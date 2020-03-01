Елена проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Экскурсия-квест «Москва Булгакова»

Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений

Елена
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Елена – ваш гид
Это прогулка на стыке реальности и фантастики.

Прогуливаясь по улицам столицы, любуясь фасадами доходных домов и архитектурой театров, вы отыщете точки сопряжения Москвы настоящей и города, воспроизведенного Булгаковым на страницах книг.

Разгадывая загадки квеста, вы раскроете тайны произведений, а также узнаете интересные детали о судьбе писателя.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Встреча на Триумфальной площади
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Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»

Что вас ожидает

По следам Булгакова
Каждый из участников получит книжку с заданиями: отвечая на вопросы, решая задачки и головоломки, вы будете перемещаться от одной точки квеста к другой. Используйте смекалку, подключите знания и логику, чтобы добраться до конечной цели! А наградой за старания станет приятный сувенир.

Мистический роман
Вы увидите театр Варьете, где проходило знаменитое представление «труппы» Воланда, и дом, где якобы размещался Массолит. Прогуляетесь по скверу Патриарших прудов, отыщете «Козье болото» и разберетесь, почему именно здесь объявилась «нечисть». Полюбуетесь творениями Федора Осиповича Шехтеля, а заодно поймете, какой особняк облюбовала Маргарита.

Вспомним и другие произведения писателя и отыщем места, с ними связанные: «Театральный роман», «Спиритический сеанс», «Роковые яйца» и многие другие. А еще вы исследуете доходный дом, где наткнетесь на известный салон-бордель «Зойкина квартира»!

Жизнь и творчество
Обязательно поговорим о судьбе писателя, его творческом пути и врагах. Побываем у дома на Большой Садовой, где Булгаков прожил больше 3,5 лет — и поговорим о том, как его соседи стали прототипами некоторых героев. Увидим здание, где произошла встреча Булгакова и Шиловской. Попутно вы узнаете, кому писатель завидовал в 20-х годах и чем он обязан Горькому. К концу экскурсии вы по-новому взглянете на Булгакова и, возможно, захотите перечитать его книги.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 16 лет и всем, кто хорошо знаком с творчеством и жизнью Булгакова, а также тем, кто хочет больше узнать о писателе.

Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Триумфальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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