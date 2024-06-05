Экскурсии по Царицыно

Найдено 18 экскурсий в категории «Царицыно» в Москве, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
«По какой причине молдавский князь Кантемир не смог насладиться жизнью в Царицыно»
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Царственное Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Царственное Царицыно: путешествие по резиденции Екатерины Великой
Познакомьтесь с уникальной историей и архитектурой Царицыно, пройдитесь по мостикам и полюбуйтесь башней "Руина", павильоном "Миловида"
Начало: У входа в парк у ворот музея-заповедника
«Вы узнаете, что находилось в Царицыно ранее, кто был владельцем этих мест до императрицы и что стало с резиденцией после её смерти»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«Исследовать Царицыно за 1,5 часа»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Царицыно: выбор императрицы
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
25 отзывов
Царицыно: выбор императрицы
Восхититься архитектурой дворца, раскрыть его тайны и проникнуться духом эпохи
Начало: От Главного входа
«У дворцового ансамбля Царицыно непростая судьба: первый вариант постройки был полностью снесен, на рубеже времен дворец оказался в запустении, а результат реставрации у многих вызвал протест»
Расписание: в субботу в 15:30
Завтра в 15:30
12 июня в 15:30
800 за человека
История и красота Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
История и красота Царицыно
Открыть секрет Великой императрицы и изучить живописный уголок Москвы
Начало: на территории музея-заповедника «Царицыно»
«Вы погрузитесь в прошлое Царицыно: узнаете о появлении первых поселений в этой местности, о курганах вятичей и самой резиденции императрицы Екатерины II»
Завтра в 19:00
14 июня в 15:00
9 000 за всё до 10 чел.
Царицыно: театр архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
«Я проведу вас по залам, выполненным в духе екатерининских времен: Таврическому и Екатерининскому, и расскажу, в каком виде Екатерина Великая все же вернулась в Царицыно»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Познакомиться с историей дворцово-паркового ансамбля и получить профессиональные снимки на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
75006 000 за всё до 4 чел.
Царицыно - пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
56 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
««Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка»
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800 за билет
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
ЦАРИЦЫНО дворцовые истории Екатерины Великой
Начало: Музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Царицыно – одно из самых красивых исторических мест Москвы, знаменитое своим архитектурным ансамблем, но не многие знают, что за всей этой красотой скрывается драматическая история самой усадьбы»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 7 чел.
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
«Совместно с фотографом-гидом прогуляемся по территории музей-заповедника «Царицыно»»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Царицыно: ретроспектива столетий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Царицыно: ретроспектива столетий
Отправиться в увлекательное путешествие по вехам русской истории
Начало: в районе метро Царицыно
«От Царицыно веет вечностью… Давайте прикоснёмся к её тайнам»
9 июня в 13:30
11 июня в 16:30
8 000 за всё до 10 чел.
Архитектура и загадки Царицыно
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Архитектура и загадки Царицыно
Погулять по территории комплекса и раскрыть историю одного из самых мистических памятников Москвы
Начало: В районе метро Царицыно
Расписание: в субботу в 15:30, в воскресенье в 16:30
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
800 за человека
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Царские резиденции Коломенское и Царицыно
Познакомиться с историей легендарных московских парков
Начало: М Коломенская, на выходе из метро
«Я помогу вам проследить историю Царицыно с момента зарождения идеи его возведения, когда Екатерина II повелела построить загородную резиденцию, и до недавних времен, когда «долгострой» наконец был завершен»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
«А вы знаете, почему Царицыно занимает особое место среди московских усадеб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за билет
Выбор Императрицы: Царицыно
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Выбор Императрицы: Царицыно
«Нарядный, яркий, вычурный дворцово-парковый ансамбль Царицыно является прекрасным образцом русской готики с элементами московского барокко»
Расписание: Суббота в 16:30
800 за человека
Его Величество Царицыно
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Его Величество Царицыно
Автобусно-пешеходная экскурсия по одному из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Узнаете, откуда взялась идея возвести в селе Чёрная Грязь роскошный дворцово-парковый ансамбль Царицыно»
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 200 за человека
Великолепное Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Великолепное Царицыно
Погулять по летней резиденция Екатерины Великой и раскрыть её тайны с профессиональным гидом
Начало: У метро Царицыно
«Почему Потёмкин так активно помогал Екатерине II в возведении Царицыно»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.
Волшебное Царицыно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Волшебное Царицыно
Неспешная прогулка по царской резиденции
Начало: У станции метро Царицыно
«Вы увидите великолепную панораму Царицыно, большой светомузыкальный фонтан, старинные пруды, плотину и, конечно же, прекрасный парк, по которому приятно пройтись в любое время года»
12 июня в 11:30
13 июня в 15:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
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    разу не пожалели. В Царицыно бывали много раз, но его историю практически не знали. А тут и познавательно, и весело, и ещё много вкусных бонусов по ходу и в конце квеста. У нас была компания из 6 детей 11-12 лет. В процессе детям пришлось и подумать, и послушать, и побегать. 1,5 часа пролетели незаметно. Карине спасибо!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
    Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас
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    очень благоприятно. Её рассказ был интересен и мне и старшей дочери, маленькой просто нравилось все, что происходит. Экскурсия прошла легко, я получила много классных "живых" фотографий и хороших впечатлений. Подходит всем!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Экскурсия в сопровождении гида Валентины познавательная. Экскурсия с душой. Сама подача материала очень информативна. Остался теплый осадок после проведенной экскурсии в компании гида. Однозначно рекомендую!
  • Э
    Эльвира
    29 мая 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
    Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательноКарина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    История и красота Царицыно
    Экскурсия в Царицыно с Валерией стала для нас настоящим праздником души! С первой же минуты ее голос окутал нас теплом и
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    уютом, перенося в атмосферу XVIII века. Ее обширные знания и увлекательный рассказ превратили посещение парка в путешествие во времени. Валерия не просто провела нас по достопримечательностям, она подарила нам понимание их истории и смысла. Каждое здание, каждый уголок парка заиграл для нас новыми красками. Но самое главное - Валерия умело передала нам свою любовь к Царицыно. Мы почувствовали, что это место особенное, где сплелись история, искусство и природа. Спасибо огромное Валерии за этот незабываемый опыт! Ее экскурсия стала для нас настоящим подарком, который останется в нашей памяти надолго. Мы искренне рекомендуем всем посетить Царицыно с таким прекрасным экскурсоводом, как Валерия. Она не просто проведет вас по парку, а подарит вам истинное наслаждение от соприкосновения с историей и красотой.

