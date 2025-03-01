В залах Третьяковки я познакомлю вас с юридической историей создания шедевров живописи и литературы. Вы узнаете, как Пушкин изменил авторское право Российской империи, кто писал людей за Айвазовского и почему спустя сотни лет некоторые произведения нельзя использовать свободно. Вы получите иной взгляд на известные работы, знакомые с детства.

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Описание экскурсии

Мы с вами обсудим художественные произведения и юридическую судьбу тех, кто их написал и кто на них изображён. Вы узнаете:

Сколько экземпляров картины Саврасова «Грачи прилетели» существует и насколько правомерно говорить, что одна из них ценнее другой

Какой договор заключил Достоевский со своим издателем и при чём тут азартные игры

У кого Гоголь взял идею комедии «Ревизор» и почему это честно

Как связано с полотном «Утро в сосновом бору» право на анонимное использование

Почему в рамках юриспруденции «Мастер и Маргарита» — исключение из правил

Кто на картине Айвазовского «Пушкин на берегу Чёрного моря» на самом деле написал поэта и почему

И многое другое!

Кому подойдёт экскурсия

Юристам, которые увлекаются искусством. И неюристам, которым интересны история культуры и авторское право.

Организационные детали