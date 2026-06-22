Елена проводит ещё 4 экскурсии

Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой. Используйте смекалку, подключите знания и логику, чтобы добраться до конечной цели! А наградой за старания станет приятный сувенир.
Мистический роман
Вы увидите театр Варьете, где проходило знаменитое представление «труппы» Воланда, и дом, где якобы размещался Массолит. Прогуляетесь по скверу Патриарших прудов, отыщете «Козье болото» и разберетесь, почему именно здесь объявилась «нечисть». Полюбуетесь творениями Федора Осиповича Шехтеля, а заодно поймете, какой особняк облюбовала Маргарита. Вспомним и другие произведения писателя и отыщем места, с ними связанные: «Театральный роман», «Спиритический сеанс», «Роковые яйца» и многие другие. А еще вы исследуете доходный дом, где наткнетесь на известный салон-бордель «Зойкина квартира»!
Жизнь и творчество
Обязательно поговорим о судьбе писателя, его творческом пути и врагах. Побываем у дома на Большой Садовой, где Булгаков прожил больше 3,5 лет — и поговорим о том, как его соседи стали прототипами некоторых героев. Увидим здание, где произошла встреча Булгакова и Шиловской. Попутно вы узнаете, кому писатель завидовал в 20-х годах и чем он обязан Горькому. К концу экскурсии вы по-новому взглянете на Булгакова и, возможно, захотите перечитать его книги.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам старше 16 лет и всем, кто хорошо знаком с творчеством и жизнью Булгакова, а также тем, кто хочет больше узнать о писателе.
Организационные детали
Программа рассчитана на детей 16+ и взрослых
Каждому участнику выдается книжечка-карта для расследования и тематический значок
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 участников — 1600 руб. /реб., 13-24 участников — 1500 руб. /реб., от 25 участников (с группой будет 2 гида или возьмём радиогиды) — 1300 руб. /реб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование.
Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой читать дальшеуменьшить
диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов.
Кто будет рядом с вашим ребёнком?
Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед.
Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно.
Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича.
Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов.
Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов.
Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Праздновали день рожденье таким необычным образом. Нам очень понравилось, мы погуляли, узнали много нового, Елена имеет широкий кругозор по многим темам и отвечала на все наши вопросы, даже не относящиеся к теме экскурсии. У все нас осталось очень приятное впечатление.
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М
Мария
Потрясающая экскурсия, вызвавшая восторг у всей семьи. Очень интересный маршрут, на протяжении которого Елена рассказывает как о творчестве и жизни Булгакова, так и множество интересных фактов о самом городе. В ходе читать дальшеуменьшить
экскурсии мы не только посмотрели на Москву через призму такого произведения, как Мастер и Маргарита, но также благодаря дополнительным отступлениям Елены узнали множество фактов об архитектуре города, о жизни других исторических личностях времен Булгакова.
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Н
Наталья
Восторг! Брали квест-экскурсию, так как хотелось разнообразить экскурсию небольшим интерактивом. Увлекательно, доступно, ярко! И это единогласный отзыв всей нашей группы. От себя могу добавить - не было не одного факта, который читать дальшеуменьшить
бы я знала, а я довольно не плохо ориентируюсь в теме и по Москве. Вроде бы известные булгаковские места, но под другим соусом. Рекомендую всем, кого интересует Булгаковская Москва и кто читал "Мастера и Маргариту"
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K
Kudelina
Отличная экскурсия! В интересном и новом для себя формате ходишь по любимому городу и узнаешь интересные факты, что может быть лучше! Все прошло очень четко, в назначенное время встретились и в комфортном для нас режиме начали экскурсию. Интересный материал, понравилось всем, независимо от уровня знакомства с творчеством писателя. Рекомендую данную экскурсию. А сами погуляем по Москве еще по какому-нибудь маршруту.
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Е
Елена
Были на этой экскурсии 02.12.23 компанией. Мы все в восторге от экскурсовода Алены. Все интересно, увлекательно, много нового, интересного и неожиданного. После этой экскурсии всем захотелось перечитать Булгакова М. А. Очень рекомендуем всем сходить, особенно любителям Булгакова и нечистой силы.
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Ю
Юлия
Прекрасная, увлекательная, интересная экскурсия, с обилием нескучных деталей в нестандартном, активном формате. В особенности рекомендую тем, кто мало (или не очень много)) знаком с биографией и литературоведческим анализом творчества Булгакова. Будет очень насыщенно, ёмко и многопланово.
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