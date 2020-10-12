2 отзыва оставили туристы

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Москва: от уличных калачей до палат Романовых

Понять, как выглядела столица в Средневековье, и раскрыть любопытные факты о ее памятниках и улицах

5
2 отзыва
Флорида
Флорида – Гид из Москвы
Лавируя по старейшим улочкам города, вы соберете целую коллекцию историй и достопримечательностей 🏛️.

Мощеные площади, каменные храмы, остатки крепостной стены — вы познакомитесь с уютным районом Китай-города.

Я расскажу, как зарождалась и росла Москва, как жил в те времена простой и богатый люд, и поделюсь любопытными фактами о средневековом городе.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 590531 ₽ за человекаскидка10%

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Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых

Что вас ожидает

Москва из прошлого
Прогулка 👣 начнется с тех мест, где камни еще помнят сапоги купцов и лапти холопов. Мы пройдем по самой фешенебельной улице 16 века и заберемся на Китайгородскую стену, исследуем территорию Зарядья и поговорим о непростой судьбе этого места. Вы увидите дом, где родилась династия Романовых, а я расскажу об этой фамилии и объясню, почему именно она пришла к власти. У храма Всех святых на Кулишках вспомним и почтим народных героев, а на Ильинке поговорим о том, почему монахов можно назвать бизнесменами Средневековья. Краем глаза вы увидите красавицу Красную площадь и Собор Василия Блаженного, послушаете звон Спасской башни. На Никольской «шагнете» в следующие века, а после отыщете еще один фрагмент крепостной стены.

Сюжеты старины
Вы не только услышите истории 📖 достопримечательностей 🏛️, которые встретятся нам на пути, но и представите, какими были эти места в эпоху Средневековья, узнаете о повседневном укладе тогдашних москвичей. Каким был фастфуд 16 века? Почему Гостиный двор называется гостиным? Кто положил начало русской письменности и где была издана первая книга на Руси? Я отвечу на эти вопросы, поделюсь забавными деталями, а еще раскрою, откуда пошли выражения «нахаляву», «дойти до ручки», «по сходной цене» и другие.

Начало и место завершения
🚩 у метро «Китай город»
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Москва: от уличных калачей до палат Романовых

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Флорида
Флорида
Приветствую вас друзья! Меня зовут Флора и я нежно люблю Москву, особенно ее старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаю вам вместе со мной послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. Я на своих экскурсиях делюсь не только фактами об истории, но и интересными сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Мои экскурсии – живые и эмоциональные, после которых вы будете в прекрасном настроении. До встречи!
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2 отзыва оставили туристы

12 октября 2020
Большое спасибо за экскурсию. Экскурсовод Флора очень понятно и доходчиво рассказывала о нашей истории и о моей любимой Москве. Буду ходить еще)
11 октября 2020
Были сегодня на этой экскурсии, всё было ооооооочень здорово, Флора прекрый рассказчик и очень атмосферный человек, С удовольствием пойдем на её экскурсии ещё, очень ждём новой, теперь мы её постоянные клиенты! P. S. обедаем в Хинкальной про которую вы говорили, еще раз спасибо, у нас отличное настроение!

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