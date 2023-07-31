Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»

Узнать о жизни «московского Сен-Жермена» в свете войн и революций

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Аристократы, купцы, владельцы доходных домов — далеко не единственные, кто сумел оставить свой след на карте Пречистенки. Я расскажу о том, как тихая московская улица хранит память о громких военных событиях прошлых лет. Познакомлю с их героями — известными и полузабытыми. Покажу зримые приметы, отражающие жизнь и судьбу целых поколений.
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
7
авг
8
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами пройдём по одной из самых старинных и аристократических улиц Москвы — Пречистенке. Но истории, которые вы услышите по пути, будут касаться не только архитектуры, литературы и музыки, но и военных событий, имевших отношение к этим местам. Вы узнаете, кто из многочисленных именитых жителей Пречистенки принимал участие в защите нашей страны. Откроете ранее неизвестные факты о войнах и революциях. И удивитесь, как много неожиданных историй скрывают дома и особняки:

  • Кто из друзей Пушкина поставил свою подпись на Акте о капитуляции Парижа в 1814 году?
  • Почему русского офицера выгнали из французского плена?
  • Как жили и где учились «мажоры» 30-х годов?
  • Кем был на самом деле германский посол граф фон Шуленбург?
  • Какая связь между поэтому Денисом Давыдовым и НКВД?
  • Где на самом деле учился Чапаев?
  • Где находился знаменитый Смерш?

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка по улице Пречистенка с заходами в Чертольский и Чистый переулки. Длина маршрута менее 2 км.
  • Дополнительных расходов не предполагается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Улицы и переулки
Центр Москвы
Старая Москва
Хамовники
Для студентов
Военные

Похожие туры из Москвы

Революция в Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Революция в Москве
Пройти по местам, где происходили переломные события в истории России
в районе метро Площадь Революции
Завтра
5 авг
6 авг
11 авг
6 500 за всё до 10 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
у входа в Музей Победы
2 авг
3 авг
4 авг
8 авг
8 000 за всё до 3 чел.
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
у метро Арбатская
Завтра
2 авг
3 авг
4 авг
от 3 500 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