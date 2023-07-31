Аристократы, купцы, владельцы доходных домов — далеко не единственные, кто сумел оставить свой след на карте Пречистенки. Я расскажу о том, как тихая московская улица хранит память о громких военных событиях прошлых лет. Познакомлю с их героями — известными и полузабытыми. Покажу зримые приметы, отражающие жизнь и судьбу целых поколений.

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Описание

Что вас ожидает

Мы с вами пройдём по одной из самых старинных и аристократических улиц Москвы — Пречистенке. Но истории, которые вы услышите по пути, будут касаться не только архитектуры, литературы и музыки, но и военных событий, имевших отношение к этим местам. Вы узнаете, кто из многочисленных именитых жителей Пречистенки принимал участие в защите нашей страны. Откроете ранее неизвестные факты о войнах и революциях. И удивитесь, как много неожиданных историй скрывают дома и особняки:

Кто из друзей Пушкина поставил свою подпись на Акте о капитуляции Парижа в 1814 году?

Почему русского офицера выгнали из французского плена?

Как жили и где учились «мажоры» 30-х годов?

Кем был на самом деле германский посол граф фон Шуленбург?

Какая связь между поэтому Денисом Давыдовым и НКВД?

Где на самом деле учился Чапаев?

Где находился знаменитый Смерш?

Организационные детали