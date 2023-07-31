Узнать о жизни «московского Сен-Жермена» в свете войн и революций
Аристократы, купцы, владельцы доходных домов — далеко не единственные, кто сумел оставить свой след на карте Пречистенки. Я расскажу о том, как тихая московская улица хранит память о громких военных событиях прошлых лет. Познакомлю с их героями — известными и полузабытыми. Покажу зримые приметы, отражающие жизнь и судьбу целых поколений.
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Описание
Что вас ожидает
Мы с вами пройдём по одной из самых старинных и аристократических улиц Москвы — Пречистенке. Но истории, которые вы услышите по пути, будут касаться не только архитектуры, литературы и музыки, но и военных событий, имевших отношение к этим местам. Вы узнаете, кто из многочисленных именитых жителей Пречистенки принимал участие в защите нашей страны. Откроете ранее неизвестные факты о войнах и революциях. И удивитесь, как много неожиданных историй скрывают дома и особняки:
- Кто из друзей Пушкина поставил свою подпись на Акте о капитуляции Парижа в 1814 году?
- Почему русского офицера выгнали из французского плена?
- Как жили и где учились «мажоры» 30-х годов?
- Кем был на самом деле германский посол граф фон Шуленбург?
- Какая связь между поэтому Денисом Давыдовым и НКВД?
- Где на самом деле учился Чапаев?
- Где находился знаменитый Смерш?
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка по улице Пречистенка с заходами в Чертольский и Чистый переулки. Длина маршрута менее 2 км.
- Дополнительных расходов не предполагается
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я бывший военный, служил в различных точках России, в столице живу относительно недавно (12 лет), но исследовал её вдоль и поперёк в связи с военной историей. Хочу делиться своими знаниями с теми, кому интересна данная тема и не только парадная сторона Москвы, но и её военная составляющая.
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