20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия-квест «12 стульев»

Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Этот приключенческий квест создан для тех, кто хочет пройти по стопам Остапа Бендера, найти «тот самый стул» и увидеть Москву глазами самого обаятельного авантюриста русской литературы.

Вам предстоит не только пробежаться по страницам романа «Двенадцать стульев», но и написать новый финал знаменитой книги в городских декорациях 21 века. А теперь отправимся в путь! «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!».
5
50 отзывов
Экскурсия-квест «12 стульев»
Экскурсия-квест «12 стульев»
Экскурсия-квест «12 стульев»

Описание квеста

Москва глазами Остапа Бендера

Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа. Мы пройдём по знаковым местам, описанным Ильфом и Петровым в романе, и посмотрим, как изменились эти уголки столицы за последние 90 лет. Вы заглянете в редакцию газеты «Гудок», где работали авторы книги. Попробуете приобрести билеты в кино, куда светский лев Воробьянинов пригласил свою юную пассию. Увидите, где проходил аукцион по распродаже десяти ореховых стульев из дворца, и ещё многое другое!

Охота за стульями!

Вместе оправляемся в приключенческий поход за десятью стульями, которые «расползаются, как тараканы» по всей Москве. В одном из стульев находится клад, но будет ли он найден — вот в чём вопрос! Вы станете участниками и очевидцами небольшого инцидента под названием «Попал под лошадь», встретите «знойную женщину-мечту поэта», а также ответите на вопрос: можно ли ковать стулья, пока они горячи?

📖 Рекомендую прихватить с собой роман «Двенадцать стульев» в любом формате: во время экскурсионного приключения он вам весьма пригодится!

Эта экскурсия-квест вошла в четвёрку лучших городских экскурсий в конкурсе «Уникальная Москва — в шаге от wow-туризма» по версии профессионалов Московской международной выставки «Путешествия и Туризм» MITT-2019 (номинация «Приз зрительских симпатий»).

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам, которые знакомы с романом «Двенадцать стульев» или его экранизациями, а также тем, кто хочет почувствовать атмосферу Москвы прошлых эпох.

Эта экскурсия-квест заняла 1-е место на Всероссийском конкурсе «Маршруты России-2020» в номинации «Лучший экскурсионный маршрут».

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1611 туристов
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди,
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доверившие мне свое время, не только видели и слышали, но и творили! В этом мне помогает опыт работы сценаристом, ведущим тематических программ в ивент-индустрии. Долгое время проводил квесты за границей на английском языке. Люблю удивлять людей и удивляться самому.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
2
1
Елена
Спасибо Олегу за прекрасную, увлекательную, познавательную, интригующую экскурсию - квест "12 стульев". Много загадок, много открытий, много интересных фактов и историй, все легко, с юмором, активно, в движении, где то
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даже в напряжении и волнении - а успеем, а сможем, а какой сделать выбор, а как ответить на заданный вопрос??? Нас было 4 человека и мы были командой. Рекомендую всем поучаствовать в этой прогулке -интеллектуальной игре. Получите массу положительных эмоций, всплеск адреналина, полюбуетесь центром Москвы, выиграете подарочки….

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Е
Замечательный квест! Необычный, неординарный! Пришло в голову провести с гостями так мой день рождения 12.06.2024, день рождения взрослой женщины, у которой все дети уже давно не школьники. И в какой
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то момент были сомнения, а вдруг мои друзья не поймут, не пойдут, не подлежат? Но! Друзья оказались самыми настоящими, пришли, поддержали и дошли до конца! Олег Петров чудесный гид! Харизматичный, энергичный, увлеченный, зажег всех нас! Мы играли в эту интнллектуальную игру как вчерашние студенты! Ярко, эмоционально, увлечённо, с юмором! И… Были сюрпризы! И не только материальные! Не буду раскрывать все карты! Но скажу, что такие эмоции обязательно нужны людям! Олег, спасибо большое!
Такой день нам всем запомнится навсегда!

Замечательный квест! Необычный, неординарный! Пришло в голову провести с гостями так мой день рождения 12.06.2024, день
Замечательный квест! Необычный, неординарный! Пришло в голову провести с гостями так мой день рождения 12.06.2024, день
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Е
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с отличным чувством юмора. Однозначно рекомендую всем!
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с
Прекрасная экскурсия! Познавательная, легкая, активная. 2 часа пролетели на одном дыхании. Олег - великолепный гид с
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Ирина
Устраивали коллегами тимбилдинг и решили поучаствовать в этом квесте и не пожалели! Все прошлое замечательно! 🥰 Весело, интригующе, познавательно и увлекательно! Олег подарил нам классный сувенир на память об участии, очень приятно☺️ От души благодарим всем коллективом! 🙏🫶
Устраивали коллегами тимбилдинг и решили поучаствовать в этом квесте и не пожалели! Все прошлое замечательно! 🥰
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Ирина
Конечно это не экскурсия, это квест и это нужно понимать. Безусловно Олег был руководителем, сразу очертил границы «это вы, а это Я», но всегда «протягивал руку помощи», когда были «в тупике». В целом квест удался, мозги поработали, ноги тоже. Три часа прошли быстро, легко и очень позитивно.
Конечно это не экскурсия, это квест и это нужно понимать. Безусловно Олег был руководителем, сразу очертил
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Karina
Знаете, присоединюсь к общему мнению, что квест очень задорный, веселый и интересный, но он также и в некоторой степени терапевтичный. Это выражается в том, что были моменты, когда я чувствовала
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себя совершенно глупой, потому что не знала ответов на вопросы, но ведущий выводил из этого состояния различными комплиментами, меткими шутками, тем самым освобождая от сковывающего чувства стыда за свою необразованность. Или же когда хотелось сквозь землю провалиться, общаясь с прохожими, он ловко помогал преодолевать все страхи и сомнения в своей артистичности или коммуникативных навыках. И это так свежо, так занимательно и так удивительно - открывать новые грани в себе!
Большое спасибо! Отдельное восхищение талантом Олега так прекрасно ладить с новыми людьми и объединять компании! Браво! 👏

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