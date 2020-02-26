20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами!

Олег
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Олег – ваш гид
Этот приключенческий квест создан для тех, кто хочет пройти по стопам Остапа Бендера, найти «тот самый стул» и увидеть Москву глазами самого обаятельного авантюриста русской литературы.

Вам предстоит не только пробежаться по страницам романа «Двенадцать стульев», но и написать новый финал знаменитой книги в городских декорациях 21-го века.

А теперь отправимся в путь! «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»
15000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро «Маяковская»
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»

Что вас ожидает

Москва глазами Остапа Бендера
Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа. Мы пройдем по знаковым местам, описанным Ильфом и Петровым в романе, и посмотрим, как изменились эти уголки столицы за последние 90 лет. Вы заглянете в редакцию газеты «Гудок», где работали авторы книги. Попробуете приобрести билеты в кино, куда светский лев Воробьянинов пригласил свою юную пассию. Увидите, где проходил аукцион по распродаже 10 ореховых стульев из дворца, и еще многое другое!

Охота за стульями!
Вместе оправляемся в приключенческий поход за десятью стульями, которые «расползаются, как тараканы» по всей Москве В одном из стульев находится клад, но будет ли он найден — вот в чем вопрос! Вы станете участниками и очевидцами небольшого инцидента под названием «Попал под лошадь», встретите «знойную женщину-мечту поэта», а также ответите на вопрос: можно ли ковать стулья, пока они горячи?

📖 Рекомендую прихватить с собой роман «Двенадцать стульев» в любом формате: во время экскурсионного приключения он вам весьма пригодится!

Эта экскурсия-квест вошла в четверку лучших городских экскурсий в конкурсе «Уникальная Москва — в шаге от wow туризма» по версии профессионалов Московской международной выставки «Путешествия и Туризм» MITT-2019 (номинация «Приз зрительских симпатий»).

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые знакомы с романом «Двенадцать стульев» или его экранизациями, а также тем, кто хочет почувствовать атмосферу Москвы прошлых эпох.

Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро «Маяковская».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Я — профессиональный гид, аккредитованный экскурсовод, филолог и переводчик по образованию. Финалист конкурса «Лучший гид Москвы-2018» по версии Русского географического общества. Моей специализацией является проведение экскурсий-квестов. Очень хочется, чтобы люди, доверившие мне свое время, не только видели и слышали, но и творили! В этом мне помогает опыт работы сценаристом, ведущим тематических программ в ивент-индустрии. Долгое время проводил квесты за границей на английском языке. Люблю удивлять людей и удивляться самому.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Спешите доставить удовольствие себе и своим друзьям! Отличный повод вспомнить один из самых гениальных романов прошлого века, который снискал славу не только в России, но и за рубежом, пройтись по центру любимого города. Большое спасибо Олегу за искрометное чувство юмора, умение прочувствовать собравшуюся аудиторию и интересные факты не только про само произведение , но и уникальные места Златоглавой. Заряд положительных эмоций гарантирован!
5 января 2020
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29 октября 2019
Большое спасибо Олегу Геннадиевичу за экскурсию-квест! Я долго искала какое-нибудь интересное, познавательное и веселое мероприятие на мой день рождения. Хотела порадовать друзей и с пользой провести время. Эта экскурсия на все 100% совпала с моими планами. Получился прекрасный праздник! Олег Геннадиевич легко включил в активную театрализованную игру всех моих друзей. Даже тех, которые обычно предпочитают быть просто зрителями) Рекомендую от души экскурсовода и программу!
15 октября 2019
Экскурсия просто потрясающая, веселая и интересная! Олег прекрасный рассказчик с замечательным чувством юмора, который смог нас увлечь, с легкостью показать Москву и напомнить любимый роман 12 стульев! Очень рекомендуем всем, а особенно тем, кто хочет и умеет приятно и весело проводить свой досуг! Олег, спасибо огромное!
12 сентября 2019
Олег Геннадиевич провел для нашей группы потрясающе интересный, захватывающий и очень увлекательный квест. Спасибо Вам большое.
12 сентября 2019
Экскурсия-квест прошла на высшем уровне: искрометно, задорно, захватывающе, интересно, познавательно. Олег - замечательный гид, постоянно держал нас в тонусе:) Задания разноплановые: и ответить на вопросы, и нарисовать, и проявить актерское мастерство, и умение общаться с людьми.... но не будем раскрывать все секреты:) Очень понравилось! Спасибо вам! Рекомендую
26 августа 2019
Отличный квест, очень динамичный, интересный, насыщенный. Оправдал все наши ожидания, у нас была небольшая группа 7 человек.
Мы весело, познавательно провели время. Олег, своей артистичностью и умением работать с аудиторией, при встрече сразу поднял нам настроение. Большое спасибо Олегу за наполнение экскурсии любопытными фактами
25 августа 2019
У нас большая и дружная компания, которая регулярно организовывает для себя и своих друзей разнообразные экскурсии. Казалось бы, что удивить и поразить нас уже невозможно, но Олегу Геннадьевич это удалось. 3,5 часа пролетели на одном дыхании, так что мы даже не заметили. Интересно было всем от 13-летних подростков до 75-летнего дедушки. А самый главный показатель - моя 14 летняя дочь, сегодня весь день читает книгу, забыв о компьютере
Огромнейшее спасибо за потрясающую прогулку и массу положительных эмоций Рекомендую ВСЕМ!!!
30 июня 2019
Если вы гадаете как провести весело, интерактивно, познавательно и динамично выходной, то вам сюда! Берите в охапку друзей, близких и хорошее настроение вам обеспечено! Олегу большое спасибо за его труд, фантазию, эрудированность и конечно артистичность! Нам было легко с Вами и все прошло как встреча старых добрых друзей!
Пы.Сы: прочитать книжку наискосок ( вспомнить) или посмотреть фильм "до" рекомендую - будет интереснее вам самим же)
30 июня 2019
Весело, искрометно, познавательно, необычно, динамично и вкусно! Не хватает эпитетов, чтобы описать все эмоции. Олег из тех людей, который является профессионалом и Мастером своего дела, и поэтому с лёгкостью с первых минут заряжает энергией всех остальных. О самой экскурсии - если Вы любите юмор Ильфа и Петрова, ценитель старой Москвы и нестандартного взгляда на привычные вещи - то однозначно эта экскурсия для Вас! Подойдёт для любого возраста, Олег удивительно адаптируется под на трение группы! В общем, 12 из 10 баллов ))
Ещё 10 отзывов

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