В XVIII веке центр Москвы переместился на берега Яузы, где Петр I и его сподвижники создавали «новую Россию».Эта экскурсия проведет вас по самым интересным местам Лефортово, включая Екатерининский дворец, живописные

пруды и ротонду. Прогулка по бывшей Немецкой слободе расскажет о жизни и судьбе ее обитателей. Вы узнаете о первых военных госпиталях, церкви Петра и Павла и Слободском дворце Павла I. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для посещения Лефортово и Немецкой слободы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для пеших прогулок, парки утопают в зелени, а архитектурные памятники предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, можно увидеть парки в заснеженном убранстве, что придаёт особое очарование, но следует учитывать возможные ограничения из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.