На выездном корпоративе одной фирмы случилось громкое ЧП! Неизвестный похитил из домика директора порошок радости и заменил его на смесь грусти и печали. Однако, тонкий момент в данном происшествии в том, что доступ к содержимому сейфа, в котором находилась радость, имелся только у нескольких основных сотрудников, но ни один из них не признаётся в преступлении. Директору срочно пришлось прибегнуть к помощи детективов, чтобы раскрыть преступление, в противном случае случится катастрофа: корпоратив окажется унылым и скучным, а этого допустить нельзя!

Участникам городского квеста "В поисках украденного порошка!" предстоит, используя выданные на старте материалы (карту с отмеченными ключевыми точками, вопросы на этих точках), находить улики путём правильных ответов на вопросы по городу (при этом все точки привязаны к интересным местам и оригинальным элементам. ). А затем анализировать полученные за правильные ответы факты о местонахождении подозреваемых во время преступления. И, наконец, вычислить того, кто сумел совершить столь дерзкое преступление!

Этот квест подойдет вам, если:

Не знаете, как весело 🥳 отпраздновать день рождения.

У вас юбилей, а стандартные посиделки дома или в кафе за столом надоели.

Хотите весело провести время с компанией друзей.

Вы первый раз в Москве и хотите и повеселиться, и узнать что-то о городе.

У вас какая-то знаменательная дата и хочется запомнить этот день.

Всегда мечтали стать детективом.

К каждому клиенту у нас свой подход, так что вам не будет скучно, если вы придёте второй и третий раз.

Что вас ожидает:

Удивительная и познавательная прогулка 👣 по городу. Даже если вы коренной москвич, вы удивитесь, поняв как много не знали о родном городе и скольких деталей не замечали.

Активный отдых. Для победы вашей команде нужно будет не стоять на месте, а перемещаться по всему району проведения игры.

Фотографии после игры. После окончания квеста вас на электронной почте будут ожидать фотографии 📸 с подробным отчетом игры, так что у вас останутся не только приятные воспоминания.

Игре все возрасты покорны. Квест разработан для людей самого разного возраста, так что довольны будут все: бабушки, дедушки, родители и дети.

Детали: