Е Елена Автобусная экскурсия «Огни вечерней Москвы» Экскурсия очень понравилась. Спасибо!

О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

З Зумруд От Красной площади до Китай-города - рукой подать Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻

А Анна Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!

Н Наталья Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье с аудиогидом Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.

Ю Юлия Групповая экскурсия «Огни Москвы» Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!

Л Лариса Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.

М Марина Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.

И Ирина От Красной площади до Китай-города - рукой подать читать дальше об уже, казалось бы, известных событиях и зданиях, Мария - очень эрудированный экскурсовод, спасибо большое! Всем рекомендуем эту экскурсию. Иван и Ирина. Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов