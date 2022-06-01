Что вас ожидает

История, сюжеты и загадки картин

В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев. Глазами художников вы увидите историю России, заглянете в прошлое московских улиц и сравните их с современной столицей. За пару часов я раскрою вам разные секреты, например:

Что скрывают картины Венецианова;

Кто придумал 3D в русской живописи;

Какую женщину и почему Федор Рокотов переодел в мужской костюм;

К какому художнику дамы из высшего общества записывались в «лист ожидания»;

Как сложилась жизнь героини с картины «Неравный брак» Пукирева;

Почему русского живописца современники называли Карлом Великим;

Кого Василий Перов изобразил на своей знаменитой картине «Тройка».

Вы познакомитесь с творчеством гения света Куинджи, увидите движущуюся картину Левитана, ощутите морской ветер, глядя на работы Айвазовского — и много-многое другое!

Организационные детали

Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы.