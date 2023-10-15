Денис — ваша команда гидов в Москве

Нас зовут Денис, Маша и Алёна, мы аккредитованные гиды. Каждый из нас индивидуален, но именно это объединяет нас в одну команду со своим стилем. Все экскурсии мы разрабатываем сами, десятки раз проходя по маршруту и подмечая все новые детали: незаметную табличку во дворе старого дома или скрытую за деревьями бронзовую скульптуру. Впечатляющие истории, малоизвестные факты, таинственность, очарование — всё это превратит экскурсию в незабываемый опыт. Приходите, будем рады познакомиться!

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