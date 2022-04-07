История Рогожской слободы

От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия

Групповая
От места встречи добираемся на метро, затем пешеходная экскурсия.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
История Рогожской слободы
История Рогожской слободы
История Рогожской слободы
История Рогожской слободы

Что вас ожидает 🤩

  • Рогожская застава
  • Покровский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Рогожская слобода ведет свою историю с конца XVI века, когда здесь образовалось поселение ямщиков, которые занимались доставкой государевой почты и перевозками товаров из Москвы в село Старый Рогожский ям.

Когда-то район Рогожской слободы был дальним пригородом Москвы, а сегодня это практически в центр города. От Рогожской заставы шла Владимирская дорога, всегда многолюдная и оживленная. Здесь были постоялые дворы, мелкие мастерские, калачные, мясные и мучные лавки, продавали валяную обувь и свечи, торговали ситцами, шапками, кушаками и, конечно же, сеном…С постройкой железной дороги ямщичество отмерло окончательно, Владимирка опустела и Рогожка стала обычным московским районом.

Пройдя по бывшей Рогожской слободе вы окажетесь у стен Покровского монастыря, который после долгих лет разрухи и забвения, восстановлен. Сегодня это самый посещаемый из всех московских монастырей и причиной тому, перенесенные сюда мощи блаженной Матроны Московской.

Программа

Вы узнаете:
  • Чем торговали на Тележной (ныне Школьной) улице и почему «в 5 утра еле протискались»?
  • Кто проживал на улице Хива (ныне Добровольческой)?
  • Почему переулок называется Большой Факельный?
  • Что такое божедомье?
  • Историю древнего Спасо-Андронникова монастыря, на территории которого сохранился древнейший в Москве Спасский собор (сейчас на территории монастыря музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билет в метро
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:00

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