Описание

Памятники ЮНЕСКО Наша экскурсия начнется с Дмитриевского собора, памятника, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, что он был построен в честь мученика Дмитрия Солунского по заказу Всеволода Большое Гнездо. Его стены украшены орнаментом — около полутора тысяч резных камней с изображением животных, растений и людей. Рассмотрев это впечатляющее зрелище, мы пройдем к следующему памятнику древнерусской истории — Успенскому собору. Первый камень в его основание заложил князь Андрей Боголюбский, а стены храма спустя несколько столетий расписал Андрей Рублев. В некрополе находятся мощи великих князей. Это уникальный памятник 12 века! Владимирский Арбат Мы прогуляемся по пешеходной улице в самом центре города. Нас встретит старая аптека. Более 200 лет провизоры здесь готовили всякого рода снадобья. Рядом как раз стоит памятник тому самому аптекарю с целебным пузырьком лекарства. В народе советуют потереть ему нос и излечиться ото всех болезней. Справа расположен Георгиевский храм в честь которого и названа улица. Из-за пожара в 18 веке он сильно пострадал. На его месте из кирпича и белого камня возвели новый Георгиевский храм. В его основании всё еще сохранилась белокаменная кладка 12 века. Продвигаясь дальше по улице, увидим памятник художнику и потрясающие виды на мост через реку Клязьму, застеленную зелеными лугами. С этих смотровых площадок будет виден Успенский собор. Здесь получаются невероятные и уютные фотографии, похожие на открытки, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими. Исторические дома Земли территории Владимирского Арбата в 19 веке принадлежали купцам, чиновникам, мещанам. Здесь располагался дом вице-губернатора, в котором изначально жили председатели казенной палаты. Позже сюда приезжал к своей невесте Салтыков-Щедрин. Напротив вы увидите ансамбль Спасской и Никольской церквей, а рядом памятник владимирской вишне. Это еще не все достопримечательности, которые уместились на этой небольшой пешеходной улице. Вы увезете с собой целый чемодан впечатлений! Важная информация Значительная часть экскурсии проходит на улице, поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!