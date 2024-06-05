Билеты и экскурсии в Третьяковку

Найдено 12 экскурсий в категории «Третьяковская галерея» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
«Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте» или Телеграмм) — и игра начинается»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум)
Начало: В районе метро Третьяковская
«В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев»
13 июня в 15:00
20 июня в 12:30
7 340 за всё до 2 чел.
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
«Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно»
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850 за человека
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
«" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)»
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Москва купеческая: Замоскворечье
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Москва купеческая: Замоскворечье
Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая
«о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
700 за человека
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
«И она ответила: «Настоящее искусство есть только в Третьяковской галерее»
9 июня в 10:00
11 июня в 10:30
10 500 за всё до 10 чел.
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
«Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
7 отзывов
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600 за билет
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
«Бронирование осуществляется в соответствии с графиком работы Третьяковской галереи»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены)
Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
«Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея»
Расписание: в пятницу в 11:30
14 июня в 11:30
21 июня в 11:30
3 000 за человека
Волшебные миры братьев Васнецовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Волшебные миры братьев Васнецовых
Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее
Начало: Отель «Метрополь»
«Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажутся залы с 16 по 37, в которых представлена живопись второй половины XIX века»
23 июня в 10:00
26 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Третьяковская галерея. Купеческое Замоскворечье
«Третьяковская Галерея - это сокровищница русской живописи»
Расписание: Среда, пятница, воскресенье в 12:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
    Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
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    объяснила, показала, провела нас прям в саму галерею, объяснила как попасть в храм при Третьякове и где вкусно покушать! Такие мелочи, а приятно 👍😊

  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Выбирайте этот вариант квест-экскурсии, если хотите провести время с пользой и удовольствием
  • П
    Панчева
    29 мая 2024
    Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
    Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
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    приобретаете входные билеты, покупайте один билет за 1000 рублей и ведите с собой сколько угодно детишек и даже взрослых. Как-то так….

  • Б
    Белла
    28 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
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    так и тем, кто давно тут живет, но просто ходит мимо и ничего не знает)как я) спасибо за ликбез и хорошее настроение!

    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый
  • Д
    Дина
    26 мая 2024
    Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
    Мы остались очень довольны этой экскурсией. Отлично подан материал, все понятно и интересно. На многие картины я посмотрела под другим
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    углом. Прекрасно провели время с Еленой. И уже порекоммендовала своим знакомым заказать эту экскурсию. Спасибо огромное Елене за культурное обогащение и расширение кругозора

  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади и так нам понравился
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    рассказ и сама Мария, что не раздумывая пошли к ней ещё раз. Изучать таким образом историю и исследовать центр-это лучший вариант для нас с дочкой. Рекомендую на 100%.

    23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади23 мая были на экскурсии у Марии. Это наша вторая встреча, первая была на Красной площади
  • А
    Алла
    22 мая 2024
    Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
    Экскурсия очень понравилась. Елена знает много интересных фактов о картинах и художниках. Огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Третьяковская галерея»

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  1. Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
  2. Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
  3. Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
  4. Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
  5. Москва купеческая: Замоскворечье
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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