40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История развития города с 16 по 20 век

Вы познакомитесь с историей Чистых прудов и Покровских ворот, узнаете о строительстве доходных домов в Москве и увидите первый клуб восточных единоборств в городе. Мы поговорим о Китай-городе, царских дорогах, о том, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры и где проходила крепостная стена Китай города. Кроме того, побеседуем о прошлом Красных ворот, Земляного вала и Белого города.

Судьбы известных личностей и необычные дома в районе Чистых прудов

Возле Церкви Вознесения вы узнаете подробности тайного венчания императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского. У Ивановского монастыря я расскажу вам о монашестве дочери от тайного брака Елизаветы Петровны и Разумовского. Там же вы узнаете и историю Салтычихи, которая находилась в монастыре в заточении и выставлялась на показ.

и графа Разумовского. У Ивановского монастыря я расскажу вам о монашестве дочери от тайного брака Елизаветы Петровны и Разумовского. Там же вы узнаете и историю Салтычихи, которая находилась в монастыре в заточении и выставлялась на показ. В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Б.Пастернака и Иды Высоцкой и Б.Пастернака и И.Ивицкой. А возле памятника Мандельштаму узнаете, почему памятник стоит именно в этом месте, и как в сое время заступался за Мандельштама Б.Пастернака.

и Иды Высоцкой и Б.Пастернака и И.Ивицкой. А возле памятника Мандельштаму узнаете, почему памятник стоит именно в этом месте, и как в сое время заступался за Мандельштама Б.Пастернака. Во дворце Юсуповых (Сокольнический Дворец Ивана Грозного) поговорим о знаменитом княжеском роде.

(Сокольнический Дворец Ивана Грозного) поговорим о знаменитом княжеском роде. В Калпачном переулке вы увидите особняк Юргенсона и узнаете историю взаимоотношений нотного издателя и П.И.Чайковского. А у памятника Ле Карбюзье и «дома трёх композиторов» продолжим тему любви и я расскажу вам об отношениях П.И.Чайковского и баронессы фон Мек.

Кроме того, вы осмотрите Лютеранский собор Петра и Павла и познакомитесь с историей лютеранства, собора и немецкой общины Москвы. Если повезет и собор будет открыт – зайдем внутрь. В нашей программе будет и Московская Хоральная Синагога, о которой я также вам расскажу и вы узнаете, почему долгое время она была без купола.

Во время экскурсии я покажу вам несколько хороших мест (кафе, пабы, клубы), куда можно будет пойти после прогулки.