В романе «Мастер и Маргарита» Москва так тесно вплетена в сюжет, что стала практически его действующим лицом. На групповой экскурсии мы будем изучать Москву столетней давности. Внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги на улицах города. А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.

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Описание экскурсии

«Мастер и Маргарита» — это, пожалуй, самый московский роман на свете. Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски. А вы знали, что большинство этих адресов реально существовали — и сохранились до наших дней?

Давайте займёмся расшифровкой загадок, которые оставил нам Булгаков! Следуя от станции метро «Маяковская» до Тверского бульвара, вы успеете:

погрузиться в атмосферу 1930-х годов,

посетить самые известные булгаковские адреса,

вспомнить, как самые живописные и важные для сюжета места были описаны автором,

понять, по каким признакам можно узнать локации из книги,

исследовать метаморфозы романа, элементы мистики и фантастики.

Что вы увидите

Театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,

Сад «Аквариум», где несчастный Варенуха был схвачен и обращен в вампира,

Дом на Садовой 302-бис, в котором находилась та самая «нехорошая квартира»,

Место, где Аннушка разлила подсолнечное масло и Берлиоз попал под трамвай,

Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами,

Здание, где размещалось общество МАССОЛИТ и ресторан «Грибоедов»,

Дом, в котором жила Маргарита,

Переулок, где встретились главные герои романа.

Организационные детали