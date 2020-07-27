3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Историческое расследование

Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:

Куда пропали ворота с Триумфальной площади

Как смерть Маяковского спасла жизнь Булгакову

Какие тайны скрывает особняк Саввы Морозова и почему его украшают горгульи

Что за драма разыгралась однажды в доме известной певицы

Кто раньше гулял по Никитскому бульвару и как он выглядел

Загадки, секреты, тайны

Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны в произведении «Мастер и Маргарита», разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького. После мы зайдем в Храм Большого Вознесения, в трапезной которого проходило венчание Александра Пушкина с Натальей Гончаровой. Вы услышите, какие дурные приметы сопровождали поэта перед церемонией и удивитесь его целеустремленности. А в завершение мы вспомним печальную историю 📖 о великом режиссере и его любимой актрисе и, конечно же, узнаем, какая вещь связывает Михаила Афанасьевича и Николая Васильевича.

Организационные детали

Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок.