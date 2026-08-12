Бывали вы в Третьяковской галерее или вас только ждёт это прекрасное знакомство — в любом случае я с радостью стану вашим проводником. Расскажу, как собиралась коллекция, и покажу её ярчайшие экспонаты.
Вы увидите картины Брюллова, Васнецова, Куинджи, Левитана, Шишкина и других мастеров, узнаете о русской портретной живописи и откроете тайны знакомых полотен.
Вы увидите картины Брюллова, Васнецова, Куинджи, Левитана, Шишкина и других мастеров, узнаете о русской портретной живописи и откроете тайны знакомых полотен.
Описание билета
История, сюжеты и загадки картин
В сказочном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке перед вами предстанут прославленные картины русских живописцев. Глазами художников вы увидите историю России, заглянете в прошлое московских улиц и сравните их с современной столицей. За пару часов я раскрою вам разные секреты, например:
- Что скрывают картины Венецианова
- Кто придумал 3D в русской живописи
- Какую женщину и почему Фёдор Рокотов переодел в мужской костюм
- К какому художнику дамы из высшего общества записывались в «лист ожидания»
- Как сложилась жизнь героини с картины «Неравный брак» Пукирева
- Почему русского живописца современники называли Карлом Великим
- Кого Василий Перов изобразил на своей знаменитой картине «Тройка»
Вы познакомитесь с творчеством гения света Куинджи, увидите движущуюся картину Левитана, ощутите морской ветер, глядя на работы Айвазовского — и много-многое другое!
Организационные детали
Билеты в галерею оплачиваются дополнительно — 1100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Третьяковская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5887 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 108 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасная экскурсия. Экскурсовов так доходчиво рассказывает о всех картинах, что информация раскрывается по полочкам в голове и хорошо запоминается
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Е
С экскурсоводом Светланой ходили два ребенка 12 лет. они очень довольны экскурсией, говорят, что время пролетело незаметно. Вышли воодушевленные.
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Спасибо огромное за экскурсию❤️ Были вдвоем с 10 леткой. Внимание детей долго сложно удерживать, но у Елены это очень хорошо получается👍 Дочка была вовлечена всю экскурсию. Я могу смело рекомендовать
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Заказывали экскурсию в Третьяковскую Галерею для взрослого и ребенка (9 лет). Ее проводила Светлана. Для нас с сыном это был восторг. Очень приятная женщина,слушали мы ее с «открытым ртом». Материал подавался выборочно,был адаптирован для детского возраста и не перегружен. Благодаря Светлане мы узнали очень много интересных фактов о знаменитых нам всем картинах. Выражаем большую благодарность💞
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Ю
Благодарю команду Трипстер и гида Елену за организацию и проведение индивидуальной прогулки (экскурсии) по Третьяковской галерее! Выбрала специально для 10-летнего внука с целью знакомства с шедеврами русских художников. Елена умеет заинтересовать загадками, объяснить историю картин и почувствовать настроение художника. Она большая молодец! Мальчику понравилось, под впечатлением был, многое запомнил. И я в восторге! Спасибо, Елена!
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Спасибо Светлане за интересную экскурсию. Это было наше первое знакомство с Третьяковкой, и благодаря чуткости и профессионализму гида, музей произвёл неизгладимое впечатление. И даже ребёнку не было скучно.
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