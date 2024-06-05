1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
«По какой причине молдавский князь Кантемир не смог насладиться жизнью в Царицыно»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
«Вы узнаете, что находилось в Царицыно ранее, кто был владельцем этих мест до императрицы и что стало с резиденцией после её смерти»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«Исследовать Царицыно за 1,5 часа»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
«У дворцового ансамбля Царицыно непростая судьба: первый вариант постройки был полностью снесен, на рубеже времен дворец оказался в запустении, а результат реставрации у многих вызвал протест»
Расписание: в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
История и красота Царицыно
Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
«Вы погрузитесь в прошлое Царицыно: узнаете о появлении первых поселений в этой местности, о курганах вятичей и самой резиденции императрицы Екатерины II»
Завтра в 19:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
«Я проведу вас по залам, выполненным в духе екатерининских времен: Таврическому и Екатерининскому, и расскажу, в каком виде Екатерина Великая все же вернулась в Царицыно»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Царицыно - пешеходная экскурсия
««Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Царицыно – одно из самых красивых исторических мест Москвы, знаменитое своим архитектурным ансамблем, но не многие знают, что за всей этой красотой скрывается драматическая история самой усадьбы»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: ретроспектива столетий
Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Начало: в районе метро Царицыно
«От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам»
9 июня в 13:30
11 июня в 16:30
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в субботу в 15:30, в воскресенье в 16:30
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Познакомиться с историей легендарных московских парков
Начало: М Коломенская, на выходе из метро
«Я помогу вам проследить историю Царицыно с момента зарождения идеи его возведения, когда Екатерина II повелела построить загородную резиденцию, и до недавних времен, когда «долгострой» наконец был завершен»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
«А вы знаете, почему Царицыно занимает особое место среди московских усадеб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Выбор Императрицы: Царицыно
«Нарядный, яркий, вычурный дворцово-парковый ансамбль Царицыно является прекрасным образцом русской готики с элементами московского барокко»
Расписание: Суббота в 16:30
800₽ за человека
Групповая
4 часа
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Узнаете, откуда взялась идея возвести в селе Чёрная Грязь роскошный дворцово-парковый ансамбль Царицыно»
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великолепное Царицыно
Погулять по летней резиденция Екатерины Великой и раскрыть её тайны с профессиональным гидом
Начало: У метро Царицыно
«Почему Потёмкин так активно помогал Екатерине II в возведении Царицыно»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Волшебное Царицыно
Неспешная прогулка по царской резиденции
Начало: У станции метро Царицыно
«Вы увидите великолепную панораму Царицыно, большой светомузыкальный фонтан, старинные пруды, плотину и, конечно же, прекрасный парк, по которому приятно пройтись в любое время года»
12 июня в 11:30
13 июня в 15:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ЕЕкатерина5 июня 2024Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия в сопровождении гида Валентины познавательная. Экскурсия с душой. Сама подача материала очень информативна. Остался теплый осадок после проведенной экскурсии в компании гида. Однозначно рекомендую!
- ЭЭльвира29 мая 2024Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
- ООльга24 мая 2024Экскурсия в Царицыно с Валерией стала для нас настоящим праздником души! С первой же минуты ее голос окутал нас теплом и
- ИИрина21 мая 2024Посетили парк Царицыно вместе с Екатериной и остались в полном восторге от этой экскурсии! Получили настоящее эстетическое удовольствие от общения
- ММарина19 мая 2024Сказать что мы в восторге - мало! Поэтому скажу, что пока не побываем на всех Лериных экскурсиях, не успокоимся! Не
- ИИрина18 мая 2024Всех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по парку с экскурсии, которую провела
- ГГалина16 мая 2024Великолепная экскурсия по красивейшим местам. Непринужденный рассказ в режиме комфортной прогулки. И познавательный рассказ, и отдых, и фотосессии. Просто 10 в 1
- ЛЛариса15 мая 2024Покупала этот маршрут в подарок на ДР. Именинница и семья очень довольны. Ольга прекрасно ведёт маршрут, ненавязчиво и очень интересно представила материал. И сама атмосфера Царицыно и прогулка оказалась выше всяких похвал. Спасибо, будем рекомендовать друзьям непременно!
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