2 отзыва оставили туристы

Представьте себе Москву, где каждый уголок хранит истории прошлых веков.Китай-город не просто район, а целая страница в исторической книге столицы, где мощеные площади, зеленые парки и каменные храмы рассказывают о

многовековой истории. Во время этой экскурсии вы не только узнаете о зарождении рода Романовых и пройдетесь по главной торговой улице 16 века, но и сможете прикоснуться к остаткам древней крепости. Это уникальная возможность ощутить дух старины и увидеть, как жили москвичи на протяжении веков

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Москва от XII до XXI века

Мы прикоснемся к остаткам древней крепости, которые стали частью метрополитена. Пройдем по главной торговой улице 16 века. Поговорим о том, как первый «спальный район» Москвы — Зарядье — превратился в огромную гостиницу, а потом в парк. Вы увидите дом, где зародился род Романовых, и я расскажу о драматичных судьбах первых поколений этой династии. Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни. На Никольской погрузимся в шумную праздничную суматоху, а после отыщем «спрятанный» фрагмент крепостной стены.

Сюжеты старины

Вы не только услышите истории достопримечательностей, которые встретятся нам на пути, но и сможете представить, как жили москвичи прошлых веков: как торговали, молились, учились, воевали. Мы постараемся разобраться, откуда возникла поговорка про «свиное рыло в калашном ряду», что такое «сходная цена» и почему Китай-город — это не «Чайна-таун».

Организационные детали

Обратите внимание: для детей младше 10-11 лет такая продолжительная экскурсия, построенная на историческом материале, может оказаться сложной.