Приглашаем на прогулку по Третьяковской галерее: вы погрузитесь в историю русского искусства с 18 и до начала 20 века. Насладитесь признанными мировыми шедеврами. Узнаете, как менялись художественные стили и какие события влияли на творчество мастеров.
Описание экскурсии
Мы расскажем о переосмыслении античности в «Похищении Европы» Серова и о значении портретов Боровиковского и Тропинина в контексте времени. Поговорим о том, как Врубель повлиял на символизм и модерн. А ещё рассмотрим картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая недавно вернулась в постоянную экспозицию после долгой реставрации. Разберёмся, каким образом художник отразил древнюю трагедию.
Вы увидите:
- «Явление Христа народу» Иванова
- «Девочку с персиками» Серова
- «Боярыню Морозову» Сурикова
- «Неравный брак» Пукирева
- «Апофеоз войны» Верещагина
- «Грачи прилетели» Саврасова
- И другие шедевры
Вы узнаете:
- каким образом Федотов через юмор отражал аристократическую жизнь
- почему Кипренский выбрал Пушкина для своего портрета
- отчего «Лунная ночь на Днепре» Куинджи считается шедевром света
- как Перов передал драму спора о вере
- почему «Заросший пруд» Поленова стал символом русской природы
На экскурсии мы зайдём во все открытые залы, кроме залов Церковное искусство, Графика и Сокровищница.
Организационные детали
- Информация подходит для детей старше 9 лет
- Экскурсия проводится без наушников
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-искусствоведов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты в музей не включены в стоимость. Купить их нужно заранее для себя и гида (взрослые — 700₽, пенсионеры и студенты — 400₽, дети до 17 лет — 350₽)
- Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1600₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
25 июн 2025
Ольга прекрасный экскурсовод! У нё очень глубокие знания в живописи. И рассказывает она очень интересно. Два часа пролетели очень быстро. Сыну подростку 13 лет тоже очень понравилось!
Очень рекомендую 👍🏻!
Наталья
6 июн 2025
Спасибо большое
Т
Татьяна
3 июн 2025
Добрый день. Хочется выразить особую благодарность Ольге, которая провела нам с супругой экскурсию по Третьяковской галерее 1 июня. Стоит отметить тот факт, что это первое в нашей жизни посещение Третьяковки
Ш
Шутова
16 мая 2025
8 мая я была на экскурсии с индивидуальным гидом Ольгой! Мне очень понравилось! Ольга компетентный, творческий человек. Просто супер!
Я
Яна
12 апр 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с Третьяковской галереей. Моим экскурсоводом была Ольга. Человек явно влюбленный в то, чем занимается! Мне очень понравилось!!!
Н
Наталья
29 мар 2025
С нами в Третьяковской галерее был гид-Захар. Считаю, что нам очень повезло. Прекрасная подача материала, глубокое знание истории создания картин, их содержания, жизни художников. И все это в сочетании с огромными знаниями исторических фактов, которые еще больше разогревают интерес к шедеврам Третьяковской галереи. Спасибо большое.
Наталья
28 мар 2025
Я с дочкой (15 лет) была на экскурсии с гидом Ольгой. Цель экскурсии была вживую посмотреть самые известные картины, которые встречаются в книгах и учебниках. Экскурсия была интересной, познавательной. Оля
К
Каримова
30 янв 2025
Хотим поделиться своими впечатлениями о сегодняшней экскурсии! Были первый раз в Третьяковской галерее, спасибо большое Юли, она выдержала все наши глупые вопросы, все подробно и главное понятно(мы абсолютно не разбираемся в искусстве) рассказала. Очень ей благодарны и планируем в следующей раз продолжить знакомство с Российскими художниками с Юлией😊
К
Константин
28 янв 2025
Организатором мероприятия была найденая мною на этом сайте девушка Тася. С ней мы списались, внесена была предоплата и куплены билеты.
На сл день за 1,5ч до встречи со мной списалась Юлия
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Константин!
Благодарим вас за обратную связь, но, к сожалению, некоторые моменты вашего отзыва требуют уточнения — чтобы ни у