  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Царицыно: ретроспектива столетий
    Посетили парк Царицыно вместе с Екатериной и остались в полном восторге от этой экскурсии! Получили настоящее эстетическое удовольствие от общения
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    с таким интересным гидом как Екатерина, экскурсия была насыщенная, но время пролетело незаметно! 15 мая у нас с мамой был день рождения и мы решили отметить его такой прогулкой в Царицыно! До этого были сами там много раз, но наконец-то познакомились с историей этого места поближе и нам удалось взглянуть на наш любимый парк глазами человека, влюбленного в это место! Отдельное спасибо Екатерине за стихи! 🙏🌹

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    История и красота Царицыно
    Сказать что мы в восторге - мало! Поэтому скажу, что пока не побываем на всех Лериных экскурсиях, не успокоимся! Не
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    слукавлю, если скажу, что это один из лучших экскурсоводов (поверьте, в моей жизни их было огромное количество, но такое впечатление о себе оставили только несколько). Больше писать ничего не буду, потому что лучше один раз попробовать самому, чем читать отзывы других! А мы с нетерпением будем ждать новой встречи с Лерой!

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Всех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по парку с экскурсии, которую провела
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    для нас Валентина. Было очень интересно и познавательно,узнали для себя много новой и интересной информации. Валентина отличный рассказчик, человек заинтересованный и увлеченный. Большое спасибо, Валентина! Обязательно соберёмся на другие Ваши экскурсии!

    Всех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по паркуВсех приветствую! Сегодняшний,такой весенний, солнечный день мы провели в Царицыно. А начась наша прогулка по парку
  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
    Великолепная экскурсия по красивейшим местам. Непринужденный рассказ в режиме комфортной прогулки. И познавательный рассказ, и отдых, и фотосессии. Просто 10 в 1
  • Л
    Лариса
    15 мая 2024
    Царственное Царицыно
    Покупала этот маршрут в подарок на ДР. Именинница и семья очень довольны. Ольга прекрасно ведёт маршрут, ненавязчиво и очень интересно представила материал. И сама атмосфера Царицыно и прогулка оказалась выше всяких похвал. Спасибо, будем рекомендовать друзьям непременно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Царицыно»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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