Золотые ворота

Детище Мономаха и средневековая столица Руси, Владимир — невероятно красивый город, чей исторический центр полностью включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь несколько десятков архитектурных памятников исключительной ценности, а всего достопримечательностей во Владимире более сотни! Одна из визитных карточек Владимира — Золотые ворота — некогда использовалась русскими князьями для торжественных въездов в город. В XIII веке ворота смогли сдержать натиск татарской орды и сегодня предстают перед вами во всей мощи своего белокаменного великолепия.

Златоглавые соборы

Успенский собор — главный храм города и, некогда, всей Руси. Для его постройки пригласили самых искусных мастеров «из всех земель», интерьеры собора расписывал великий Андрей Рублёв (вы увидите более 300 кв. м его фресок), а главной святыней храма долгое время была Успенская икона Божией Матери, неоднократно защищавшая Русь от монголо-татарских орд. Белокаменный Дмитриевский собор, построенный в честь святого воина Димитрия Солунского, знаменит первой на Руси ажурной каменной кладкой из 556 резных камней, в которой складываются в причудливую фантасмагорию православные, мифологические и литературные образы.

Боголюбово

В 14 км от Владимира на живописном берегу тихой Нерли расположилось село Боголюбово. За провинциальным фасадом его домов скрывается славное и зачастую бурное прошлое: в XII веке в Боголюбово находилась резиденция князя Андрея Боголюбского. После злодейского убийства правителя, подробности которого вам поведают наши экскурсоводы, его память была увековечена в Свято-Боголюбском монастыре. Посещение того, что осталось от княжеского дворца на территории монастыря, пожалуй, самая интригующая часть экскурсии. Непременно привлечёт ваше внимание пышная церковь в стиле барокко, построенная на фундаменте рухнувшего в XVIII веке Дворцового собора.

Церковь Покрова на Нерли

Великолепный образец торжественной, нарядной и в то же время лаконично скромной владимиро-суздальской архитектуры, церковь Покрова на Нерли была построена в XII веке и посвящена празднику Покрова Богоматери. Почитание Богородицы, как особой покровительницы Владимирского княжества, был необыкновенно сильно во Владимире и, словно под стать Богоматери, церковь полна умиротворенности и чистоты. Место для строительства церкви на отдалённом лугу рядом с рекой Нерль было выбрано самим князем Андреем Боголюбским.

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