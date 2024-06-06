Экскурсии с элементами квеста в Москве

Найдено 90 экскурсий в категории «Квесты» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия по Новой Третьяковке
Квест
2 часа
23 отзыва
Детская экскурсия по Новой Третьяковке: шедевры искусства 20 века
Вас ждет захватывающее путешествие по миру искусства 20 века в Новой Третьяковке, полное открытий и интересных фактов
Начало: В районе метро Октябрьская
«А в заключительной части экскурсии мы устроим мини-квест, который поможет ребятам еще лучше запомнить и закрепить материал экскурсии»
13 июня в 10:00
20 июня в 11:30
6 670 за всё до 10 чел.
«Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
35 отзывов
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
«Экскурсия-квест проходит на открытой территории усадьбы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Этот квест вы проходите самостоятельно, но с помощью виртуального ведущего»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Детская квест-экскурсия по Красной площади
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
113 отзывов
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
«Если вы хотите заказать квест-экскурсию на уже занятое время, то напишите нам, возможно, мы сможем найти экскурсовода и провести ее для вас»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
25 отзывов
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
«Мероприятие состоит из 2-х частей: экскурсия и квест»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Квест-экскурсия для детей «Все секреты Останкинской башни»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
33 отзыва
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
8 500 за всё до 5 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
51 отзыв
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
«Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
«Взрослые участвуют в квесте как сопровождающие, поэтому платят только за ребенка»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500 за всё до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Квест предназначен для детей в возрасте от 10 до 16 лет»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650 за всё до 5 чел.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Квест
1.5 часа
27 отзывов
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
Начало: вестибюль Музея космонавтики
«Отвечая на вопросы квеста, участники смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал»
11 июня в 13:00
12 июня в 10:30
6 500 за всё до 5 чел.
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Царицыно детям: активная квест-экскурсия
Секреты музея-заповедника и его бывших обитателей на прогулке по парку
Начало: Перед входом в Большой дворец
«соберём пазл с секретным кодом (для чего — узнаете на квесте
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
«Квест рассчитан на взрослых путешественников и семьи с детьми от 12 лет»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
147 отзывов
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
«В конце квеста мы подведем итоги и определим победителя — но памятный сувенир обязательно получит каждый»
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200 за всё до 7 чел.
Квест-путешествие по Зарядью для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
15 отзывов
Квест-путешествие по Зарядью для детей
Прогуляться по парку, разгадать все загадки и получить приз
Начало: ул. Варварка, 6, стр. 1
«Я буду сопровождать ребят на протяжении всего квеста и расскажу о парке Зарядье — о его названии и прошлом, о строительстве парка и новаторских решениях»
9 июня в 17:00
11 июня в 13:00
9 000 за всё до 5 чел.
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
15 отзывов
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«Дополнительная опция: квест в соборе»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
54 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«Тур по барам — это экскурсия, вечеринка и квест по Москве сразу»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия без гида «Мастер и Маргарита»
Пройти по локациям романа и ощутить атмосферу Москвы 100-летней давности
Начало: У метро «Маяковская»
«Квест вы проходите самостоятельно — без гида»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
15001 350 за всё до 6 чел.
Басни Крылова на Патриарших
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Басни Крылова на Патриарших
Экскурсия-квест для детей от 6 до 12 лет и их родителей: знаменитые пруды - это не только Булгаков
Начало: В районе метро Маяковская
«Дорогие взрослые, вам тоже должно быть любопытно: наш квест пройдет по очень интересным местам»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 7 чел.
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
🚶 Пешая
Квест
2 часа
66 отзывов
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
🚶 Пешая
Квест
1 час
2 отзыва
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 09:00
6 600 за всё до 6 чел.
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
🚶 Пешая
скидка
5%
Квест
1.5 часа
16 отзывов
Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
Пожать руку Москве, разгадать загадки прошлого и получить призы
Начало: На Манежной площади
«Квест будет интересен детям 7–12 лет»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
70006 650 за всё до 5 чел.
Детский квест по переулкам Арбата
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Детский квест по переулкам Арбата
Познакомиться со старым районом Москвы и поддаться его очарованию
Начало: Памятник Гоголю
«В каждой точке квеста ребят ждут спрятанные подсказки, которые помогут им раскусить шифр»
9 июня в 17:00
10 июня в 13:00
7 000 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
«Самостоятельная квест-экскурсия проведёт вас по самым-самым достопримечательностям Красной площади и расскажет:• Как Наполеон чуть не спалил Красную площадь»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
