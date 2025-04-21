Мобильный квест по галерее Пушкинского музея «Секреты галереи искусства»

Отправляйтесь в приключение по Пушкинскому музею, чтобы спасти кошку Кисточку и узнать больше об искусстве! Идеально для семей и любителей загадок
Коварный профессор Злобкинский похитил белую кошку Кисточку, хранительницу галереи.

Вместе с котом Пушкиным участники отправятся на поиски, разгадывая загадки и узнавая о таких направлениях, как импрессионизм, авангард и реализм. Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. Пушкина. Для участия потребуется мобильное устройство с интернетом. Входные билеты в музей приобретаются отдельно
4.78
9 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные загадки и задания
  • 🎨 Познание искусства разных эпох
  • 🐱 Спасение кошки Кисточки
  • 📱 Удобный формат на мобильном устройстве
  • 🏛 Посещение знаменитого Пушкинского музея
Мобильный квест по галерее Пушкинского музея «Секреты галереи искусства»
Мобильный квест по галерее Пушкинского музея «Секреты галереи искусства»
Мобильный квест по галерее Пушкинского музея «Секреты галереи искусства»
Ближайшие даты:
24
апр25
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апр27
апр29
апр30
апр1
мая
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 веков

Описание квеста

Вы будете получать творческие задания и загадки, находить картины и художников, искать подсказки. Помощники будут на связи!

  • Вы узнаете, что общего у картинной галереи Пушкинского музея и этого эмодзи — 😱
  • Найдёте одно и то же животное на полотнах трёх художников, написанное в разных стилях
  • Выясните, как в современном мире используют творчество великих мастеров
  • Разберётесь в палитре художника и поймёте, чем кобальт отличается от сиены
  • Отыщете картину по почтовой марке и кое-что, связанное с аниме
  • Увидите полотна, которые знает весь мир

Организационные детали

  • Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. Пушкина
  • После предоплаты мы с вами спишемся для обсуждения деталей полной оплаты, а потом я отправлю вам код для доступа к квесту (одно устройство — один код)
  • Квест рассчитан на самостоятельное прохождение. Вам понадобится мобильный телефон или планшет с доступом к интернету
  • Дополнительные расходы — входные билеты в музей, вы покупаете их самостоятельно. Цены по будням — 500 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка от 7 лет; по выходным — 700 и 500 ₽ соответственно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волхонке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
21 апр 2025
к сожалению, для очень маленьких детей школьного возраста. даже подросткам уже будет скучно. достаточно сухой материал, мало информации касательно жизни художников или самого полотна.
М
26 фев 2025
Замечательная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Интересные задания с элементами современной культуры. Будет интересно как взрослым, так и детям. Информацией не перегружена, всё по делу, с ассоциациями. Поэтому очень много отложилось в голове! Была бы рада пройти больше экскурсий от этого автора! Спасибо!
Р
24 фев 2025
Ходили с дочерью 12 лет. Понравилось и мне и ей, что посещение музея может сочетается с игрой. Успел посмотреть и то что меня интересовало заодно.) Очень здорово что есть такой вид экскурсии. Моя благодарность Анне
Ходили с дочерью 12 лет. Понравилось и мне и ей, что посещение музея может сочетается с
Irina
5 янв 2025
Ребенку 11 лет было интересно и познавательно
Ребенку 11 лет было интересно и познавательно
Татьяна
26 дек 2024
Проходили квест с детьми-подростками. Очень благодарны автору за идею и возможность познакомиться с материалом в собственном темпе, непринужденно общаясь между собой. Мы не специалисты в изобразительном творчестве, и не хотели бы попасть впросак при посторонних) А с мобильным ведущим это совсем не проблема! Праздник встречи с искусством в кругу семьи удался на славу! Благодарим Анну от всей души!!!
А
25 дек 2024
Проходили квест с 12-летней дочерью. Интересно, познавательно, увлекательно! Нам понравилось! Ребёнок узнал много нового из области искусства и культуры. Информация легко и ненавязчиво преподносится в форме викторины. Хорошие иллюстрации.
Ю
25 дек 2024
Был на квесте с детьми. Познавательно, не напряжно. Понравилось, что можно читать текст и прослушивать. Дети сказали, что классно провели время.
М
21 дек 2024
Проходили квест с сыном. Очень понравилось. Увлекательно и интересно. Сын не скучал. После даже заинтересовался современным искусством. Мне интересно было узнать, что в современном мире берут за основу уведенные нами картины.
Теперь хочу посетить другой квест от Анны.
А
11 дек 2024
Я и дочь 14 лет узнали много нового!
Интересно было разобраться в направлениях живописи и узнать необычные факты про художников. А также найти в современном мире отсылки к искусству старых мастеров.
Удобно, что есть аудиодорожки. Можно и слушать, и читать.
Увлекательные задания включают в процесс и помогают запоминать информацию.
Хочу еще подобный квест.
Спасибо Анне!
Я и дочь 14 лет узнали много нового!

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