В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев. Глазами художников вы увидите историю России, заглянете в прошлое московских улиц и сравните их с современной столицей. За пару часов я раскрою вам разные секреты, например:
Вы познакомитесь с творчеством гения света Куинджи, увидите движущуюся картину Левитана, ощутите морской ветер, глядя на работы Айвазовского — и много-многое другое!
Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы.