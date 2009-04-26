Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»

Погулять по изысканному Лефортовскому парку и исследовать его самобытные окрестности

В начале XVIII века центр Москвы почти на 100 лет переместился из Кремля на берега Яузы.

Именно здесь Петр I и его сподвижники создавали «новую Россию».

Я поясню, что это означает, и покажу самые интересные места Лефортово.

Вы увидите Екатерининский дворец, живописные пруды, грот и ротонду.

Пройдете по бывшей Немецкой слободе и услышите о том, кто в ней жил.
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»

Что вас ожидает

Лефортовский парк

Гуляя по Лефортово, вы рассмотрите дворцы и парковые сооружения, ставшие предтечей знаменитых ансамблей в пригородах Петербурга. Грот Растрелли, дамба Венеры, полукруглая беседка-ротонда, дворец Петра на Яузе перенесут вас в атмосферу XVIII века и помогут понять особенности архитектуры того времени. Я расскажу, при каких обстоятельствах и какими мастерами они создавались, какие знаменитые люди здесь бывали и какие события происходили.

Немецкая слобода и не только

Кроме старинного парка, вы увидите здание первого в России военного госпиталя, заглянете в церковь Петра и Павла в Солдатской слободе и узнаете, кто строил «вдовьи дома». А еще раскроете историю Слободского дворца Павла I. Мы прогуляемся по улице имени Баумана, в окрестностях которой располагалась Немецкая слобода, обсудим, как она возникла и как складывалась судьба лютеранской общины Москвы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Курская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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