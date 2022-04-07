Рогожская слобода ведет свою историю с конца XVI века, когда здесь образовалось поселение ямщиков, которые занимались доставкой государевой почты и перевозками товаров из Москвы в село Старый Рогожский ям.

Когда-то район Рогожской слободы был дальним пригородом Москвы, а сегодня это практически в центр города. От Рогожской заставы шла Владимирская дорога, всегда многолюдная и оживленная. Здесь были постоялые дворы, мелкие мастерские, калачные, мясные и мучные лавки, продавали валяную обувь и свечи, торговали ситцами, шапками, кушаками и, конечно же, сеном…С постройкой железной дороги ямщичество отмерло окончательно, Владимирка опустела и Рогожка стала обычным московским районом.

Пройдя по бывшей Рогожской слободе вы окажетесь у стен Покровского монастыря, который после долгих лет разрухи и забвения, восстановлен. Сегодня это самый посещаемый из всех московских монастырей и причиной тому, перенесенные сюда мощи блаженной Матроны Московской.