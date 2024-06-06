1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
«Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века»
Сегодня в 21:30
9 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«☕ Затем заглянем в «кофейню третьей волны» и разберемся, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по студгородку РУДН: вкусы мира в сердце Москвы
Погрузитесь в мир международной кухни с экскурсией по студгородку РУДН, где каждый уголок - это новое кулинарное открытие
«Эфиопская и западноафриканская кухня в “Авеню”»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
17 900₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«На борту яхты работает ресторан с интернациональной кухней»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
«А ещё это не просто прогулка по барам — это ваше посвящение в новый образ жизни: slow drinking»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем) • Напитки: Чай, кофе, сок, вода (на выбор) • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
«В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический»
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«• Салат: Cалат «Овощной» • Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем) • Напитки: Чай, сок, вода (на выбор) • Десерт: Рахат-лукум Меню ланча:»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Мимо проплывают достопримечательности Москвы в вечерней подсветке, а Вы сидите в уютном ресторане с панорамными окнами на борту корабля»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
«куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр) Десерт:»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
«Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и интересуется театром, искусством и историей»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
«Вас ожидает демонстрационный мастер-класс по приготовлению виноградной улитки и её дегустация под бокал шампанского (доп»
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Шашлык куриный с гарниром (картофель запеченный по-деревенски) 250 гр»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
«По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов»
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
«Гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов и захватывающие виды московских набережных»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии
Начало: У м. Китай-город
«Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
«В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
«Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
«Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«горячее блюдо — шашлык куриный (220 г)»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Мы пройдёмся по Китай-городу и я расскажу, сколько стоила тут еда в разные эпохи»
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
«Вы попробуете пиво от разных школ пивоварения, а в помощь получите большие порции закусок для всей компании»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
«В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Московские рюмочные: все грани стакана
Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом
Начало: у метро «Тургеневская»
«В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении»
14 июня в 19:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Во время отдыха вы сможете устроить пикник из принесенных с собой продуктов, искупаться в чистой воде с борта яхты»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах
Начало: На Тверском бульваре
«Байки и правдивые истории московских ресторанов»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
8 650₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Еда и напитки в двух других барах оплачиваются дополнительно (стоимость коктейля в каждом — от 700 до 900 руб»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Прикоснуться к творческим хроникам столицы, поесть пирожки Цветаевой и сочинить собственный стих
Начало: На Пушкинской площади
«В одной из точек мы устроим пикник»
Расписание: в субботу в 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Москва хлебосольная: забытая и популярная русская кухня
Познакомиться с гастрономической культурой столицы - на словах и на деле
Начало: Точное место встречи мы обговорим отдельно, оно за...
«Хорошая кухня с традиционным домашним уклоном, пусть не гениальная в плане гастрономии, но от неё этого и не требуется»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Лубянка»
«В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном»
9 июня в 18:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
5 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«— Салат из микса томатов, листьев романо и сыра фета (140 грамм)— Треска с соусом том-ям, рисом гохан и маринованным имбирём (250 грамм)— Пирожное медовое 90 грамм (90 грамм)— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
«• На борту работает ресторан и бар с обширной картой и фирменными коктейлями Важная информация:»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономический день в Москве: авторская кухня
Окунуться в гастрономическую культуру столицы и попробовать блюда от шефов в 4 стильных заведениях
Начало: Театральная площадь, у фонтана напротив Большого т...
«И, чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру стал шире, мы поговорим об истории еды и кулинарии в мире»
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
«На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Здесь вам предоставится возможность вдоволь полакомиться, а также открыть тайны появления любимых десертов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
Начало: В районе станции метро «ВДНХ»
«В здании размещен выставочный центр, где вам откроются характерные черты национального стиля и местной гастрономии»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
12 июня в 14:00
1 сен в 14:00
1 750₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
«Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Сергиев Посад - «Сергиевская кухмистерская»
«чем выделялась пивная Джебладзе среди советских пивных»
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ИИрина3 июня 2024Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
- ФФарида31 мая 2024Было интересно, познавательно. Мы являемся гостями столицы и самостоятельно за столь короткий промежуток времени вряд ли бы смогли найти такое
- ЕЕкатерина29 мая 2024Решили сходить в вдвоем с подругой на ее день рождения. В принципе экскурсия понравилась. Экскурсовод Татьяна интересный, позитивный собеседник. Показала
- ССветлана29 мая 2024Великолепная речная прогулка, очень красивые виды города!
- OOlga29 мая 2024Бронировала экскурсию в День своего Рождения для себя и подруг. Подруги не знали об этом сюрпризе. Оригинальный по тематике маршрут,
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гастрономические»
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