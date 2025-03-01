В залах Третьяковки я познакомлю вас с юридической историей создания шедевров живописи и литературы.
Вы узнаете, как Пушкин изменил авторское право Российской империи, кто писал людей за Айвазовского и почему спустя сотни лет некоторые произведения нельзя использовать свободно. Вы получите иной взгляд на известные работы, знакомые с детства.
Вы узнаете, как Пушкин изменил авторское право Российской империи, кто писал людей за Айвазовского и почему спустя сотни лет некоторые произведения нельзя использовать свободно. Вы получите иной взгляд на известные работы, знакомые с детства.
Время начала: 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 13:45, 15:00, 16:15
Описание экскурсии
Мы с вами обсудим художественные произведения и юридическую судьбу тех, кто их написал и кто на них изображён. Вы узнаете:
- Сколько экземпляров картины Саврасова «Грачи прилетели» существует и насколько правомерно говорить, что одна из них ценнее другой
- Какой договор заключил Достоевский со своим издателем и при чём тут азартные игры
- У кого Гоголь взял идею комедии «Ревизор» и почему это честно
- Как связано с полотном «Утро в сосновом бору» право на анонимное использование
- Почему в рамках юриспруденции «Мастер и Маргарита» — исключение из правил
- Кто на картине Айвазовского «Пушкин на берегу Чёрного моря» на самом деле написал поэта и почему
И многое другое!
Кому подойдёт экскурсия
Юристам, которые увлекаются искусством. И неюристам, которым интересны история культуры и авторское право.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Третьяковскую галерею — 700 ₽ за чел.
- Возможна отмена экскурсии по инициативе музея. Пожалуйста, уточняйте в переписке с гидом
в субботу в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:15, в воскресенье в 11:00, 12:30, 13:45, 15:00 и 16:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лаврушинском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00, 13:30, 15:00 и 16:15, в воскресенье в 11:00, 12:30, 13:45, 15:00 и 16:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Москве
Меня зовут Илья Чамуха, я юрист по авторскому праву, преподаватель, большой любитель искусства и любитель поговорить о нём и праве. Изучая историю авторского права, я узнал интереснейшие факты об авторах и их творениях. На пересечении работы с хобби и строится моя экскурсия. Необычная и очень увлекательная.Задать вопрос
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