20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Этот приключенческий квест создан для тех, кто хочет пройти по стопам Остапа Бендера, найти «тот самый стул» и увидеть Москву глазами самого обаятельного авантюриста русской литературы. Вам предстоит не только пробежаться по страницам романа «Двенадцать стульев», но и написать новый финал знаменитой книги в городских декорациях 21 века. А теперь отправимся в путь! «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Москва глазами Остапа Бендера

Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа. Мы пройдём по знаковым местам, описанным Ильфом и Петровым в романе, и посмотрим, как изменились эти уголки столицы за последние 90 лет. Вы заглянете в редакцию газеты «Гудок», где работали авторы книги. Попробуете приобрести билеты в кино, куда светский лев Воробьянинов пригласил свою юную пассию. Увидите, где проходил аукцион по распродаже десяти ореховых стульев из дворца, и ещё многое другое!

Охота за стульями!

Вместе оправляемся в приключенческий поход за десятью стульями, которые «расползаются, как тараканы» по всей Москве. В одном из стульев находится клад, но будет ли он найден — вот в чём вопрос! Вы станете участниками и очевидцами небольшого инцидента под названием «Попал под лошадь», встретите «знойную женщину-мечту поэта», а также ответите на вопрос: можно ли ковать стулья, пока они горячи?

📖 Рекомендую прихватить с собой роман «Двенадцать стульев» в любом формате: во время экскурсионного приключения он вам весьма пригодится!

Эта экскурсия-квест вошла в четвёрку лучших городских экскурсий в конкурсе «Уникальная Москва — в шаге от wow-туризма» по версии профессионалов Московской международной выставки «Путешествия и Туризм» MITT-2019 (номинация «Приз зрительских симпатий»).

Кому подойдёт эта экскурсия

Путешественникам, которые знакомы с романом «Двенадцать стульев» или его экранизациями, а также тем, кто хочет почувствовать атмосферу Москвы прошлых эпох.

Эта экскурсия-квест заняла 1-е место на Всероссийском конкурсе «Маршруты России-2020» в номинации «Лучший экскурсионный маршрут».