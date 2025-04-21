К Ксения к сожалению, для очень маленьких детей школьного возраста. даже подросткам уже будет скучно. достаточно сухой материал, мало информации касательно жизни художников или самого полотна.

М Марина Замечательная экскурсия! Прошла на одном дыхании. Интересные задания с элементами современной культуры. Будет интересно как взрослым, так и детям. Информацией не перегружена, всё по делу, с ассоциациями. Поэтому очень много отложилось в голове! Была бы рада пройти больше экскурсий от этого автора! Спасибо!

Р Роман Ходили с дочерью 12 лет. Понравилось и мне и ей, что посещение музея может сочетается с игрой. Успел посмотреть и то что меня интересовало заодно.) Очень здорово что есть такой вид экскурсии. Моя благодарность Анне

Irina Ребенку 11 лет было интересно и познавательно

Татьяна Проходили квест с детьми-подростками. Очень благодарны автору за идею и возможность познакомиться с материалом в собственном темпе, непринужденно общаясь между собой. Мы не специалисты в изобразительном творчестве, и не хотели бы попасть впросак при посторонних) А с мобильным ведущим это совсем не проблема! Праздник встречи с искусством в кругу семьи удался на славу! Благодарим Анну от всей души!!!

А Арина Проходили квест с 12-летней дочерью. Интересно, познавательно, увлекательно! Нам понравилось! Ребёнок узнал много нового из области искусства и культуры. Информация легко и ненавязчиво преподносится в форме викторины. Хорошие иллюстрации.

Ю Юлий Был на квесте с детьми. Познавательно, не напряжно. Понравилось, что можно читать текст и прослушивать. Дети сказали, что классно провели время.

М Мария Проходили квест с сыном. Очень понравилось. Увлекательно и интересно. Сын не скучал. После даже заинтересовался современным искусством. Мне интересно было узнать, что в современном мире берут за основу уведенные нами картины.

Теперь хочу посетить другой квест от Анны.