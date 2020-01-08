76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка от Трубной площади до Сухаревской по одной из самых старых улиц Москвы, а также знакомство со всеми ее обитателями и с тайнами, которые она до сих пор хранит

Я не просто люблю Москву и много знаю об этом городе и людях, которые в нем жили и живут, я его вымирающая часть. Поэтому хочу поделиться знаниями, впечатлениями и воспоминаниями с как можно большим количеством тех, кому это тоже интересно.

Маршрут

Предлагаю погулять по одной из самых знаменитых улиц Москвы – Сретенке. А начнем мы с Трубной площади: узнаем, как и почему возникло это необычное название «Труба»; увидим места кварталов «свободной любви» и зловещих воровских «малин» в трущобах Грачевки; вспомним историю птичьего рынка и трактира «Собачий рынок» и, конечно, знаменитого салата Оливье и ресторана «Эрмитаж».

По Рождественскому бульвару мы поднимемся к Сретенке. Рождественский бульвар – это одни из самых древних московских монастырей: Рождественский и Сретенский, это история бульварного кольца и одного из самых дорогих доходных домов Москвы начала ХХ-го века, это имена Чайковского, художника Перова, декабристов и известного «пролетарского» поэта.

От площади Сретенских ворот не спеша двинемся по Сретенке: поймем, почему же эта улица одна из самых московских; узнаем, как связана Сретенка с историей русской живописи; поговорим о тех, кто здесь жил: а это Чехов и семья Пушкиных, Лермонтов и Николай Рубинштейн, писатель Домбровский и скульптор Эрнст Неизвестный. Увидим места, столь любимые известными советскими кинорежиссерами.

Мы будем ностальгировать о потрясающем вкусе хлеба филипповской булочной, о разносолах знаменитого на весь город магазина «Грибы-Ягоды», об экзотических прилавках магазина «Лесная быль»… Вспомним петровское время, церковь Троицы, что в Листах, Сухареву башню, чернокнижника Брюса, Прасковью Жемчугову. Скакнем через века и пройдемся по знаменитой барахолке.

Виртуально посетим первую московскую пивную автомат и реально одну из самых знаменитых московских чебуречных.