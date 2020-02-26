20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Москва глазами Остапа Бендера

Вы прогуляетесь по Тверской улице, собирая подсказки для квеста и смотря на Москву глазами великих авантюристов времен НЭПа. Мы пройдем по знаковым местам, описанным Ильфом и Петровым в романе, и посмотрим, как изменились эти уголки столицы за последние 90 лет. Вы заглянете в редакцию газеты «Гудок», где работали авторы книги. Попробуете приобрести билеты в кино, куда светский лев Воробьянинов пригласил свою юную пассию. Увидите, где проходил аукцион по распродаже 10 ореховых стульев из дворца, и еще многое другое!

Охота за стульями!

Вместе оправляемся в приключенческий поход за десятью стульями, которые «расползаются, как тараканы» по всей Москве В одном из стульев находится клад, но будет ли он найден — вот в чем вопрос! Вы станете участниками и очевидцами небольшого инцидента под названием «Попал под лошадь», встретите «знойную женщину-мечту поэта», а также ответите на вопрос: можно ли ковать стулья, пока они горячи?

📖 Рекомендую прихватить с собой роман «Двенадцать стульев» в любом формате: во время экскурсионного приключения он вам весьма пригодится!

Эта экскурсия-квест вошла в четверку лучших городских экскурсий в конкурсе «Уникальная Москва — в шаге от wow туризма» по версии профессионалов Московской международной выставки «Путешествия и Туризм» MITT-2019 (номинация «Приз зрительских симпатий»).

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые знакомы с романом «Двенадцать стульев» или его экранизациями, а также тем, кто хочет почувствовать атмосферу Москвы прошлых эпох.