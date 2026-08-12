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Третьяковская галерея: загадки великих шедевров

Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов
Бывали вы в Третьяковской галерее или вас только ждёт это прекрасное знакомство — в любом случае я с радостью стану вашим проводником. Расскажу, как собиралась коллекция, и покажу её ярчайшие экспонаты.

Вы увидите картины Брюллова, Васнецова, Куинджи, Левитана, Шишкина и других мастеров, узнаете о русской портретной живописи и откроете тайны знакомых полотен.
4.9
108 отзывов
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров

Описание билета

История, сюжеты и загадки картин

В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев. Глазами художников вы увидите историю России, заглянете в прошлое московских улиц и сравните их с современной столицей. За пару часов я раскрою вам разные секреты, например:

  • Что скрывают картины Венецианова
  • Кто придумал 3D в русской живописи
  • Какую женщину и почему Фёдор Рокотов переодел в мужской костюм
  • К какому художнику дамы из высшего общества записывались в «лист ожидания»
  • Как сложилась жизнь героини с картины «Неравный брак» Пукирева
  • Почему русского живописца современники называли Карлом Великим
  • Кого Василий Перов изобразил на своей знаменитой картине «Тройка»

Вы познакомитесь с творчеством гения света Куинджи, увидите движущуюся картину Левитана, ощутите морской ветер, глядя на работы Айвазовского — и много-многое другое!

Организационные детали

Билеты в галерею оплачиваются дополнительно — 1100 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Третьяковская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5887 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
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в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
2
3
5
2
1
1
М
Прекрасная экскурсия. Экскурсовов так доходчиво рассказывает о всех картинах, что информация раскрывается по полочкам в голове и хорошо запоминается
Прекрасная экскурсия. Экскурсовов так доходчиво рассказывает о всех картинах, что информация раскрывается по полочкам в голове и хорошо запоминается
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Е
С экскурсоводом Светланой ходили два ребенка 12 лет. они очень довольны экскурсией, говорят, что время пролетело незаметно. Вышли воодушевленные.
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Дарья
Спасибо огромное за экскурсию❤️ Были вдвоем с 10 леткой. Внимание детей долго сложно удерживать, но у Елены это очень хорошо получается👍 Дочка была вовлечена всю экскурсию. Я могу смело рекомендовать
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именно этот формат экскурсии, потому что информация, которую вы получаете максимально ориентирована под ваш запрос. Нашим запросом была: школьная программа. Вышли со знаниями, которые ребенку точно еще пригодятся👍 Елена, спасибо большое. В следующий раз приедем- пойдем с Вами в Новую Третьяковку👍

Спасибо огромное за экскурсию❤️ Были вдвоем с 10 леткой. Внимание детей долго сложно удерживать, но у
Спасибо огромное за экскурсию❤️ Были вдвоем с 10 леткой. Внимание детей долго сложно удерживать, но у
Спасибо огромное за экскурсию❤️ Были вдвоем с 10 леткой. Внимание детей долго сложно удерживать, но у
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Анастасия
Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас с сыном это был восторг. Очень приятная женщина,слушали мы ее с «открытым ртом». Материал подавался выборочно,был адаптирован для детского возраста и не перегружен. Благодаря Светлане мы узнали очень много интересных фактов о знаменитых нам всем картинах. Выражаем большую благодарность💞
Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас
Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас
Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас
Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас
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Ю
Благодарю команду Трипстер и гида Елену за организацию и проведение индивидуальной прогулки (экскурсии) по Третьяковской галерее! Выбрала специально для 10-летнего внука с целью знакомства с шедеврами русских художников. Елена умеет заинтересовать загадками, объяснить историю картин и почувствовать настроение художника. Она большая молодец! Мальчику понравилось, под впечатлением был, многое запомнил. И я в восторге! Спасибо, Елена!
Благодарю команду Трипстер и гида Елену за организацию и проведение индивидуальной прогулки (экскурсии) по Третьяковской галерее!
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Елена
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и профессионализму гида, музей произвёл неизгладимое впечатление. И даже ребёнку не было скучно.
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и
Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и
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