2 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Представьте себе Москву, где каждый уголок хранит истории прошлых веков.
Китай-город не просто район, а целая страница в исторической книге столицы, где мощеные площади, зеленые парки и каменные храмы рассказывают о читать дальшеуменьшить
многовековой истории.
Во время этой экскурсии вы не только узнаете о зарождении рода Романовых и пройдетесь по главной торговой улице 16 века, но и сможете прикоснуться к остаткам древней крепости. Это уникальная возможность ощутить дух старины и увидеть, как жили москвичи на протяжении веков
🎉 Атмосфера шумных торговых улиц и тихих монастырских двориков
Что можно увидеть
Китай-город
Красная площадь
Собор Василия Блаженного
Спасская башня
Никольская улица
Зарядье
Дом Романовых
Фрагмент крепостной стены
Описание экскурсии
Москва от XII до XXI века
Мы прикоснемся к остаткам древней крепости, которые стали частью метрополитена. Пройдем по главной торговой улице 16 века. Поговорим о том, как первый «спальный район» Москвы — Зарядье — превратился в огромную гостиницу, а потом в парк. Вы увидите дом, где зародился род Романовых, и я расскажу о драматичных судьбах первых поколений этой династии. Осмотрим Красную площадь и собор Василия Блаженного, послушаем звон курантов Спасской башни. На Никольской погрузимся в шумную праздничную суматоху, а после отыщем «спрятанный» фрагмент крепостной стены.
Сюжеты старины
Вы не только услышите истории достопримечательностей, которые встретятся нам на пути, но и сможете представить, как жили москвичи прошлых веков: как торговали, молились, учились, воевали. Мы постараемся разобраться, откуда возникла поговорка про «свиное рыло в калашном ряду», что такое «сходная цена» и почему Китай-город — это не «Чайна-таун».
Организационные детали
Обратите внимание: для детей младше 10-11 лет такая продолжительная экскурсия, построенная на историческом материале, может оказаться сложной.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
1000 ₽
Дети до 15 лет
1000 ₽
Участники боевых действий
1000 ₽
Стандартный билет
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3174 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод.
Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени.
Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 346 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Отличная экскурсия. Татьяна горит своим делом, с искрой внутри. Это очень подкупает. Было интересно и познавательно. Рекомендую от души!
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И
Ирина
Мне очень понравилась прогулка с Татьяной, погода была солнечная и достаточно жаркая, Татьяна учитывала это, и мы останавливались в комфортных локациях и с хорошим обзором. Были показаны старые фотографии Москвы, было очень познавательно. Татьяна отвечала на все вопросы. Было много интересных фактов. Экскурсии с Татьяной рекомендую
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Алена
сегодня были с дочкой на экскурсии, остались очень довольными. спасибо большое!
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Ю
Юлия
Спасибо Татьяне за содержательную экскурсию. За 2 часа дана краткая информация. Но на большее расчитывать и нельзя. Удалось даже побывать внутри Гостинного Двора, что считаю большой удачей.
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Sergei
Я опытный участник экскурсий, неплохо знаю историю, исхожено много улиц и переулков Москвы, слушал много гидов и могу смело поставить наивысшую оценку. Татьяна не просто оттарабанила заученный материал, а преподнесла читать дальшеуменьшить
историю Москвы как небольшое ментальное путешествие в те давние времена. Я и не заметил как пролетели 2 часа и по мне так это правильно что не уделили время на посещение Красной площади, слишком банально, это отдельная история
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Ольга
Всё очень понравилось,узнали много нового. Рекомендую!
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