вас, ни у будущих гостей не осталось недопонимания.



Во-первых, все наши гиды — профессионалы, прошедшие строгий отбор и обучение. Юлия — часть команды, и её работу высоко оценивают сотни гостей (о чём красноречиво говорят отзывы на её личной странице, а также в личных сообщениях, которые гости пишут ей, эту информацию мы можем предоставить по запросу).



Если бы вы уточнили у нас заранее, кто именно проведёт экскурсию, мы бы с радостью ответили.

Также в описании к экскурсии написано «экскурсию проведет один из гидов нашей команды», до бронирования вы видите эту информацию.

Но, как правило, гости доверяют нашему выбору — и не разочаровываются.



Во-вторых, заявления о «запахе» звучат не просто субъективно, но и противоречат отзывам других участников этой же экскурсии, которые были сразу же после вас.



Юлия всегда соблюдает безупречный внешний вид, и подобные комментарии мы слышим впервые за годы работы. Возможно, это была реакция на индивидуальные особенности восприятия, но мы обязательно обратим внимание на ваше замечание.



Что касается Таси, то есть меня: я координатор, и уже почти не вожу экскурсии и моя задача — подобрать идеального гида под запросы гостя. Если бы вы сразу указали, что хотите экскурсию только от меня, я бы учла это. Однако в данном случае Юлия — мой проверенный специалист, и её профессионализм полностью соответствует вашей оценке («всё нормально», «особых вопросов не было»).



Мы ценим ваше мнение, но уверены, что будущие гости оценят наш подход: для нас важно, чтобы каждый ушёл не просто довольным, а вдохновлённым.



Приглашаем всех убедиться в этом лично — и гарантируем, что каждая экскурсия станет ярким и комфортным приключением!



P.S. Отзывы всегда публикуются честно, а репутация гидов — их личная заслуга. Мы никогда не манипулируем оценками, ведь наша гордость — это ваши искренние впечатления.