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Городской квест "В поисках украденного порошка!"

5
4 отзыва
Виталий К.
Виталий К. – Гид из Москвы
Расследуйте коварное преступление сплоченной командой, отыскивая ответы на хитрые вопросы и выстраивая оптимальные маршруты для перемещения по городу.

Развлечение идеально подходит для компаний любого возраста в честь самых разных событий, даже если вам просто хочется хорошо провести выходные.

В каждом случае мы применяем индивидуальный подход, определяя локацию и уровень сложности игры с учетом ваших пожеланий и количества человек.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🕵️Квест
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 167 ₽ за экскурсию

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Городской квест "В поисках украденного порошка!"
Городской квест "В поисках украденного порошка!"

Что вы увидите

  • Большинство наиболее интересных достопримечательностей выбранного района
  • интересные места
  • граффити и т. д.
На выездном корпоративе одной фирмы случилось громкое ЧП! Неизвестный похитил из домика директора порошок радости и заменил его на смесь грусти и печали. Однако, тонкий момент в данном происшествии в том, что доступ к содержимому сейфа, в котором находилась радость, имелся только у нескольких основных сотрудников, но ни один из них не признаётся в преступлении. Директору срочно пришлось прибегнуть к помощи детективов, чтобы раскрыть преступление, в противном случае случится катастрофа: корпоратив окажется унылым и скучным, а этого допустить нельзя!
Участникам городского квеста "В поисках украденного порошка!" предстоит, используя выданные на старте материалы (карту с отмеченными ключевыми точками, вопросы на этих точках), находить улики путём правильных ответов на вопросы по городу (при этом все точки привязаны к интересным местам и оригинальным элементам. ). А затем анализировать полученные за правильные ответы факты о местонахождении подозреваемых во время преступления. И, наконец, вычислить того, кто сумел совершить столь дерзкое преступление!

Этот квест подойдет вам, если:

  • Не знаете, как весело 🥳 отпраздновать день рождения.
  • У вас юбилей, а стандартные посиделки дома или в кафе за столом надоели.
  • Хотите весело провести время с компанией друзей.
  • Вы первый раз в Москве и хотите и повеселиться, и узнать что-то о городе.
  • У вас какая-то знаменательная дата и хочется запомнить этот день.
  • Всегда мечтали стать детективом.
  • К каждому клиенту у нас свой подход, так что вам не будет скучно, если вы придёте второй и третий раз.

Что вас ожидает:

  • Удивительная и познавательная прогулка 👣 по городу. Даже если вы коренной москвич, вы удивитесь, поняв как много не знали о родном городе и скольких деталей не замечали.
  • Активный отдых. Для победы вашей команде нужно будет не стоять на месте, а перемещаться по всему району проведения игры.
  • Фотографии после игры. После окончания квеста вас на электронной почте будут ожидать фотографии 📸 с подробным отчетом игры, так что у вас останутся не только приятные воспоминания.
  • Игре все возрасты покорны. Квест разработан для людей самого разного возраста, так что довольны будут все: бабушки, дедушки, родители и дети.

Детали:

  • Рекомендуется количество участников не менее 4 для варианта без соперничества и не менее 6 для соревновательного варианта (2 команды по 3)
  • Не забудьте об удобной обуви и одежде, чтобы чувствовать себя комфортно во время квеста.
  • Проведение квеста возможно в любом районе города по согласованию с заказчиком.
Что входит
  • Встреча на старте
  • консультации по телефону во время игры
  • встреча на финише
  • подсчёт результатов
  • обсуждение игры
  • награждение победителей.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Проведение квеста возможно в любом районе города.
Место завершения
🏁 Проведение квеста возможно в любом районе города по согласованию с заказчиком.
Городской квест "В поисках украденного порошка!"
Городской квест "В поисках украденного порошка!"
Городской квест "В поисках украденного порошка!"
Городской квест "В поисках украденного порошка!"

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий К.
Виталий К.
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4 отзыва оставили туристы

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