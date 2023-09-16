3 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Квест «13 необычных историй для детей»

Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Во время игры-расследования вы разгадаете шифры и раскроете тайну посмертной встречи двух великих писателей.

Я поделюсь историческими преданиями и городскими легендами, приоткрою мистическую сторону жизни выдающихся личностей и укажу на необычные детали архитектурных памятников.
5
8 отзывов
Квест «13 необычных историй для детей»
Квест «13 необычных историй для детей»
Квест «13 необычных историй для детей»

Описание квеста

Историческое расследование

Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:

  • Куда пропали ворота с Триумфальной площади
  • Как смерть Маяковского спасла жизнь другому писателю
  • Какие тайны скрывает особняк Саввы Морозова и почему его украшают химеры
  • Увидим Сад Аквариум, в котором раньше был необычный аттракцион
  • Кто раньше гулял по Никитскому бульвару и как он выглядел
  • Поговорим, в какие приметы верил А. С. Пушкин и где он венчался с Н. Гончаровой

Загадки, секреты, тайны

Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны, разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького.
Также вы услышите печальную историю о великом режиссере и его любимой актрисе; прогуляемся по Никитскому бульвару и послушаем, кто и как раньше гулял по не нему; дойдем до дома, где жил Гоголь Н. В. и узнаем, а был ли второй том Мертвых душ; раскроем тайну, как два великих писателя встретились после смерти?
И это еще не все…

Организационные детали

  • Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок
  • Программа рассчитана на детей строго от 12 до 18 лет
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 5-12 детей — 1400 ₽/чел., 13-24 детей — 1300 ₽/чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1200 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
читать дальшеуменьшить

диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Катерина
Елена сумела увлечь девочек, даже теми произведениями и авторами, которые им не были знакомы! Интересно, продуманно, увлекательно и все отлично организованно!! Спасибо огромное! С удовольствием посетили бы еще подобные экскурсии 👍👍👍
Елена сумела увлечь девочек, даже теми произведениями и авторами, которые им не были знакомы! Интересно, продуманно,
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Решили отметить в таком формате день рождения сына. И не пожалели. Все ребята были довольны. Елене удалось не только усмирить оголтелых ☺️ подростков, но и заинтересовать и увлечь их. Спасибо большое за эти чудесные два часа!
Решили отметить в таком формате день рождения сына. И не пожалели. Все ребята были довольны. Елене
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Благодарю Алену за вдохновление исследовать родной город, которое передалось детям!
Благодарю Алену за вдохновление исследовать родной город, которое передалось детям!
Вам был полезен этот отзыв?
Карлова
Это был один из лучших дней в Москве. Мини-экскурсия по самому центру старой Москвы. Если бы не гид, мы бы никогда не почувствовали атмосферу этой творческой, немного мистической части города
читать дальшеуменьшить

настолько полно.
Что понравилось:
-Знания экскурсовода-факты интересные, хорошо подобраны, при этом нет перегруза информацией.
-Игровая форма - у нас были дети-подростки, ребенок 10 лет и взрослые, все увлеченно разгадывали загадки, искали знаки на маршруте, составляли слова и отыскивали места на карте.
-Не устаешь за 2 часа пешей интенсивной ходьбы, т. к. по ходу маршрута были предусмотрены инфо-остановки (сидишь на лавочке и с удовольствием слушаешь гида)
-Возможность подискутировать с экскурсоводом, живое общение по предмету экскурсии, по истории-это то, что возможно только в мини-группе. Можно отклониться от темы и затронуть другой исторический пласт. Ведущий много знает и быстро ориентируется в ситуации.
-Умение экскурсовода заинтересовать информацией и ребенка, и взрослого, найти подход ко всем.
Энергетика гида. С нами работала Яна. Увлеченный, улыбчивый, легкий, симпатичный во всех смыслах человек. С такими общение доставляет неподдельное удовольствие.
Спасибо и автору экскурсии за идею, и исполнителю за 2.5 часа, проведенных вместе:)!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Были на экскурсии с тремя подростками 12 лет. Переживали, что детям будет скучно, но все прошло очень хорошо. Даже несмотря на то, что они практически не знакомы ещё с творчеством
читать дальшеуменьшить

"взрослых" писателей, им было действительно интересно. Елена смогла расположить их к себе, поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. У детей даже появились идеи, куда они ещё хотели бы сходить. Большое спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Благодарю Елену за очень интересное путешествие по Москве. Было очень познавательно как детям, так и сопровождающим взрослым, несмотря на то что квест предназначен для детей. Однозначно, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Квест «13 необычных историй для детей»»

Квест для детей «Переулочки Арбата»
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
Услышать удивительные истории, разгадать загадки и получить памятный приз
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
9 авг в 17:00
10 авг в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Билеты
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)
Пешая
2 часа
44 отзыва
Билеты
Детский квест «Все секреты Останкинской башни» (от 8 лет)
Подняться на телебашню, насладиться панорамой Москвы и выполнить игровые задания
Начало: У Останкинской башни
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от 10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Пешая
1 час
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
Завтра в 09:00
9 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 8000 ₽ за экскурсию