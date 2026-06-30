В романе «Мастер и Маргарита» Москва так тесно вплетена в сюжет, что стала практически его действующим лицом. На групповой экскурсии мы будем изучать Москву столетней давности. Внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги на улицах города.
А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
Описание экскурсии
«Мастер и Маргарита» — это, пожалуй, самый московский роман на свете. Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски. А вы знали, что большинство этих адресов реально существовали — и сохранились до наших дней?
Давайте займёмся расшифровкой загадок, которые оставил нам Булгаков! Следуя от станции метро «Маяковская» до Тверского бульвара, вы успеете:
- погрузиться в атмосферу 1930-х годов,
- посетить самые известные булгаковские адреса,
- вспомнить, как самые живописные и важные для сюжета места были описаны автором,
- понять, по каким признакам можно узнать локации из книги,
- исследовать метаморфозы романа, элементы мистики и фантастики.
Что вы увидите
- Театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,
- Сад «Аквариум», где несчастный Варенуха был схвачен и обращен в вампира,
- Дом на Садовой 302-бис, в котором находилась та самая «нехорошая квартира»,
- Место, где Аннушка разлила подсолнечное масло и Берлиоз попал под трамвай,
- Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами,
- Здание, где размещалось общество МАССОЛИТ и ресторан «Грибоедов»,
- Дом, в котором жила Маргарита,
- Переулок, где встретились главные герои романа.
Организационные детали
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
- Экскурсия проходит по улицам, без посещения музея Булгакова
- Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых. Дети до 5 лет могут посетить экскурсию бесплатно
- С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
во вторник в 14:00, в четверг в 15:00, в пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 17 лет
|900 ₽
|Взрослый
|1100 ₽
|Пенсионеры, студенты, инвалиды
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в четверг в 15:00, в пятницу в 13:00 и 15:00, в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 44990 туристов
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 127 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарная экскурсия! Гид Ирина Георгиевна мастер своего дела. Интересно рассказывает, очень приятная и корректная женщина. Мягко "отшивала" праздношатающихся, говорила не быстро и не медленно, очень рекомендую.
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На экскурсии с Ириной страницы моего любимого романа ожили. Благодаря её интересному рассказу удалось проникнуться духом Москвы 30-х годов. Спасибо за увлекательную прогулку!
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Прекрасная экскурсия! Ирина - замечательный рассказчик! Всё максимально информативно, с юмором и очень живо! Всем рекомендую! 👍
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Т
Прекрасный экскурсово Ирина. Полуторачасовая экскурсия пролетела на одном дыхании. Однозначно рекомендую. Особенно поклонникам творчества писателя.
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Рекомендую от всей души, даже если вы как и я в сотый раз не смогли дочитать роман до конца, вам будет безумно интересно. Под рассказы гида и пешей прогулки по
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Л
Сегодня нас вела Майя …. вела в мир Михаила Афанасьевича Булгакова, в его время, его переживания, его жизнь, его фантасмагорию … Изумительная рассказчица Майя, все 2 часа вся группа слушала, затаив дыхание … несмотря на дождь, сопровождавший нас всю экскурсию. Спасибо, Майя, это одна из лучших экскурсий, которые у меня были)
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