Узнать о самой сакральной и разгульной улице Москвы и попробовать её на вкус
Вы познакомитесь с основными вкусами москвичей нескольких столетий: попробуете русские блюда старой Москвы за оградой Сретенского монастыря, окунётесь в аристократическую атмосферу 19 века во французской кондитерской, прикоснётесь к советской кухне на Сретенской площади и узнаете, где современный москвич может отведать гастрономические изыски различных стран мира.
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Описание
Что вас ожидает
Чем интересна Сретенка?
Это одна из старейших улиц Москвы. Именно тут москвичи сретали (встречали) Владимирскую икону Божьей матери — защитницу Москвы в конце 14 в. Именно эта дорога проложена сонмом тысяч паломнических ног, направляющихся в Троице-Сергиев монастырь. Именно этот район приобретает славу самого распутного и порочного места в 19 в. Как сочеталось несочетаемое? Как соседствовали целомудрие и порочность? Об этом и многом другом поговорим, прогуливаясь от одного гастрономического заведения к другому.
Наш гастромаршрут
- Чебуречная на Сретенской площади. Именно здесь в советское время можно было встретить и профессора или другого представителя советской элиты, и студента, простого работягу или извозчика. Ведь тут продавали лучшие чебуреки в Москве! Вы окунётесь в советскую атмосферу и отведаете сочные чебуреки. Для большего погружения можно заказать и сто грамм.
- Французская кондитерская Жана Франсуа Бодреро. Основатель этой сети кондитерских — француз, родившийся в семье рестораторов в Тулоне, с 16 лет работал кондитером и уже довольно долго проживает в Москве. На Сретенке была открыта первая в Москве кондитерская сети. Тут широкий выбор французских круассанов и эклеров, ароматной выпечки, а также разных сортов кофе и чая.
- Трапезная Сретенского монастыря «Несвятые святые». Где, как не в трапезной, отведать блюда традиционной русской кухни? Здесь готовят царскую уху из двух видов рыб и салаты из выращенных в скиту овощей и фруктов. Если нет поста, то вам предложат мясные блюда и гарниры к ним. Придя сюда, вы почувствуете атмосферу благодати, тишины и старой Руси.
- Фудмолл «Центральный рынок» на Трубной площади. Своим названием он обязан существовавшему здесь в 19 в. рынку, на котором, правда, торговали отнюдь не едой, а животными и птицами. За вполне адекватную цену вы сможете полакомиться блюдами разных кухонь мира. Большая тарелка с мидиями, сочный бургер, горячая пицца или том ям — выбирать вам!
Организационные детали
- При посещении монастыря и церквей (по желанию) необходимо придерживаться скромного православного стиля (исключены короткие юбки и шорты). Женщинам необходимо взять с собой платок на голову.
- Программа рассчитана на взрослых. Если с вами будут дети, то некоторые пикантные подробности из жизни москвичей прошлых столетий мы опустим.
- В стоимость экскурсии не включены расходы в кафе/ресторанах/трапезных. Оплата по счёту исходя из ваших гастрономических предпочтений.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро Сухаревская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Москве
Нас зовут Денис, Маша и Алёна, мы аккредитованные гиды. Каждый из нас индивидуален, но именно это объединяет нас в одну команду со своим стилем. Все экскурсии мы разрабатываем сами, десятки раз проходя по маршруту и подмечая все новые детали: незаметную табличку во дворе старого дома или скрытую за деревьями бронзовую скульптуру. Впечатляющие истории, малоизвестные факты, таинственность, очарование — всё это превратит экскурсию в незабываемый опыт. Приходите, будем рады познакомиться!
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