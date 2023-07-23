Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»

Пройти путём булгаковских героев и оживить в памяти страницы «закатного» романа

5
2 отзыва
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В романе «Мастер и Маргарита» Москва так тесно вплетена в сюжет, что стала практически его действующим лицом. В группе до 25 человек мы будем изучать Москву столетней давности. Внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги на улицах города.

А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
Групповая прогулка по московским местам «Мастера и Маргариты»
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Описание

Что вас ожидает

«Мастер и Маргарита» — это, пожалуй, самый московский роман на свете. Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски. А вы знали, что большинство этих адресов реально существовали — и сохранились до наших дней?

Давайте займёмся расшифровкой загадок, которые оставил нам Булгаков! Следуя от станции метро «Маяковская» до Тверского бульвара, вы успеете:

  • погрузиться в атмосферу 1930-х годов,
  • посетить самые известные булгаковские адреса,
  • вспомнить, как самые живописные и важные для сюжета места были описаны автором,
  • понять, по каким признакам можно узнать локации из книги,
  • исследовать метаморфозы романа, элементы мистики и фантастики.

Что вы увидите

  • Театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,
  • Сад «Аквариум», где несчастный Варенуха был схвачен и обращен в вампира,
  • Дом на Садовой 302-бис, в котором находилась та самая «нехорошая квартира»,
  • Место, где Аннушка разлила подсолнечное масло и Берлиоз попал под трамвай,
  • Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами,
  • Здание, где размещалось общество МАССОЛИТ и ресторан «Грибоедов»,
  • Дом, в котором жила Маргарита,
  • Переулок, где встретились главные герои романа.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов

в субботу в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
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С
23 июля 2023
Экскурсия проходила около 2,5 часов. За это время я увидел не только нехороший дом, но и места, которые посещал писатель, а также отобразил в романе. Группа смогла подняться на этаж, где жил М. А. Булгаков, посмотреть как оформлен подъезд и прилегающая к дому территория. Зелёные зоны, Патриаршие пруды, московские улочки и переулки, полностью отражают первую встречу Берлиоза и Бездомного с "Иностранцем" вплоть до того самого "Грибоедова". Экскурсия хорошо продумана, тайминг соблюдается до минуты. Рекомендую к посещению.
Н
17 июля 2023
Доброе утро!
Были с дочкой 15.07.2023 на данной экскурсии, очень понравилось. Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.

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