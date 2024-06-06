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прогулке в сопровождении Веры: это реально было похоже на прогулку, так органично, с учетом возможностей любого экскурсанта, при этом информативно, без лишней воды, с ответами на любой вопрос, хотя группа подобралась эрудированная)). Мы входили в закрытые дворы, видели популярные кино-площадки, слушали истории об известных и не очень жильцах этого района, тусовочных местах с секретом, и любовались необычными панорамными видами. Как и было обещано, получила невероятное удовольствие, и, действительно, вряд ли сама оказалась бы в этих чудесных переулках и двориках как в южном городе. Вере-огромное спасибо за талант рассказчика, недюжинные знания, лёгкость общения, уместный юмор и дополнительное время подаренное нам)), с удовольствием отправлюсь с ней на новую экскурсию, которая скоро появится! Всем рекомендую!