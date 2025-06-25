Мои заказы

Третьяковская галерея: первое знакомство

Научиться читать тайные знаки в картинах и увидеть знаменитое полотно Репина после реставрации
Приглашаем на прогулку по Третьяковской галерее: вы погрузитесь в историю русского искусства с 18 и до начала 20 века. Насладитесь признанными мировыми шедеврами. Узнаете, как менялись художественные стили и какие события влияли на творчество мастеров.
4.8
9 отзывов
Описание экскурсии

Мы расскажем о переосмыслении античности в «Похищении Европы» Серова и о значении портретов Боровиковского и Тропинина в контексте времени. Поговорим о том, как Врубель повлиял на символизм и модерн. А ещё рассмотрим картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая недавно вернулась в постоянную экспозицию после долгой реставрации. Разберёмся, каким образом художник отразил древнюю трагедию.

Вы увидите:

  • «Явление Христа народу» Иванова
  • «Девочку с персиками» Серова
  • «Боярыню Морозову» Сурикова
  • «Неравный брак» Пукирева
  • «Апофеоз войны» Верещагина
  • «Грачи прилетели» Саврасова
  • И другие шедевры

Вы узнаете:

  • каким образом Федотов через юмор отражал аристократическую жизнь
  • почему Кипренский выбрал Пушкина для своего портрета
  • отчего «Лунная ночь на Днепре» Куинджи считается шедевром света
  • как Перов передал драму спора о вере
  • почему «Заросший пруд» Поленова стал символом русской природы

На экскурсии мы зайдём во все открытые залы, кроме залов Церковное искусство, Графика и Сокровищница.

Организационные детали

  • Информация подходит для детей старше 9 лет
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-искусствоведов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты в музей не включены в стоимость. Купить их нужно заранее для себя и гида (взрослые — 700₽, пенсионеры и студенты — 400₽, дети до 17 лет — 350₽)
  • Экскурсию можно провести для большего количества людей, доплата за каждого дополнительного участника — 1600₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 13179 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
И
Игорь
25 июн 2025
Ольга прекрасный экскурсовод! У нё очень глубокие знания в живописи. И рассказывает она очень интересно. Два часа пролетели очень быстро. Сыну подростку 13 лет тоже очень понравилось!
Очень рекомендую 👍🏻!
Наталья
Наталья
6 июн 2025
Спасибо большое
Т
Татьяна
3 июн 2025
Добрый день. Хочется выразить особую благодарность Ольге, которая провела нам с супругой экскурсию по Третьяковской галерее 1 июня. Стоит отметить тот факт, что это первое в нашей жизни посещение Третьяковки
и знакомство вышло впечатляющим. Давно знакомые и знаменитые полотна сопровождались удивительными фактами и подробностями, 2 часа прошли настолько быстро, что мы хотели просто продолжить экскурсию, но были ограничены билетами на отьезд. Сейчас ищем возможность приехать уже с детьми. Всем рекомендуем)

Ш
Шутова
16 мая 2025
8 мая я была на экскурсии с индивидуальным гидом Ольгой! Мне очень понравилось! Ольга компетентный, творческий человек. Просто супер!
Я
Яна
12 апр 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с Третьяковской галереей. Моим экскурсоводом была Ольга. Человек явно влюбленный в то, чем занимается! Мне очень понравилось!!!
Н
Наталья
29 мар 2025
С нами в Третьяковской галерее был гид-Захар. Считаю, что нам очень повезло. Прекрасная подача материала, глубокое знание истории создания картин, их содержания, жизни художников. И все это в сочетании с огромными знаниями исторических фактов, которые еще больше разогревают интерес к шедеврам Третьяковской галереи. Спасибо большое.
Наталья
Наталья
28 мар 2025
Я с дочкой (15 лет) была на экскурсии с гидом Ольгой. Цель экскурсии была вживую посмотреть самые известные картины, которые встречаются в книгах и учебниках. Экскурсия была интересной, познавательной. Оля
отвечала на все вопросы. Рассказала почему менялся стиль написания картин в разное время. Меня Очень поразила картина Куинджи" ночь на Днепре". Еще раз я убедилась что у каждой картины своя энергетика. Рекомендую экскурсии с Ольгой, которая и сама является художницей ❤️.

