Квест 2 часа 23 отзыва Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов Начало: В районе метро Октябрьская «А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 35 отзывов Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте Начало: в районе метро «Коломенское» «Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 «Этот квест вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего» от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 113 отзывов Детская квест-экскурсия по Красной площади На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы Начало: У памятника Жукову «Если вы хотите заказать квест-экскурсию на уже занятое время, то напишите нам, возможно, мы сможем найти экскурсовода и провести ее для вас» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс «Мероприятие состоит из 2-х частей: экскурсия и квест» от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 40 отзывов Экскурсия-квест «Двенадцать стульев» Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами Начало: В районе станции метро «Маяковская» «Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа» 18 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии «Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская «Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет» 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 1.5 часа 27 отзывов Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы Начало: вестибюль Музея космонавтики «Отвечая на вопросы квеста, участники смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Царицыно детям: активная квест-экскурсия Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку Начало: Перед входом в Большой дворец «соберём пазл с секретным кодом (для чего — узнаете на квесте)» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город «Квест рассчитан на взрослых путешественников и семьи с детьми от 12 лет» от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 147 отзывов «Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир Начало: Около Кутафьей башни «В конце квеста мы подведем итоги и определим победителя — но памятный сувенир обязательно получит каждый» 7 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Квест-путешествие по Зарядью для детей Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1 «Я буду сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажу о парке Зарядье — о его названии и прошлом, о строительстве парка и новаторских решениях» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 15 отзывов Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма Начало: У собора Василия Блаженного «Дополнительная опция: квест в соборе» 12 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 54 отзыва Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы Начало: В районе Манежной площади от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 31 отзыв Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате Начало: В районе м. Коломенская 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 4 часа 70 отзывов Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1) «Тур по барам — это экскурсия, вечеринка и квест по Москве сразу» Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30 2 999 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 1 отзыв Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита» Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности Начало: У метро «Маяковская» «Квест вы проходите самостоятельно — без гида» 1500 1 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 6 отзывов Басни Крылова на Патриарших Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков Начало: В районе метро Маяковская «Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам» 9 000 ₽ за всё до 7 чел.

Квест 1 час 52 отзыва Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Начало: Третьяковская галерея «Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее» от 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 2 отзыва Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города Начало: В районе м. Китай-город 6 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Квест 1.5 часа 16 отзывов Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля» Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы Начало: На Манежной площади «Квест будет интересен детям 7–12 лет» 7000 6 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 10 отзывов Детский квест по переулкам Арбата Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию Начало: Памятник Гоголю «В каждой точке квеста ребят ждут спрятанные подсказки, которые помогут им раскусить шифр» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением Начало: Метро Охотный ряд «Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 890 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино «В ходе литературного квеста дети:» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Китайгородские сказки - интерактивный квест Начало: У выхода из метро Театральная, у башни Расписание: Только по расписанию 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 73 отзыва Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления Начало: У метро Охотный ряд «Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 3 отзыва Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль» Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову «Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Переделкино детям Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3 «Потом в парке дома творчества детям предстоит пройти квест, в поисках этого самого «дома творчества писателей»» Расписание: по согласованию 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 1 отзыв Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову «Что вас ожидает: Почувствуете интерес к английскому языку и к главным архитектурным памятникам нашей страны Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий» Расписание: согласно календарю 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 10 отзывов По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам Начало: У центральных ворот парка «В нашей программе:🔶 увлекательный квест🔶 квиз с каверзными вопросами🔶 изучение повадок животных, обитающих в Царицыне🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках» от 4 200 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв «Город как книга»: литературная экскурсия-квест Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет Начало: У станции метро «Лубянка» «Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади «Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице» 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 10 отзывов Экскурсия-квест «Москва Булгакова» Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений Начало: На Триумфальной площади «Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой» 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 14 отзывов Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

Квест 1.5 часа 2 отзыва Детская квест-экскурсия в Музее сословий Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье Начало: В районе метро Кропоткинская «Квест-расследование в поисках ожерелья» 8 000 ₽ за всё до 5 чел.

Квест 2 часа 12 отзывов Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте Начало: В Греческом зале музея «Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции» 1 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам» Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли Начало: В Климентовском переулке «За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные сувениры и будут посвящены в стрельчата» 5 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Гастрономический квест «Азия в Москве» Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков Начало: У метро «Чистые пруды» «Гастропутешествие с элементами квеста расширит ваши знания об Азии и покажет, что её кухня — это не только лапша и суши» от 11 070 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 4 отзыва По усадьбе Измайлово - всей семьёй Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста Начало: У метро «Партизанская» «В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста, а также могу оставить только экскурсионный рассказ по запросу» 7 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго» Начало: У ж/д станции «Переделкино» «После квеста все путешественники получат памятные подарки» 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.