«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир

Носящий имя своего основателя, князя Владимира Мономаха, древний город Владимир - столица Золотого...

Носящий имя своего основателя, князя Владимира Мономаха, древний город Владимир — столица Золотого кольца, привлекает многочисленных туристов обилием великолепных памятников XII века.

В их числе величественный Дмитриевский и златоглавый Успенский собор с 600-летними фресками Андрея Рублёва.

Главная достопримечательность пригорода Владимира Боголюбово — церковь Покрова на Нерли, чья хрупкая красота снискала ей славу одного из самых узнаваемых храмов Руси.
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир

Что вы увидите 🤩

  • Владимир
  • Памятники XII в.
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Успенский собор
  • Музей «Старый Владимир»
  • Боголюбовский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли
Золотые ворота
Детище Мономаха и средневековая столица Руси, Владимир — невероятно красивый город, чей исторический центр полностью включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь несколько десятков архитектурных памятников исключительной ценности, а всего достопримечательностей во Владимире более сотни! Одна из визитных карточек Владимира — Золотые ворота — некогда использовалась русскими князьями для торжественных въездов в город. В XIII веке ворота смогли сдержать натиск татарской орды и сегодня предстают перед вами во всей мощи своего белокаменного великолепия.
Златоглавые соборы
Успенский собор — главный храм города и, некогда, всей Руси. Для его постройки пригласили самых искусных мастеров «из всех земель», интерьеры собора расписывал великий Андрей Рублёв (вы увидите более 300 кв. м его фресок), а главной святыней храма долгое время была Успенская икона Божией Матери, неоднократно защищавшая Русь от монголо-татарских орд. Белокаменный Дмитриевский собор, построенный в честь святого воина Димитрия Солунского, знаменит первой на Руси ажурной каменной кладкой из 556 резных камней, в которой складываются в причудливую фантасмагорию православные, мифологические и литературные образы.
Боголюбово
В 14 км от Владимира на живописном берегу тихой Нерли расположилось село Боголюбово. За провинциальным фасадом его домов скрывается славное и зачастую бурное прошлое: в XII веке в Боголюбово находилась резиденция князя Андрея Боголюбского. После злодейского убийства правителя, подробности которого вам поведают наши экскурсоводы, его память была увековечена в Свято-Боголюбском монастыре. Посещение того, что осталось от княжеского дворца на территории монастыря, пожалуй, самая интригующая часть экскурсии. Непременно привлечёт ваше внимание пышная церковь в стиле барокко, построенная на фундаменте рухнувшего в XVIII веке Дворцового собора.
Церковь Покрова на Нерли
Великолепный образец торжественной, нарядной и в то же время лаконично скромной владимиро-суздальской архитектуры, церковь Покрова на Нерли была построена в XII веке и посвящена празднику Покрова Богоматери. Почитание Богородицы, как особой покровительницы Владимирского княжества, был необыкновенно сильно во Владимире и, словно под стать Богоматери, церковь полна умиротворенности и чистоты. Место для строительства церкви на отдалённом лугу рядом с рекой Нерль было выбрано самим князем Андреем Боголюбским.

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
2 250 ₽
Детский до 16 лет
2 150 ₽
Пенсионный
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая входные билеты в Успенский собор и музей «Старый Владимир»)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • питание
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. Партизанская
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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