Прогулка по Лефортово откроет для вас тайны XVIII века. Увидите дворцы, грот Растрелли и Немецкую слободу, узнаете об истории и знаменитых людях
В XVIII веке центр Москвы переместился на берега Яузы, где Петр I и его сподвижники создавали «новую Россию».
Эта экскурсия проведет вас по самым интересным местам Лефортово, включая Екатерининский дворец, живописные читать дальшеуменьшить
пруды и ротонду. Прогулка по бывшей Немецкой слободе расскажет о жизни и судьбе ее обитателей. Вы узнаете о первых военных госпиталях, церкви Петра и Павла и Слободском дворце Павла I. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов
Идеальное время для посещения Лефортово и Немецкой слободы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для пеших прогулок, парки утопают в зелени, а архитектурные памятники предстают во всей красе. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, однако стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, можно увидеть парки в заснеженном убранстве, что придаёт особое очарование, но следует учитывать возможные ограничения из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Екатерининский дворец
Лефортовский парк
Грот Растрелли
Церковь Петра и Павла
Слободской дворец Павла I
Описание экскурсии
Лефортовский парк
Гуляя по Лефортово, вы рассмотрите дворцы и парковые сооружения, ставшие предтечей знаменитых ансамблей в пригородах Петербурга. Грот Растрелли, дамба Венеры, полукруглая беседка-ротонда, дворец Петра на Яузе перенесут вас в атмосферу XVIII века и помогут понять особенности архитектуры того времени. Я расскажу, при каких обстоятельствах и какими мастерами они создавались, какие знаменитые люди здесь бывали и какие события происходили.
Немецкая слобода и не только
Кроме старинного парка, вы увидите здание первого в России военного госпиталя, заглянете в церковь Петра и Павла в Солдатской слободе и узнаете, кто строил «вдовьи дома». А еще раскроете историю Слободского дворца Павла I. Мы прогуляемся по улице имени Баумана, в окрестностях которой располагалась Немецкая слобода, обсудим, как она возникла и как складывалась судьба лютеранской общины Москвы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Бауманская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4401 туриста
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил читать дальшеуменьшить
и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень интересная и познавательная экскурсия, без рассказа маршрут не был бы таким интересным, не так много сохранилось объектов и не все найдешь, если не знать. С Андреем уже были на 3-й экскурсии, очень рекомендую, много нового можно узнать о Москве.
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Барабаш
Очень приятная познавательная экскурсия. замечательный экскурсовод, мы с удовольствием провели время.
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Г
Галина
Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних экскурсий, в это время можно увидеть то, что летом скрыто листвой
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Т
Татьяна
Захотелось узнать район, в котором живу. На экскурсию пошли вместе с детьми. Дети бегали, прыгали, радовались прогулке. Взрослые в это время узнавали новое о Лефортово. Наш гид, Андрей, делился своими знаниями об истории города, а мы с удовольствием слушали. После прогулки мы весь вечер обсуждали заинтересовавшие нас места истории. Даже дети, которые вроде мало слушали на экскурсии запомнили основные места). Рекомендую экскурсию Андрея!
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Е
Екатерина
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Узнали много нового о районе, увидели то, чего не видели раньше. Огромная благодарность Андрею: он превосходный рассказчик и просто приятный человек, кажется, что знает все на свете 🙂 Однозначно рекомендую.
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Ф
Филатова
23 июля я совершила экскурсию в Лефортово, которую давно хотела провести. Мне очень понравилось. Интересный маршрут, много новой для меня информации, доброжелательное отношение экскурсовода, несмотря на моё медленное передвижение из-за болезни ног. Большое спасибо Андрею за блестящую экскурсию. Если будет возможность, я ещё закажу экскурсию, и всем рекомендую воспользоваться этой возможностью.
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