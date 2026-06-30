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Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»

Пройти путём булгаковских героев и оживить в памяти страницы «закатного» романа
В романе «Мастер и Маргарита» Москва так тесно вплетена в сюжет, что стала практически его действующим лицом. На групповой экскурсии мы будем изучать Москву столетней давности. Внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги на улицах города.

А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
5
127 отзывов
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»

Описание экскурсии

«Мастер и Маргарита» — это, пожалуй, самый московский роман на свете. Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски. А вы знали, что большинство этих адресов реально существовали — и сохранились до наших дней?

Давайте займёмся расшифровкой загадок, которые оставил нам Булгаков! Следуя от станции метро «Маяковская» до Тверского бульвара, вы успеете:

  • погрузиться в атмосферу 1930-х годов,
  • посетить самые известные булгаковские адреса,
  • вспомнить, как самые живописные и важные для сюжета места были описаны автором,
  • понять, по каким признакам можно узнать локации из книги,
  • исследовать метаморфозы романа, элементы мистики и фантастики.

Что вы увидите

  • Театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,
  • Сад «Аквариум», где несчастный Варенуха был схвачен и обращен в вампира,
  • Дом на Садовой 302-бис, в котором находилась та самая «нехорошая квартира»,
  • Место, где Аннушка разлила подсолнечное масло и Берлиоз попал под трамвай,
  • Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами,
  • Здание, где размещалось общество МАССОЛИТ и ресторан «Грибоедов»,
  • Дом, в котором жила Маргарита,
  • Переулок, где встретились главные герои романа.

Организационные детали

  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
  • Экскурсия проходит по улицам, без посещения музея Булгакова
  • Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
  • С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов

во вторник в 14:00, в четверг в 15:00, в пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 17 лет900 ₽
Взрослый1100 ₽
Пенсионеры, студенты, инвалиды1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в четверг в 15:00, в пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44990 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 127 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
122
4
2
3
3
2
1
Ольга
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко "отшивала" праздношатающихся, говорила не быстро и не медленно, очень рекомендую.
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко
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Анастасия
На экскурсии с Ириной страницы моего любимого романа ожили. Благодаря её интересному рассказу удалось проникнуться духом Москвы 30-х годов. Спасибо за увлекательную прогулку!
На экскурсии с Ириной страницы моего любимого романа ожили. Благодаря её интересному рассказу удалось проникнуться духом
На экскурсии с Ириной страницы моего любимого романа ожили. Благодаря её интересному рассказу удалось проникнуться духом
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Михаил
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
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Т
Прекрасный экскурсово Ирина. Полуторачасовая экскурсия пролетела на одном дыхании. Однозначно рекомендую. Особенно поклонникам творчества писателя.
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Ксения
Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать роман до конца, вам будет безумно интересно. Под рассказы гида и пешей прогулки по
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булгаковским местам, перед глазами мгновенно встает картина из романа. Благодаря рассказам гида, очень многие моменты описанные в романе становятся понятными. Это не просто замечательная прогулка, а анализ романа углубленный в историю тех непростых годов. Помимо этого, очень интересно было услышать факты из жизни самого писателя. Я в восторге.

Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать
Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать
Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать
Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать
Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать
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Л
Сегодня нас вела Майя …. вела в мир Михаила Афанасьевича Булгакова, в его время, его переживания, его жизнь, его фантасмагорию … Изумительная рассказчица Майя, все 2 часа вся группа слушала, затаив дыхание … несмотря на дождь, сопровождавший нас всю экскурсию. Спасибо, Майя, это одна из лучших экскурсий, которые у меня были)
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