3 отзыва оставили туристы

Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:
Куда пропали ворота с Триумфальной площади
Как смерть Маяковского спасла жизнь другому писателю
Какие тайны скрывает особняк Саввы Морозова и почему его украшают химеры
Увидим Сад Аквариум, в котором раньше был необычный аттракцион
Кто раньше гулял по Никитскому бульвару и как он выглядел
Поговорим, в какие приметы верил А. С. Пушкин и где он венчался с Н. Гончаровой
Загадки, секреты, тайны
Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны, разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького. Также вы услышите печальную историю о великом режиссере и его любимой актрисе; прогуляемся по Никитскому бульвару и послушаем, кто и как раньше гулял по не нему; дойдем до дома, где жил Гоголь Н. В. и узнаем, а был ли второй том Мертвых душ; раскроем тайну, как два великих писателя встретились после смерти? И это еще не все…
Организационные детали
Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок
Программа рассчитана на детей строго от 12 до 18 лет
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 5-12 детей — 1400 ₽/чел., 13-24 детей — 1300 ₽/чел., от 25 детей (с группой будет 2 гида) — 1200 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование.
Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой читать дальшеуменьшить
диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов.
Кто будет рядом с вашим ребёнком?
Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед.
Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно.
Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича.
Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов.
Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов.
Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Катерина
Елена сумела увлечь девочек, даже теми произведениями и авторами, которые им не были знакомы! Интересно, продуманно, увлекательно и все отлично организованно!! Спасибо огромное! С удовольствием посетили бы еще подобные экскурсии 👍👍👍
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Анастасия
Решили отметить в таком формате день рождения сына. И не пожалели. Все ребята были довольны. Елене удалось не только усмирить оголтелых ☺️ подростков, но и заинтересовать и увлечь их. Спасибо большое за эти чудесные два часа!
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Ю
Юлия
Благодарю Алену за вдохновление исследовать родной город, которое передалось детям!
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Карлова
Это был один из лучших дней в Москве. Мини-экскурсия по самому центру старой Москвы. Если бы не гид, мы бы никогда не почувствовали атмосферу этой творческой, немного мистической части города читать дальшеуменьшить
настолько полно. Что понравилось: -Знания экскурсовода-факты интересные, хорошо подобраны, при этом нет перегруза информацией. -Игровая форма - у нас были дети-подростки, ребенок 10 лет и взрослые, все увлеченно разгадывали загадки, искали знаки на маршруте, составляли слова и отыскивали места на карте. -Не устаешь за 2 часа пешей интенсивной ходьбы, т. к. по ходу маршрута были предусмотрены инфо-остановки (сидишь на лавочке и с удовольствием слушаешь гида) -Возможность подискутировать с экскурсоводом, живое общение по предмету экскурсии, по истории-это то, что возможно только в мини-группе. Можно отклониться от темы и затронуть другой исторический пласт. Ведущий много знает и быстро ориентируется в ситуации. -Умение экскурсовода заинтересовать информацией и ребенка, и взрослого, найти подход ко всем. Энергетика гида. С нами работала Яна. Увлеченный, улыбчивый, легкий, симпатичный во всех смыслах человек. С такими общение доставляет неподдельное удовольствие. Спасибо и автору экскурсии за идею, и исполнителю за 2.5 часа, проведенных вместе:)!
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С
Светлана
Были на экскурсии с тремя подростками 12 лет. Переживали, что детям будет скучно, но все прошло очень хорошо. Даже несмотря на то, что они практически не знакомы ещё с творчеством читать дальшеуменьшить
"взрослых" писателей, им было действительно интересно. Елена смогла расположить их к себе, поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. У детей даже появились идеи, куда они ещё хотели бы сходить. Большое спасибо!
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И
Инна
Благодарю Елену за очень интересное путешествие по Москве. Было очень познавательно как детям, так и сопровождающим взрослым, несмотря на то что квест предназначен для детей. Однозначно, рекомендую.
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