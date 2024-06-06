Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас Начало: У метро «Китай-город» «Найдёте бар-коммуналку в бывшем особняке конца 18 века» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 84 отзыва Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей Начало: В районе метро Площадь Революции «☕ Затем заглянем в «кофейню третьей волны» и разберемся, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 98 отзывов Гастрономическое путешествие по студгородку РУДН: вкусы мира в сердце Москвы Погрузитесь в мир международной кухни с экскурсией по студгородку РУДН, где каждый уголок - это новое кулинарное открытие «Эфиопская и западноафриканская кухня в “Авеню”» 17 900 ₽ за всё до 6 чел.

🛥 На яхте Аудиогид 2 часа 4 отзыва Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» Начало: Причал «Гостиница Украина» «На борту яхты работает ресторан с интернациональной кухней» Расписание: Ежедневно 3 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 31 отзыв Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы» Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально Начало: По договоренности «А ещё это не просто прогулка по барам — это ваше посвящение в новый образ жизни: slow drinking» Расписание: в пятницу и субботу в 20:00 3 000 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 656 отзывов «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Меню от шеф-повара • Салат: Cалат «Греческий» • Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем) • Напитки: Чай, кофе, сок, вода (на выбор) • Десерт: Рахат-лукум Важная информация:» Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2.5 часа 8 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» «Гастрономический музыкальный круиз» 1 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 4 часа 70 отзывов Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1) «В каждом баре вас будет ждать welcome шот, в каждом баре свой» Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30 2 999 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 1 отзыв От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: Возле Парка Горького «В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический» 2 290 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 184 отзыва Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «• Салат: Cалат «Овощной» • Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем) • Напитки: Чай, сок, вода (на выбор) • Десерт: Рахат-лукум Меню ланча:» Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45 от 1 300 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🛥 На яхте Круиз 3 часа 905 отзывов Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson «Мимо проплывают достопримечательности Москвы в вечерней подсветке, а Вы сидите в уютном ресторане с панорамными окнами на борту корабля» Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре 1 640 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 15 минут 42 отзыва Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь" Начало: Причал «Новоспасский мост» «куриная грудка, перец болгарский, томаты, сыр) Десерт:» Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 от 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 76 отзывов НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории Начало: В районе метро Трубная «Кроме того, мы посетим один из гастрономических аттракционов города, где вам предложат оригинальный сырный чай с шоколадом и красочный цветной чай» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 10 отзывов Салют в День России с борта теплохода с ужином Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская") «Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют» Расписание: 9 мая в 20:00 от 1 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду Начало: На улице Никольская «Всем, кто готов к новым гастрономическим открытиям и интересуется театром, искусством и историей» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну Начало: М. Кузьминки (выход № 8) «Вас ожидает демонстрационный мастер-класс по приготовлению виноградной улитки и её дегустация под бокал шампанского (доп» Расписание: См. расписание 3 650 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2.5 часа 7 отзывов Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином Начало: Причал «Киевский» «Шашлык куриный с гарниром (картофель запеченный по-деревенски) 250 гр» Расписание: 9 мая в 20:00 от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 3 отзыва Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией) Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам) «По окончании экскурсантов ждет дегустация*) одного из любимых вин тов» Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации от 2 000 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Круиз 2.5 часа 499 отзывов Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin» Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская") «Гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов и захватывающие виды московских набережных» Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30 1 910 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе Боярские усадьбы, арт-кластер Хохловка, антикварный паб и купеческие особняки на авторской экскурсии Начало: У м. Китай-город «Гости могут не только вкусно поесть, но и поваляться после еды на диванчике, посмотреть кино или потусоваться на вечеринке в компании приятных людей» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 2 отзыва От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: У причала «Сити-Экспоцентр» «В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический» 1 490 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов