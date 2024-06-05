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10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте» или Телеграмм) — и игра начинается»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
«В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев»
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
«Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно»
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
«" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)»
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
«о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
«И она ответила: «Настоящее искусство есть только в Третьяковской галерее»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
«Бронирование осуществляется в соответствии с графиком работы Третьяковской галереи»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
«Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажутся залы с 16 по 37, в которых представлена живопись второй половины XIX века»
23 июня в 10:00
26 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
«Третьяковская Галерея - это сокровищница русской живописи»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 12:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ССаша4 июня 2024Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
- ААлина4 июня 202431 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
- ССергей4 июня 2024Выбирайте этот вариант квест-экскурсии, если хотите провести время с пользой и удовольствием
- ППанчева29 мая 2024Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
- ББелла28 мая 2024Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
- ООльга26 мая 2024Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
- ДДина26 мая 2024Мы остались очень довольны этой экскурсией. Отлично подан материал, все понятно и интересно. На многие картины я посмотрела под другим
- ЕЕкатерина24 мая 202423 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади и так нам понравился
- ААлла22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Елена знает много интересных фактов о картинах и художниках. Огромное спасибо
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