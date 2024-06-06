1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На экскурсии в группе до 50 человек вы проедете по улицам и проспектам, освещенным вечерними фонарями, и увидите главные достопримечательности столицы»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити
Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Первая часть экскурсии посвящена знакомству с главным символом Златоглавой — Красной площадью»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Первое знакомство с Москвой немыслимо без прогулки по центру столицы: по старинному Китай-городу, Красной площади и Александровскому саду»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка по Москве: история, архитектура, культура
Знакомство с сердцем России: живая история, величественные памятники и уютные уголки старой Москвы
Начало: В районе метро Театральная
11 июня в 17:00
15 июня в 08:00
5 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
«Путешественникам, которые любят узнавать историю города через знакомство с его архитектурой»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Вы увидите основные достопримечательности и места, про которые часто не знают сами москвичи»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
«По желанию обзорную прогулку можно объединить с экскурсией: Большая прогулка по маленьким переулкам со скидкой»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
«Вы познакомитесь с историей города, сделаете прекрасные фотографии, а после я отвезу вас в нужный аэропорт или на вокзал, откуда вы продолжите своё путешествие»
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Во время обзорной поездки на комфортабельном автобусе вы увидите красивые московские улицы: Варварку, Моховую, Большую Якиманку, Знаменку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
«🔶 Вы познакомитесь с культурной жизнью города, проезжая Театральную площадь, Большой и Малый театры, Молодёжный театр, музей им»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
«В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Мы начнем экскурсию с Красной площади: вы познакомитесь с ее многовековой историей и главными достопримечательностями, а с Васильевского спуска впечатлитесь великолепным видом на башни Кремля»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
«Плавное знакомство с вечерней столицей без хаотичности перемещений»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке
Начало: СТ.М. Маяковская
«Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей родины — Москвой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Знакомство с Москвой за четыре часа: обзорная экскурсия
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
«В ходе автобусной обзорной экскурсии по Москве Вы: - узнаете интересные и малоизвестные факты из истории столицы»
Расписание: Будни — 10:30, 12:30, 14:30; выходные — 11:00, 12:00, 15:00.
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«За один вечерний час вы успеете главное — увидеть и прикоснуться к святая святых Москвы, к её сердцу»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
«Осмотрите главные достопримечательности города: Красную площадь, Воробьёвы горы, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места»
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Приглашаем вас на обзорную круговую речную прогулку от причалов Крымский или Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
«Обзорно-мистическая экскурсия по Москве для любителей нестандартных исторических фактов, городских легенд и мистических совпадений»
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
«Эта экскурсия даст Вам возможность ознакомиться с необыкновенной историей Москвы, с её легендами и секретами»
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
«Вы увидите все главные достопримечательности столицы: Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, высотку на Котельнической набережной, парящий мост парка Зарядье и многие другие»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью — Москве и мне всегда есть, чем вас удивить»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«Хотите насладиться красотой Москвы и увидеть её главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
«Чтобы не потеряться в тоннах информации, начните знакомство со столицей на обзорной экскурсии по историческому центру»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа 15 минут
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
«Приглашаем вас совершить обзорную прогулку на теплоходах Алексия и Августина по центру столицы»
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
«С нами вы отправитесь в путешествие по центру Москвы — за 3 часа вы познакомитесь с историей семьи Романовых»
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Мы составили маршрут обзорной экскурсии, который откроет для вас лучшие места столицы и раскроет ее неповторимый характер»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Удобное и необычное знакомство с Москвой»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
9 часов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
«На автобусной обзорной экскурсии вы увидите:»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
«Обзорная экскурсия по городу Коломна – один из древнейших городов Подмосковья»
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000₽ за всё до 45 чел.
Групповая
2.5 часа
Тысячелетний Ярославль: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, насладитесь уникальной архитектурой и узнайте легенды старинного города
«Идеально для первого знакомства с Ярославлем»
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 750₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Расписание: См. календарь
Завтра в 13:30
9 июня в 10:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Начало: В Боровске, на Советской улице
«Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу»
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Один из лучших вариантов знакомства с городом — обзорная автобусная экскурсия»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо!
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ИИрина2 июня 2024Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Обзорные" можно забронировать 85 экскурсий и билетов от 349 до 56 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17453 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Изучение достопримечательностей города Москвы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Москве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024