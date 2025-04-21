Коварный профессор Злобкинский похитил белую кошку Кисточку, хранительницу галереи.
Вместе с котом Пушкиным участники отправятся на поиски, разгадывая загадки и узнавая о таких направлениях, как импрессионизм, авангард и реализм. Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. Пушкина. Для участия потребуется мобильное устройство с интернетом. Входные билеты в музей приобретаются отдельно
Вместе с котом Пушкиным участники отправятся на поиски, разгадывая загадки и узнавая о таких направлениях, как импрессионизм, авангард и реализм. Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. Пушкина. Для участия потребуется мобильное устройство с интернетом. Входные билеты в музей приобретаются отдельно
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные загадки и задания
- 🎨 Познание искусства разных эпох
- 🐱 Спасение кошки Кисточки
- 📱 Удобный формат на мобильном устройстве
- 🏛 Посещение знаменитого Пушкинского музея
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Галерея искусства стран Европы и Америки 19-20 веков
Описание квеста
Вы будете получать творческие задания и загадки, находить картины и художников, искать подсказки. Помощники будут на связи!
- Вы узнаете, что общего у картинной галереи Пушкинского музея и этого эмодзи — 😱
- Найдёте одно и то же животное на полотнах трёх художников, написанное в разных стилях
- Выясните, как в современном мире используют творчество великих мастеров
- Разберётесь в палитре художника и поймёте, чем кобальт отличается от сиены
- Отыщете картину по почтовой марке и кое-что, связанное с аниме
- Увидите полотна, которые знает весь мир
Организационные детали
- Квест проходит в Галерее искусства стран Европы и Америки 19-20 веков ГМИИ им. Пушкина
- После предоплаты мы с вами спишемся для обсуждения деталей полной оплаты, а потом я отправлю вам код для доступа к квесту (одно устройство — один код)
- Квест рассчитан на самостоятельное прохождение. Вам понадобится мобильный телефон или планшет с доступом к интернету
- Дополнительные расходы — входные билеты в музей, вы покупаете их самостоятельно. Цены по будням — 500 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка от 7 лет; по выходным — 700 и 500 ₽ соответственно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волхонке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 506 туристов
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов) с высшим художественным образованием. Познакомлю вас с удивительными фактами из истории и культуры в увлекательном формате. Расскажу об архитектуре, выдающихся людяхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
21 апр 2025
к сожалению, для очень маленьких детей школьного возраста. даже подросткам уже будет скучно. достаточно сухой материал, мало информации касательно жизни художников или самого полотна.
М
Марина
26 фев 2025
Замечательная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Интересные задания с элементами современной культуры. Будет интересно как взрослым, так и детям. Информацией не перегружена, всё по делу, с ассоциациями. Поэтому очень много отложилось в голове! Была бы рада пройти больше экскурсий от этого автора! Спасибо!
Р
Роман
24 фев 2025
Ходили с дочерью 12 лет. Понравилось и мне и ей, что посещение музея может сочетается с игрой. Успел посмотреть и то что меня интересовало заодно.) Очень здорово что есть такой вид экскурсии. Моя благодарность Анне
Irina
5 янв 2025
Ребенку 11 лет было интересно и познавательно
Татьяна
26 дек 2024
Проходили квест с детьми-подростками. Очень благодарны автору за идею и возможность познакомиться с материалом в собственном темпе, непринужденно общаясь между собой. Мы не специалисты в изобразительном творчестве, и не хотели бы попасть впросак при посторонних) А с мобильным ведущим это совсем не проблема! Праздник встречи с искусством в кругу семьи удался на славу! Благодарим Анну от всей души!!!
А
Арина
25 дек 2024
Проходили квест с 12-летней дочерью. Интересно, познавательно, увлекательно! Нам понравилось! Ребёнок узнал много нового из области искусства и культуры. Информация легко и ненавязчиво преподносится в форме викторины. Хорошие иллюстрации.
Ю
Юлий
25 дек 2024
Был на квесте с детьми. Познавательно, не напряжно. Понравилось, что можно читать текст и прослушивать. Дети сказали, что классно провели время.
М
Мария
21 дек 2024
Проходили квест с сыном. Очень понравилось. Увлекательно и интересно. Сын не скучал. После даже заинтересовался современным искусством. Мне интересно было узнать, что в современном мире берут за основу уведенные нами картины.
Теперь хочу посетить другой квест от Анны.
Теперь хочу посетить другой квест от Анны.
А
Александра
11 дек 2024
Я и дочь 14 лет узнали много нового!
Интересно было разобраться в направлениях живописи и узнать необычные факты про художников. А также найти в современном мире отсылки к искусству старых мастеров.
Удобно, что есть аудиодорожки. Можно и слушать, и читать.
Увлекательные задания включают в процесс и помогают запоминать информацию.
Хочу еще подобный квест.
Спасибо Анне!
Интересно было разобраться в направлениях живописи и узнать необычные факты про художников. А также найти в современном мире отсылки к искусству старых мастеров.
Удобно, что есть аудиодорожки. Можно и слушать, и читать.
Увлекательные задания включают в процесс и помогают запоминать информацию.
Хочу еще подобный квест.
Спасибо Анне!
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