«В ходе литературного квеста дети:»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
73 отзыва
Экскурсия-квест для детей: Загадки Московского Кремля
Исследуйте секреты Московского Кремля в игровой форме, получите уникальные знания и незабываемые впечатления
Начало: У метро Охотный ряд
«Квест предназначен для детей в возрасте от 6 до 14 лет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
«Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Переделкино детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
«Потом в парке дома творчества детям предстоит пройти квест, в поисках этого самого «дома творчества писателей»»
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
«Что вас ожидает: Почувствуете интерес к английскому языку и к главным архитектурным памятникам нашей страны Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
10 отзывов
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
«В нашей программе:🔶 увлекательный квест🔶 квиз с каверзными вопросами🔶 изучение повадок животных, обитающих в Царицыне🔶 исследование растений в живой природе, а не на картинках»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200 за всё до 20 чел.
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Вам предстоит пройти квест и найти героев для своего будущего сюжета»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Детский квест «Вокруг Кремля»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340 за всё до 30 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
«Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой»
9 июня в 16:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 5 чел.
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Детская квест-экскурсия в Музее сословий
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Квест-расследование в поисках ожерелья»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
8 000 за всё до 5 чел.
Аудиоквест без гида по Пушкинскому музею (для детей 7-14 лет)
Квест
2 часа
12 отзывов
Аудиоквест в Пушкинском музее: путешествие в античный мир
Приключение для юных искателей в Пушкинском музее: мифы оживают в увлекательном аудиоквесте
Начало: В Греческом зале музея
«Если ваши дети готовы к большим приключениям, мы подготовили для них захватывающий квест по мифам Древней Греции»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за всё до 3 чел.
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Начало: В Климентовском переулке
«За старательность и любопытство активные участники квеста получат приятные сувениры и будут посвящены в стрельчата»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 000 за всё до 15 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пойти в три аутентичных азиатских заведения в компании двух гастроманьяков
Начало: У метро «Чистые пруды»
«Гастропутешествие с элементами квеста расширит ваши знания об Азии и покажет, что её кухня — это не только лапша и суши»
9 июня в 19:00
10 июня в 19:00
от 11 070 за всё до 4 чел.
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
4 отзыва
По усадьбе Измайлово - всей семьёй
Исследовать остров со старинной архитектурой в формате увлекательной экскурсии-квеста
Начало: У метро «Партизанская»
«В зависимости от возраста участников я подбираю историю и задания для квеста, а также могу оставить только экскурсионный рассказ по запросу»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
7 700 за всё до 7 чел.
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
«После квеста все путешественники получат памятные подарки»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
«Увлекательный квест по столице прольет свет на загадочные события прошлого»
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Царицыно детям: активная квест-экскурсия
    Чтобы отметить день рождения дочки не только посиделками в кафе, но и добавить интерактивная, решили заказать квест-экскурсию у Карины. Ни
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    разу не пожалели. В Царицыно бывали много раз, но его историю практически не знали. А тут и познавательно, и весело, и ещё много вкусных бонусов по ходу и в конце квеста. У нас была компания из 6 детей 11-12 лет. В процессе детям пришлось и подумать, и послушать, и побегать. 1,5 часа пролетели незаметно. Карине спасибо!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • И
    Игорь
    4 июня 2024
    Гастрономический квест «Мексика в Москве»
    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…. "Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны
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    (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает, задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

    Посетили гастропрогулку в мае с подругами…
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Детский квест-приключение «Тайны вокруг Кремля»
    Мы были с детьми 9 и 14 лет на экскурсии с Анной. Несмотря на жару, нам всё понравилось. Дети многое запомнили. Спасибо большое за увлекательную прогулку вокруг Кремля!
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    «Золотые яблоки» - детский квест по усадьбе Коломенское
    Замечательно провели время, не скучно, без лишней загруженности что важно когда с тобой дети. Получилась легкая интересная прогулка в дружеской компании, да еще с приятным бонусом - 🍎 Спасибо Виктории 🧡 экскурсию рекомендую для семей с детьми 👍🏻
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  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Басни Крылова на Патриарших
    Виктория прекрасный экскурсовод. Очень интересная и эмоцианальная подача информации, с одинаковой легкостью заинтересовала и держала внимание как детей так и взрослых. Мы в восторге!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Квесты»

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