Третьяковская галерея: загадки великих шедевров

Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов

Индивидуальная
Бывали вы в Третьяковской галерее или вас только ждет это прекрасное знакомство — в любом случае я с радостью стану вашим проводником.

Расскажу, как собиралась коллекция, и покажу ее ярчайшие экспонаты.

Вы увидите картины Брюллова, Васнецова, Куинджи, Левитана, Шишкина и других мастеров, узнаете о русской портретной живописи и откроете тайны знакомых полотен.
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

История, сюжеты и загадки картин

В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев. Глазами художников вы увидите историю России, заглянете в прошлое московских улиц и сравните их с современной столицей. За пару часов я раскрою вам разные секреты, например:

  • Что скрывают картины Венецианова;
  • Кто придумал 3D в русской живописи;
  • Какую женщину и почему Федор Рокотов переодел в мужской костюм;
  • К какому художнику дамы из высшего общества записывались в «лист ожидания»;
  • Как сложилась жизнь героини с картины «Неравный брак» Пукирева;
  • Почему русского живописца современники называли Карлом Великим;
  • Кого Василий Перов изобразил на своей знаменитой картине «Тройка».

Вы познакомитесь с творчеством гения света Куинджи, увидите движущуюся картину Левитана, ощутите морской ветер, глядя на работы Айвазовского — и много-многое другое!

Организационные детали

Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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