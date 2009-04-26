Что вас ожидает

Лефортовский парк

Гуляя по Лефортово, вы рассмотрите дворцы и парковые сооружения, ставшие предтечей знаменитых ансамблей в пригородах Петербурга. Грот Растрелли, дамба Венеры, полукруглая беседка-ротонда, дворец Петра на Яузе перенесут вас в атмосферу XVIII века и помогут понять особенности архитектуры того времени. Я расскажу, при каких обстоятельствах и какими мастерами они создавались, какие знаменитые люди здесь бывали и какие события происходили.

Немецкая слобода и не только

Кроме старинного парка, вы увидите здание первого в России военного госпиталя, заглянете в церковь Петра и Павла в Солдатской слободе и узнаете, кто строил «вдовьи дома». А еще раскроете историю Слободского дворца Павла I. Мы прогуляемся по улице имени Баумана, в окрестностях которой располагалась Немецкая слобода, обсудим, как она возникла и как складывалась судьба лютеранской общины Москвы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.