На выездном корпоративе одной фирмы случилось громкое ЧП! Неизвестный похитил из домика директора порошок радости и заменил его на смесь грусти и печали. Однако, тонкий момент в данном происшествии в том, что доступ к содержимому сейфа, в котором находилась радость, имелся только у нескольких основных сотрудников, но ни один из них не признаётся в преступлении. Директору срочно пришлось прибегнуть к помощи детективов, чтобы раскрыть преступление, в противном случае случится катастрофа: корпоратив окажется унылым и скучным, а этого допустить нельзя!
Участникам городского квеста "В поисках украденного порошка!" предстоит, используя выданные на старте материалы (карту с отмеченными ключевыми точками, вопросы на этих точках), находить улики путём правильных ответов на вопросы по городу (при этом все точки привязаны к интересным местам и оригинальным элементам. ). А затем анализировать полученные за правильные ответы факты о местонахождении подозреваемых во время преступления. И, наконец, вычислить того, кто сумел совершить столь дерзкое преступление!
Этот квест подойдет вам, если:
- Не знаете, как весело 🥳 отпраздновать день рождения.
- У вас юбилей, а стандартные посиделки дома или в кафе за столом надоели.
- Хотите весело провести время с компанией друзей.
- Вы первый раз в Москве и хотите и повеселиться, и узнать что-то о городе.
- У вас какая-то знаменательная дата и хочется запомнить этот день.
- Всегда мечтали стать детективом.
- К каждому клиенту у нас свой подход, так что вам не будет скучно, если вы придёте второй и третий раз.
Что вас ожидает:
- Удивительная и познавательная прогулка 👣 по городу. Даже если вы коренной москвич, вы удивитесь, поняв как много не знали о родном городе и скольких деталей не замечали.
- Активный отдых. Для победы вашей команде нужно будет не стоять на месте, а перемещаться по всему району проведения игры.
- Фотографии после игры. После окончания квеста вас на электронной почте будут ожидать фотографии 📸 с подробным отчетом игры, так что у вас останутся не только приятные воспоминания.
- Игре все возрасты покорны. Квест разработан для людей самого разного возраста, так что довольны будут все: бабушки, дедушки, родители и дети.
Детали:
- Рекомендуется количество участников не менее 4 для варианта без соперничества и не менее 6 для соревновательного варианта (2 команды по 3)
- Не забудьте об удобной обуви и одежде, чтобы чувствовать себя комфортно во время квеста.
- Проведение квеста возможно в любом районе города по согласованию с заказчиком.