К
Каримова
30 янв 2025
Хотим поделиться своими впечатлениями о сегодняшней экскурсии! Были первый раз в Третьяковской галерее, спасибо большое Юли, она выдержала все наши глупые вопросы, все подробно и главное понятно(мы абсолютно не разбираемся в искусстве) рассказала. Очень ей благодарны и планируем в следующей раз продолжить знакомство с Российскими художниками с Юлией😊
К
Константин
28 янв 2025
Организатором мероприятия была найденая мною на этом сайте девушка Тася. С ней мы списались, внесена была предоплата и куплены билеты.

На сл день за 1,5ч до встречи со мной списалась Юлия
и сказала что ждёт нас у галерее к оговоренному за день времени. С Юлией мы встретились. Не оч красиво об этом писать, но это нельзя не подсветить, иначе отзыв с тремя звездами ставить смысла нет - от девушки пахло, это мягко говоря. И несколько часов мы ходили с этим шлейфом по галерее. Уж как есть. Как гиду, к девушке особых вопросов не было. Всё нормально. Работает она явно недавно. К Тасе вопросы были. Она не предупредила нас что экскурсию проводить будет не она. Так же в ходе беседы с ней после экскурсии было понятно что о Юлии мы нигде не можем почитать отзывы, а написав отзыв здесь - это будет влиять на аккаунт Таси) это прекрасно конечно. Отзыв пишу для того, чтобы вы ребята понимали - выбирая организатора экскурсии, вы не выбираете гида. Задавайте правильные вопросы до оплаты и самой экскурсии

Тася
Тася
Ответ организатора:
Добрый день, Константин!

Благодарим вас за обратную связь, но, к сожалению, некоторые моменты вашего отзыва требуют уточнения — чтобы ни у
вас, ни у будущих гостей не осталось недопонимания.

Во-первых, все наши гиды — профессионалы, прошедшие строгий отбор и обучение. Юлия — часть команды, и её работу высоко оценивают сотни гостей (о чём красноречиво говорят отзывы на её личной странице, а также в личных сообщениях, которые гости пишут ей, эту информацию мы можем предоставить по запросу).

Если бы вы уточнили у нас заранее, кто именно проведёт экскурсию, мы бы с радостью ответили.
Также в описании к экскурсии написано «экскурсию проведет один из гидов нашей команды», до бронирования вы видите эту информацию.
Но, как правило, гости доверяют нашему выбору — и не разочаровываются.

Во-вторых, заявления о «запахе» звучат не просто субъективно, но и противоречат отзывам других участников этой же экскурсии, которые были сразу же после вас.

Юлия всегда соблюдает безупречный внешний вид, и подобные комментарии мы слышим впервые за годы работы. Возможно, это была реакция на индивидуальные особенности восприятия, но мы обязательно обратим внимание на ваше замечание.

Что касается Таси, то есть меня: я координатор, и уже почти не вожу экскурсии и моя задача — подобрать идеального гида под запросы гостя. Если бы вы сразу указали, что хотите экскурсию только от меня, я бы учла это. Однако в данном случае Юлия — мой проверенный специалист, и её профессионализм полностью соответствует вашей оценке («всё нормально», «особых вопросов не было»).

Мы ценим ваше мнение, но уверены, что будущие гости оценят наш подход: для нас важно, чтобы каждый ушёл не просто довольным, а вдохновлённым.

Приглашаем всех убедиться в этом лично — и гарантируем, что каждая экскурсия станет ярким и комфортным приключением!

P.S. Отзывы всегда публикуются честно, а репутация гидов — их личная заслуга. Мы никогда не манипулируем оценками, ведь наша гордость — это ваши искренние впечатления.

Входит в следующие категории Москвы

