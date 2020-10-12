2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Москва из прошлого

Прогулка 👣 начнется с тех мест, где камни еще помнят сапоги купцов и лапти холопов. Мы пройдем по самой фешенебельной улице 16 века и заберемся на Китайгородскую стену, исследуем территорию Зарядья и поговорим о непростой судьбе этого места. Вы увидите дом, где родилась династия Романовых, а я расскажу об этой фамилии и объясню, почему именно она пришла к власти. У храма Всех святых на Кулишках вспомним и почтим народных героев, а на Ильинке поговорим о том, почему монахов можно назвать бизнесменами Средневековья. Краем глаза вы увидите красавицу Красную площадь и Собор Василия Блаженного, послушаете звон Спасской башни. На Никольской «шагнете» в следующие века, а после отыщете еще один фрагмент крепостной стены.

Сюжеты старины

Вы не только услышите истории 📖 достопримечательностей 🏛️, которые встретятся нам на пути, но и представите, какими были эти места в эпоху Средневековья, узнаете о повседневном укладе тогдашних москвичей. Каким был фастфуд 16 века? Почему Гостиный двор называется гостиным? Кто положил начало русской письменности и где была издана первая книга на Руси? Я отвечу на эти вопросы, поделюсь забавными деталями, а еще раскрою, откуда пошли выражения «нахаляву», «дойти до ручки», «по сходной цене» и другие.