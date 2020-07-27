3 отзыва оставили туристы

Историческое расследование
Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:
Загадки, секреты, тайны
Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны в произведении «Мастер и Маргарита», разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького. После мы зайдем в Храм Большого Вознесения, в трапезной которого проходило венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Вы услышите, какие дурные приметы сопровождали поэта перед церемонией и удивитесь его целеустремленности. А в завершение мы вспомним печальную историю 📖 о великом режиссере и его любимой актрисе и, конечно же, узнаем, какая вещь связывает Михаила Афанасьевича и Николая Васильевича.
Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок.