1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
«Если отправитесь на машине, то парковка находится у храма св»
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Раскроете, почему Московская хоральная синагога лишилась купола и чем знаменит лютеранский собор Петра и Павла»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«На Красной площади: башни Кремля, сотни огоньков ГУМа, красочный храм Василия Блаженного и Исторический музей в народном стиле — вы окажетесь в сердце города и ощутите его пульс»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
«Смоленский собор помнит времена Василия III»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
«Московская синагога, лютеранский собор Петра и Павла и православный храм Троицы Живоначальной добавят прогулке религиозной эстетики»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
«Увидите храм Смоленской иконы Божией матери 16 века, посетите Успенский собор и оцените интерьеры палат, где жила опальная царевна Софья»
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
«Иоанно-Предтеченский монастырь и палаты Мазепы»
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
«Добраться сюда из Москвы можно на личном транспорте или пригородных автобусах № 441, 424, 478 от метро «Котельники» до остановки «Храм» (30-40 мин в пути)»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
«Железный храм, музей и другие объекты комплекса»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
«Вокруг Новодевичьего: храмы и истории»
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
«Кроме того, вы осмотрите Лютеранский собор Петра и Павла и познакомитесь с историей лютеранства, собора и немецкой общины Москвы»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
«В зависимости от ваших предпочтений гид расскажет об истории Соборной мечети, мусульманской культуре или религии»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
10 июня в 10:10
350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
«Символы, тайны, факты: всё об истории и архитектуре храма»
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
Начало: У м. Ленинский проспект
«Мы осмотрим Малый и Большой соборы, полюбуемся старинными росписями и иконостасами»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Знаменский собор, названный так в честь главной реликвии: родовой иконы Романовых — Знамения Божией Матери Новгородской 16 века»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Через Старосадский переулок мы выйдем к величественному Кафедральному лютеранскому собору и по Хохловскому дойдем до прелестного сада в усадьбе Морозовых»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
«Гид расскажет вам о Царь-пушке и Царь-колоколе, истории Соборной площади и всех строений внутри Кремля»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
«Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий»
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
«Внутри собора вы увидите Галерею памяти и славы, посвященную войне 1812 года, воссозданные интерьеры, потрясающие росписи главного купола и настенные изображения, а также редкой красоты алтарь в виде часовни»
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
«Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
«Кроме того, мы доедем до самого Боровска и посетим Благовещенский собор, где хранятся посох преподобного Пафнутия и образ Николая Чудотворца из резного дерева»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия по территории Кремля
Приглашаю путешественников от 7 до 80 лет открыть легенды древней крепости
Начало: В Александровском саду
«На Соборной площади мы посетим древние храмы — Архангельский, Благовещенский, Ризоположения и Успенский»
21 июня в 14:00
23 июня в 10:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
«Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона»
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
«Католический собор впечатлит своей пластикой — зайдем внутрь и разберемся, где прячется орган»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
«Храмы, необычные дома и стена Цоя»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия из Москвы в парк «Патриот» и Храм вооруженных сил
Исследовать огромный комплекс, погружаясь в тему подвигов и героев
«И посетите Главный храм Вооруженных сил РФ»
21 июля в 11:00
26 июля в 11:00
13 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
«В храмах и монастырях вы сможете помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах»
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
«Старинные храмы и мемориальное кладбище»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия в Новый Иерусалим: от патриарха Никона до наших дней
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
«Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником»
13 июня в 14:00
14 июня в 14:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
«На Ильинке — узнаете о том, что не сохранилось: о церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и Посольском дворе, в котором останавливались все прибывшие чужеземные послы и их свита»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Кроме того, вы услышите, что происходило на Лобном месте, когда и почему восстановили собор Казанской иконы Божией Матери и в чем уникальность кремлевских курантов»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Познакомитесь с церковью христиан-баптистов, которую в 1968 году посещал президент США Ричард Никсон и в которой находится старейший в Москве исторический орган немецкого производства»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
«История собора Василия Блаженного через игры и загадки»
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
«А также оцените грандиозный Храм Христа Спасителя, неразрывно связанный с правлением Александра II, и два старинных дворца: Елизаветинский и Екатерининский»
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
«Храм Cвященномученика Климента Папы Римского»
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Храм Василия Блаженного: экскурсия по главному символу Москвы
Не только полюбоваться нарядным собором, но и понять его смыслы
Начало: У памятника Жукову
«На Красной площади возвышается шедевр мировой архитектуры — церковь Покрова Пресвятой Богородицы что на Рву, более известная как собор Василия Блаженного»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
«леденящую душу легенду о проклятии игумений Алексеевского монастыря»
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
«Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
«Пешеходная экскурсия в один из главных Храмов столицы - Храм Христа Спасителя»
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
«Вы увидите шатровую церковь, которая находится под охраной ЮНЕСКО, и разберетесь, чем уникальна ее архитектура»
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Начнём с внешнего осмотра здания: стоя на Патриаршем мосту, вы узнаете, как и почему кафедральный собор был построен именно на этом месте»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
- ООльга6 июня 2024Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ЕЕлена5 июня 202428 мая 2024 г. мы побывали на экскурсии "парк"Патриот" и Храм вооружённых сил". Экскурсия очень понравилась! Материал отличный. На наши
- ААлена5 июня 2024Спасибо огромное гиду Елене, экскурсию брали для ребенка 8 лет, Елена приготовила материал, вопросы, и за правильные ответы были сладкие призы! Спасибо!
- ААнастасия5 июня 2024Невероятно насыщенная познавательная экскурсия. Сергей - профессионал с большой буквы. Рассказывает динамично, живо, интересно. Надеюсь попасть на его экскурсию в Переделкино!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 209 экскурсий и билетов от 350 до 50 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 7399 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 209 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 7399 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август