На интерактивной прогулке по центру Владимира я расскажу вам о том, как здесь обосновались славяне, а поселение стало процветающим городом, выросшим до столицы.
Вы поймете, что история города полна загадок и неожиданных поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях — потребуются хороший настрой и ваша полная вовлеченность в процесс.
Нас ждут Успенский и Дмитриевский соборы, Княгинин монастырь, пешеходная улица, смотровые площадки с лучшими видами и море историй о Владимире.
Вы поймете, что история города полна загадок и неожиданных поворотов, но мы с вами разберёмся во всех её хитросплетениях — потребуются хороший настрой и ваша полная вовлеченность в процесс.
Нас ждут Успенский и Дмитриевский соборы, Княгинин монастырь, пешеходная улица, смотровые площадки с лучшими видами и море историй о Владимире.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|650 ₽
|Детский (до 14 лет)
|325 ₽
Что вас ожидает:
- Золотые Ворота
- Успенский Собор
- Дмитриевский Собор
- Пешеходная улица
- Георгиевская церковь
- Спасская и Никольская церкви
- Памятники аптекарю, художнику, шалопаю и филёру, коту ученому, вишне
Описание
Памятники ЮНЕСКО Наша экскурсия начнется с Дмитриевского собора, памятника, включенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете, что он был построен в честь мученика Дмитрия Солунского по заказу Всеволода Большое Гнездо. Его стены украшены орнаментом — около полутора тысяч резных камней с изображением животных, растений и людей. Рассмотрев это впечатляющее зрелище, мы пройдем к следующему памятнику древнерусской истории — Успенскому собору. Первый камень в его основание заложил князь Андрей Боголюбский, а стены храма спустя несколько столетий расписал Андрей Рублев. В некрополе находятся мощи великих князей. Это уникальный памятник 12 века! Владимирский Арбат Мы прогуляемся по пешеходной улице в самом центре города. Нас встретит старая аптека. Более 200 лет провизоры здесь готовили всякого рода снадобья. Рядом как раз стоит памятник тому самому аптекарю с целебным пузырьком лекарства. В народе советуют потереть ему нос и излечиться ото всех болезней. Справа расположен Георгиевский храм в честь которого и названа улица. Из-за пожара в 18 веке он сильно пострадал. На его месте из кирпича и белого камня возвели новый Георгиевский храм. В его основании всё еще сохранилась белокаменная кладка 12 века. Продвигаясь дальше по улице, увидим памятник художнику и потрясающие виды на мост через реку Клязьму, застеленную зелеными лугами. С этих смотровых площадок будет виден Успенский собор. Здесь получаются невероятные и уютные фотографии, похожие на открытки, которыми вы сможете поделиться с друзьями и близкими. Исторические дома Земли территории Владимирского Арбата в 19 веке принадлежали купцам, чиновникам, мещанам. Здесь располагался дом вице-губернатора, в котором изначально жили председатели казенной палаты. Позже сюда приезжал к своей невесте Салтыков-Щедрин. Напротив вы увидите ансамбль Спасской и Никольской церквей, а рядом памятник владимирской вишне. Это еще не все достопримечательности, которые уместились на этой небольшой пешеходной улице. Вы увезете с собой целый чемодан впечатлений! Важная информация Значительная часть экскурсии проходит на улице, поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обязательных дополнительных расходов нет
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Дмитриевский собор, около шлагбаумаЗавершение: ул. Гоголя, д. 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Значительная часть экскурсии проходит на улице
- Поэтому в холодное время года просьба одеваться теплее!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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