Если вы хотите получить огромное удовольствие от экскурсии с профессионалом, чутким, внимательным, то однозначно выбирайте Марию.

Т
Тамаоа
25 июл 2025
Очень интересная экскурсия, всё понравилось, экскурсовод добрая и угостила нас кофе с блинчиками))♥♥♥
Наталья
Наталья
8 июл 2025
Спасибо огромное Марии за прекрасную экскурсию, за ее вовлеченность, любовь к своему делу. Пунктуально, профессионально, с юмором и обаянием, с прекрасными знаниями и умением их подать. Это дорого стоит, когда
читать дальше

экскурсовод не говорит заученный текст, не читает по бумажкам и пользуется шпаргалками, а свободно оперирует своими знаниями, преподносит их так, что они как пазл откладываются в голове и запоминаются. Рекомендую однозначно! Отдельная благодарность, за вкусный сюрприз, по-домашнему вкусный и волшебный.

