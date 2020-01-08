76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по Сретенке с коренным москвичом

Андрей
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Андрей – ваш гид
Прогулка от Трубной площади до Сухаревской по одной из самых старых улиц Москвы, а также знакомство со всеми ее обитателями и с тайнами, которые она до сих пор хранит
От 5000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии76 отзывов
4.88
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы

Я не просто люблю Москву и много знаю об этом городе и людях, которые в нем жили и живут, я его вымирающая часть. Поэтому хочу поделиться знаниями, впечатлениями и воспоминаниями с как можно большим количеством тех, кому это тоже интересно.

Маршрут

Предлагаю погулять по одной из самых знаменитых улиц Москвы – Сретенке. А начнем мы с Трубной площади: узнаем, как и почему возникло это необычное название «Труба»; увидим места кварталов «свободной любви» и зловещих воровских «малин» в трущобах Грачевки; вспомним историю птичьего рынка и трактира «Собачий рынок» и, конечно, знаменитого салата Оливье и ресторана «Эрмитаж».

По Рождественскому бульвару мы поднимемся к Сретенке. Рождественский бульвар – это одни из самых древних московских монастырей: Рождественский и Сретенский, это история бульварного кольца и одного из самых дорогих доходных домов Москвы начала ХХ-го века, это имена Чайковского, художника Перова, декабристов и известного «пролетарского» поэта.

От площади Сретенских ворот не спеша двинемся по Сретенке: поймем, почему же эта улица одна из самых московских; узнаем, как связана Сретенка с историей русской живописи; поговорим о тех, кто здесь жил: а это Чехов и семья Пушкиных, Лермонтов и Николай Рубинштейн, писатель Домбровский и скульптор Эрнст Неизвестный. Увидим места, столь любимые известными советскими кинорежиссерами.

Мы будем ностальгировать о потрясающем вкусе хлеба филипповской булочной, о разносолах знаменитого на весь город магазина «Грибы-Ягоды», об экзотических прилавках магазина «Лесная быль»… Вспомним петровское время, церковь Троицы, что в Листах, Сухареву башню, чернокнижника Брюса, Прасковью Жемчугову. Скакнем через века и пройдемся по знаменитой барахолке.

Виртуально посетим первую московскую пивную автомат и реально одну из самых знаменитых московских чебуречных.

История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Андрей
Андрей
Коренной москвич. Мой принцип – «пестрая история с прелестью в деталях». Журналист, историк, автор документальных телефильмов. О том, кем и когда что-то построено и кто где жил, можно прочесть и в путеводителях, а вот об изящных деталях из интернета Вы не узнаете.
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсия понравилась! Советую особенно москвичам,которые знают и любят город! Мы не жители столицы ,но нам тоже было очень интересно и познавательно! Узнали много новых значений выражений ,таких как "дойти до ручки",""будет и на нашей улице праздник".Андрей очень хорошо знает город и очень хорошо доводит информацию в легкой,юмористической форме! Советую всем(особенно москвичам)!!!!
27 октября 2019
Были на экскурсии с Андреем Юрьевичем 27 октября, гуляли от Трубной до Сретенки. Маршрут знаком с самого детства, но я не представляла, что услышу столько нового и интересного. Мы получили невероятное удовольствие - он смог очаровать своим рассказом с самых первых минут. Мы узнали и про «кавалера ордена пробки», и про «вечную мерзлоту», погрузились в Москву царскую и советскую, посмеялись и погрустили. Андрей Юрьевич потрясающий рассказчик, увлечённый своим делом профессионал. Очень рекомендую. Это время, потраченное с большим толком.
Спасибо, Андрей Юрьевич!
21 октября 2019
Как же это здорово-погулять теплым осенним днём по Москве с коренным москвичом, послушать истории очевидца, проникнуться историей столицы!!!
Dmitriy
19 августа 2019
Андрей -супергид, прошлись по московским улочкам прямо как путешественники в машине времени, из XVII века в XX, затем в XIX и обратно в XXI:) Фантастическое владение материалом и прекрасная подача. Очень хорошо!
24 июля 2019
город, как и историю делают люди: их судьбы, их голоса, их "следы" населяют и наполняют города..... С Андреем - Москва, вернее та часть где мы с ним гуляли - стала для нас "живой", мы увидели и почувствовали ее его глазами и его воспоминаниями, судьбами людей которые жили, любили и не любили этот город. Спасибо
21 июля 2019
Очень интересная экскурсия по прекрасному маршруту. Гид Андрей - коренной москвич, великолепно знающий историю улиц и зданий. Его рассказ - это не только исторические факты и даты, но и личные воспоминания и опыт. Это делает экскурсию живой и запоминающейся.
24 мая 2019
Вчера наша большая, беспрестанно щебечущая, семья провела замечательный вечер в компании Андрея. Очень приятно побродили по улицам старой Москвы. Узнали особенности строительства этой части города, её заселения; историю отдельных домов и личностей. Приятно случать тёплые слова о городе от человека, наблюдающего за ним, выросшего в нем и пропитанного городом. Стоит отдельно отметить, что Андрей имеет терпение и любит не только город, но и людей, а главное детей. И ни песни и разбрасывание носков нашей младшенькой, ни нытьё её пятилетнего брата («у меня ноги болят») не оказали на настроение и настрой Андрея негативного влияния. А восьмилетка так вообще ходил заворожённый: что это за картина?; кто такой Шарапов?; гардемарины прямо здесь?...
Спасибо большое!
20 мая 2019
Были на экскурсии 19. 05.2019. Очень понравилось все: гид, содержание, маршрут. Гид Андрей знает каждый переулок, каждый дом, историю всего происходящего в этом районе. Были семьёй, детям 9 и 15 лет. Им тоже очень понравилось. Андрей (гид) адаптирует экскурсию под каждый возраст и исходный уровень знаний.
14 мая 2019
Экскурсия была потрясающая, понравилась всей группе из 12 человек. Интересная и познавательная информация была подана с хорошей долей юмора и личными воспоминаниями коренного москвича. Браво андрей, вообще никогда не встречали такого профессионального гида, влюбленного в свой город. Смело рекомендуем андрея, и намерены еще не раз воспользоваться его услугами.
12 мая 2019
Низкий поклон и сердечная благодарность очаровательному умнице и подлинному интеллигенту Андрею за интереснейший рассказ о нежно, трепетно и беззаветно любимой им Москве! Три часа пролетели незаметно, но воспоминания о магии обаяния Андрея и его редком в наши дни таланте рассказчика останутся надолго.
Ещё 66 отзывов

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