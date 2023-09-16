3 отзыва оставили туристы

Во время игры-расследования вы разгадаете шифры и раскроете тайну посмертной встречи двух великих писателей. Я поделюсь историческими преданиями и городскими легендами, приоткрою мистическую сторону жизни выдающихся личностей и укажу на необычные детали архитектурных памятников.

Описание квеста

Историческое расследование

Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого. Мы пройдемся по центральным улочкам и отыщем интересные артефакты, поговорим о любимых творцах и литературных героях. Я расскажу:

Куда пропали ворота с Триумфальной площади

Как смерть Маяковского спасла жизнь другому писателю

Какие тайны скрывает особняк Саввы Морозова и почему его украшают химеры

Увидим Сад Аквариум, в котором раньше был необычный аттракцион

Кто раньше гулял по Никитскому бульвару и как он выглядел

Поговорим, в какие приметы верил А. С. Пушкин и где он венчался с Н. Гончаровой

Загадки, секреты, тайны

Распутывая нить расследования, вы увидите «нехорошую квартиру», в которой проходил бал сатаны, разгадаете тайну названия Патриарших прудов и поймете, как с этим местом связан черный козел. Карта выведет вас к великолепному модернистскому особняку Степана Рябушинского, где я расскажу о странной смерти Максима Горького.

Также вы услышите печальную историю о великом режиссере и его любимой актрисе; прогуляемся по Никитскому бульвару и послушаем, кто и как раньше гулял по не нему; дойдем до дома, где жил Гоголь Н. В. и узнаем, а был ли второй том Мертвых душ; раскроем тайну, как два великих писателя встретились после смерти?

И это еще не все…

Организационные детали