Елена проводит ещё 4 экскурсии

Это прогулка на стыке реальности и фантастики. Прогуливаясь по улицам столицы, любуясь фасадами доходных домов и архитектурой театров, вы отыщете точки сопряжения Москвы настоящей и города, воспроизведенного Булгаковым на страницах книг. Разгадывая загадки квеста, вы раскроете тайны произведений, а также узнаете интересные детали о судьбе писателя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам Булгакова

Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой. Используйте смекалку, подключите знания и логику, чтобы добраться до конечной цели! А наградой за старания станет приятный сувенир.

Мистический роман

Вы увидите театр Варьете, где проходило знаменитое представление «труппы» Воланда, и дом, где якобы размещался Массолит. Прогуляетесь по скверу Патриарших прудов, отыщете «Козье болото» и разберетесь, почему именно здесь объявилась «нечисть». Полюбуетесь творениями Федора Осиповича Шехтеля, а заодно поймете, какой особняк облюбовала Маргарита.

Вспомним и другие произведения писателя и отыщем места, с ними связанные: «Театральный роман», «Спиритический сеанс», «Роковые яйца» и многие другие. А еще вы исследуете доходный дом, где наткнетесь на известный салон-бордель «Зойкина квартира»!

Жизнь и творчество

Обязательно поговорим о судьбе писателя, его творческом пути и врагах. Побываем у дома на Большой Садовой, где Булгаков прожил больше 3,5 лет — и поговорим о том, как его соседи стали прототипами некоторых героев. Увидим здание, где произошла встреча Булгакова и Шиловской. Попутно вы узнаете, кому писатель завидовал в 20-х годах и чем он обязан Горькому. К концу экскурсии вы по-новому взглянете на Булгакова и, возможно, захотите перечитать его книги.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 16 лет и всем, кто хорошо знаком с творчеством и жизнью Булгакова, а также тем, кто хочет больше узнать о писателе.

Организационные детали