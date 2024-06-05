🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 «Вы приходите в Третьяковскую галерею, отправляете кодовое слово виртуальному ведущему (всё устроено через платформу «ВКонтакте» или Телеграмм) — и игра начинается» от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Третьяковская галерея: загадки великих шедевров Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов (для 2 человек максимум) Начало: В районе метро Третьяковская «В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев» 7 340 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 16 отзывов Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1 «Наша экскурсия закончится недалеко от Третьяковской галереи, которую вы сможете посетить самостоятельно» Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 85 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции «" После прогулки и рассказа о жителях Замоскворечья, Вы посетите знаменитую Третьяковскую галерею (посещение с аудиогидом)» Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Москва купеческая: Замоскворечье Начало: На выходе из СТ.М. Новокузнецкая «о прошлом, настоящем и будущем самого известного музея Замоскворечья – Третьяковской галереи» Расписание: По субботам и воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке) Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык Начало: В Третьяковской галерее «И она ответила: «Настоящее искусство есть только в Третьяковской галерее» 10 500 ₽ за всё до 10 чел.

Квест 1 час 52 отзыва Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Начало: Третьяковская галерея «Квест-экскурсия “Потерянные во времени” в Третьяковской галерее» от 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 7 отзывов Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Начало: На станции метро «Площадь революции» «После прогулки по Замоскворечью гид проводит вас в Третьяковскую галерею – вы отправитесь исследовать её самостоятельно с аудиогидом» Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа «Бронирование осуществляется в соответствии с графиком работы Третьяковской галереи» 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3.5 часа 2 отзыва Групповая экскурсия по Замоскворечью + посещение Третьяковской галереи (билеты включены) Прогуляться по Москве купеческой и посмотреть на шедевры русского искусства Начало: В гостинице «Лесная Сафмар» «Вы узнаете занимательные факты из прошлого Замоскворечья и поймёте, почему именно в этом историческом районе появилась Третьяковская галерея» Расписание: в пятницу в 11:30 3 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Волшебные миры братьев Васнецовых Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее Начало: Отель «Метрополь» «Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажутся залы с 16 по 37, в которых представлена живопись второй половины XIX века» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.