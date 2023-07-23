Пройти путём булгаковских героев и оживить в памяти страницы «закатного» романа
В романе «Мастер и Маргарита» Москва так тесно вплетена в сюжет, что стала практически его действующим лицом. В группе до 25 человек мы будем изучать Москву столетней давности. Внимательно смотреть по сторонам и пытаться разглядеть героев книги на улицах города.
А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
А также поговорим о жизни Булгакова, его московских и немосковских произведениях, друзьях и недругах, мечтах и трудностях.
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Описание
Что вас ожидает
«Мастер и Маргарита» — это, пожалуй, самый московский роман на свете. Подробные описания столичных улиц, зданий и различных заведений завораживают и интригуют, буквально заставляя отправиться на их поиски. А вы знали, что большинство этих адресов реально существовали — и сохранились до наших дней?
Давайте займёмся расшифровкой загадок, которые оставил нам Булгаков! Следуя от станции метро «Маяковская» до Тверского бульвара, вы успеете:
- погрузиться в атмосферу 1930-х годов,
- посетить самые известные булгаковские адреса,
- вспомнить, как самые живописные и важные для сюжета места были описаны автором,
- понять, по каким признакам можно узнать локации из книги,
- исследовать метаморфозы романа, элементы мистики и фантастики.
Что вы увидите
- Театр Варьете, где Воланд давал сеансы черной магии,
- Сад «Аквариум», где несчастный Варенуха был схвачен и обращен в вампира,
- Дом на Садовой 302-бис, в котором находилась та самая «нехорошая квартира»,
- Место, где Аннушка разлила подсолнечное масло и Берлиоз попал под трамвай,
- Патриаршие пруды, где произошла встреча Воланда с литераторами,
- Здание, где размещалось общество МАССОЛИТ и ресторан «Грибоедов»,
- Дом, в котором жила Маргарита,
- Переулок, где встретились главные герои романа.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
в субботу в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 13:30Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 17126 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Станислав
23 июля 2023
Экскурсия проходила около 2,5 часов. За это время я увидел не только нехороший дом, но и места, которые посещал писатель, а также отобразил в романе. Группа смогла подняться на этаж, где жил М. А. Булгаков, посмотреть как оформлен подъезд и прилегающая к дому территория. Зелёные зоны, Патриаршие пруды, московские улочки и переулки, полностью отражают первую встречу Берлиоза и Бездомного с "Иностранцем" вплоть до того самого "Грибоедова". Экскурсия хорошо продумана, тайминг соблюдается до минуты. Рекомендую к посещению.
Н
Наталья
17 июля 2023
Доброе утро!
Были с дочкой 15.07.2023 на данной экскурсии, очень понравилось. Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
Были с дочкой 15.07.2023 на данной экскурсии, очень понравилось. Спасибо большое за интересный и познавательный рассказ.
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