40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас исследовать уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города. Он лежит в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей, но в старинных домах, дворах и переулках хранит множество тайн известных личностей разных эпох: императрицы Елизаветы Петровны, Салтычихи, Бориса Пастернака, Петра Чайковского и многих других.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей Чистых прудов и Покровских ворот, узнаете о строительстве доходных домов в Москве и увидите первый клуб восточных единоборств в городе.

Мы поговорим о Китай-городе и его крепостной стене, царских дорогах, а также о прошлом Красных ворот, Земляного вала и Белого города.

Осмотрим лютеранский собор Петра и Павла. Обсудим историю лютеранства и немецкой общины Москвы. Если повезёт и собор будет открыт, зайдём внутрь.

Судьбы известных личностей

Мы выясним, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры

Возле Церкви Вознесения обсудим подробности тайного венчания императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского

У Ивановского монастыря поговорим о монашестве дочери Елизаветы Петровны от тайного брака. Там же вспомним историю Салтычихи

В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Бориса Пастернака и Иды Высоцкой

Возле памятника Мандельштаму узнаете, почему он стоит именно в этом месте

Во дворце Юсуповых послушаете о знаменитом княжеском роде

В Колпачном переулке увидите особняк Юргенсона и узнаете историю взаимоотношений нотного издателя и Петра Чайковского

А у памятника Ле Корбюзье и «дома трёх композиторов» — историю отношений Чайковского и баронессы фон Мекк

По пути я покажу вам несколько хороших мест (кафе, пабы, клубы), куда можно будет зайти после прогулки.

Организационные детали