История в бокале: прогулка по барам Хитровки Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века «Посещение бара-музея, где продлевают жизнь старинным вещам» 7 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 30 отзывов Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне... «Мы не пройдем мимо бара с фирменными настойками» Расписание: в пятницу и субботу в 20:30 3000 2 700 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России» Начало: Причал «Новоспасский Мост» «горячее блюдо — шашлык куриный (220 г)» Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45 от 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки Начало: В районе Никольской улицы «Мы пройдёмся по Китай-городу и я расскажу, сколько стоила тут еда в разные эпохи» 7 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пивная Москва: история и дегустации Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного Начало: У метро «Марксистская» «Вы попробуете пиво от разных школ пивоварения, а в помощь получите большие порции закусок для всей компании» 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Гастрономический квест «Азия в Москве» Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Чистые пруды» «В стоимость входит: 1 алкогольный и 1 безалкогольный напитки, 5 блюд для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 4 отзыва Московские рюмочные: все грани стакана Групповая прогулка по заведениям, ставшим культурным феноменом, с дегустацией в каждом Начало: у метро «Тургеневская» «В стоимость дегустации входят 4 настойки (по одной в каждой рюмочной) и лёгкая закуска в последнем заведении» 2 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 8 часов 6 отзывов День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) «Во время отдыха вы сможете устроить пикник из принесенных с собой продуктов, искупаться в чистой воде с борта яхты» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов «Барная» Москва: история питейных заведений на Руси Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах Начало: На Тверском бульваре «Байки и правдивые истории московских ресторанов» 8 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 5 отзывов Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства Начало: в районе станции метро «Еда и напитки в двух других барах оплачиваются дополнительно (стоимость коктейля в каждом — от 700 до 900 руб» 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 2 отзыва Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме Прикоснуться к творческим хроникам столицы, поесть пирожки Цветаевой и сочинить собственный стих Начало: На Пушкинской площади «В одной из точек мы устроим пикник» Расписание: в субботу в 16:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Москва хлебосольная: забытая и популярная русская кухня Познакомиться с гастрономической культурой столицы - на словах и на деле Начало: Точное место встречи мы обговорим отдельно, оно за... «Хорошая кухня с традиционным домашним уклоном, пусть не гениальная в плане гастрономии, но от неё этого и не требуется» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 4 отзыва Гастрономический квест «Мексика в Москве» Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Лубянка» «В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Секретные бары Покровки Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре Начало: У метро Китай-город «Еда и напитки оплачиваются дополнительно» 5 700 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2.5 часа 16 отзывов «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды Начало: На причале Китай-город/Устьинский «На борту есть кондиционер, уборная, кафе-бар и ресторан» 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара Начало: на причале «Сити-Экспоцентр» «— Салат из микса томатов, листьев романо и сыра фета (140 грамм)— Треска с соусом том-ям, рисом гохан и маринованным имбирём (250 грамм)— Пирожное медовое 90 грамм (90 грамм)— Чай/кофе/сок/морс/ бокал вина (красное или белое на выбор)» 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 1 отзыв Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста Начало: Причал «Крымский мост» «• На борту работает ресторан и бар с обширной картой и фирменными коктейлями Важная информация:» Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11 от 2 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Гастрономический день в Москве: авторская кухня Окунуться в гастрономическую культуру столицы и попробовать блюда от шефов в 4 стильных заведениях Начало: Театральная площадь, у фонтана напротив Большого т... «И, чтобы ваш взгляд на ресторанную культуру стал шире, мы поговорим об истории еды и кулинарии в мире» от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 26 отзывов Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы Начало: На причале «Киевский вокзал» «На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан» 690 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа «Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье Начало: На станции метро «Площадь революции» «Здесь вам предоставится возможность вдоволь полакомиться, а также открыть тайны появления любимых десертов» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 3 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения» Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса Начало: В районе станции метро «ВДНХ» «В здании размещен выставочный центр, где вам откроются характерные черты национального стиля и местной гастрономии» Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00 1 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа «Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва «Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада» Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 300 ₽ за человека