3 отзыва оставили туристы

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Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй

Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов

5
3 отзыва
Елена
Елена – Гид из Москвы
Во время игры-расследования вы разгадаете шифры и раскроете тайну посмертной встречи двух великих писателей.

Я поделюсь историческими преданиями и городскими легендами, приоткрою мистическую сторону жизни выдающихся личностей и укажу на необычные детали архитектурных памятников.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

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Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй

Что вас ожидает

Историческое расследование
Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:

  • Куда пропали ворота с Триумфальной площади
  • Как смерть Маяковского спасла жизнь Булгакову
  • Какие тайны скрывает особняк Саввы Морозова и почему его украшают горгульи
  • Что за драма разыгралась однажды в доме известной певицы
  • Кто раньше гулял по Никитскому бульвару и как он выглядел

Загадки, секреты, тайны
Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны в произведении «Мастер и Маргарита», разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького. После мы зайдем в Храм Большого Вознесения, в трапезной которого проходило венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Вы услышите, какие дурные приметы сопровождали поэта перед церемонией и удивитесь его целеустремленности. А в завершение мы вспомним печальную историю 📖 о великом режиссере и его любимой актрисе и, конечно же, узнаем, какая вещь связывает Михаила Афанасьевича и Николая Васильевича.

Организационные детали

Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок.

Начало и место завершения
🚩 на Триумфальной площади
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй
Квест «Как Булгаков встретился с Гоголем»: 13 необычных историй

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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3 отзыва оставили туристы

27 июля 2020
Это был один из лучших дней в Москве. Мини-экскурсия по самому центру старой Москвы. Если бы не гид, мы бы никогда не почувствовали атмосферу этой творческой, немного мистической части города настолько полно. Что понравилось: -Знания экскурсовода-факты интересные, хорошо подобраны, при этом нет перегруза информацией. -Игровая форма - у нас были дети-подростки, ребенок 10 лет и взрослые, все увлеченно разгадывали загадки, искали знаки на маршруте, составляли слова и отыскивали места на карте. -Не устаешь за 2 часа пешей интенсивной ходьбы, т. к. по ходу маршрута были предусмотрены инфо-остановки (сидишь на лавочке и с удовольствием слушаешь гида) -Возможность подискутировать с экскурсоводом, живое общение по предмету экскурсии, по истории-это то, что возможно только в мини-группе. Можно отклониться от темы и затронуть другой исторический пласт. Ведущий много знает и быстро ориентируется в ситуации. -Умение экскурсовода заинтересовать информацией и ребенка, и взрослого, найти подход ко всем. Энергетика гида. С нами работала Яна. Увлеченный, улыбчивый, легкий, симпатичный во всех смыслах человек. С такими общение доставляет неподдельное удовольствие. Спасибо и автору экскурсии за идею, и исполнителю за 2. 5 часа, проведенных вместе :) !
27 июля 2020
Спасибо Елене за интересный квест. Получили массу удовольствия, зарядились энергией старой Москвы. Рекомендую всем поклонникам творчества Булгакова.
27 июля 2020
Были на экскурсии с тремя подростками 12 лет. Переживали, что детям будет скучно, но все прошло очень хорошо. Даже несмотря на то, что они практически не знакомы ещё с творчеством "взрослых" писателей, им было действительно интересно. Елена смогла расположить их к себе, поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. У детей даже появились идеи, куда они ещё хотели бы сходить. Большое спасибо!

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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