1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
«А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии»
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
«Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Этот квест вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«Если вы хотите заказать квест-экскурсию на уже занятое время, то напишите нам, возможно, мы сможем найти экскурсовода и провести ее для вас»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
«Мероприятие состоит из 2-х частей: экскурсия и квест»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
«Отвечая на вопросы квеста, участники смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«соберём пазл с секретным кодом (для чего — узнаете на квесте)»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
«Квест рассчитан на взрослых путешественников и семьи с детьми от 12 лет»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«В конце квеста мы подведем итоги и определим победителя — но памятный сувенир обязательно получит каждый»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Я буду сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажу о парке Зарядье — о его названии и прошлом, о строительстве парка и новаторских решениях»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«Дополнительная опция: квест в соборе»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«Тур по барам — это экскурсия, вечеринка и квест по Москве сразу»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
«Квест вы проходите самостоятельно — без гида»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
«Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 09:00
6 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Квест
1.5 часа
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
«Квест будет интересен детям 7–12 лет»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
«В каждой точке квеста ребят ждут спрятанные подсказки, которые помогут им раскусить шифр»
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
«Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
«В ходе литературного квеста дети:»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
«Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
«Потом в парке дома творчества детям предстоит пройти квест, в поисках этого самого «дома творчества писателей»»
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
«Что вас ожидает: Почувствуете интерес к английскому языку и к главным архитектурным памятникам нашей страны Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
«В нашей программе:🔶 увлекательный квест🔶 квиз с каверзными вопросами🔶 изучение повадок животных, обитающих в Царицыне🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
«Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой»
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Квест-расследование в поисках ожерелья»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
«Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Начало: В Климентовском переулке
«За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные сувениры и будут посвящены в стрельчата»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
2 часа
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
«Гастропутешествие с элементами квеста расширит ваши знания об Азии и покажет, что её кухня — это не только лапша и суши»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
«В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста, а также могу оставить только экскурсионный рассказ по запросу»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
«После квеста все путешественники получат памятные подарки»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
«Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого»
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- RRaisa6 июня 2024Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
- ЕЕлена5 июня 2024Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
- ИИрина5 июня 2024Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ИИгорь4 июня 2024Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
- ННаталья2 июня 2024Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
- ООльга2 июня 2024Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
- ААнастасия2 июня 2024Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты»
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