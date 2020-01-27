40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Истории, которые хранят старинные московские дома

Андрей
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Андрей – ваш гид
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей.

Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях.

В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
4.9
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды

Что вас ожидает

История развития города с 16 по 20 век
Вы познакомитесь с историей Чистых прудов и Покровских ворот, узнаете о строительстве доходных домов в Москве и увидите первый клуб восточных единоборств в городе. Мы поговорим о Китай-городе, царских дорогах, о том, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры и где проходила крепостная стена Китай города. Кроме того, побеседуем о прошлом Красных ворот, Земляного вала и Белого города.

Судьбы известных личностей и необычные дома в районе Чистых прудов

  • Возле Церкви Вознесения вы узнаете подробности тайного венчания императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского. У Ивановского монастыря я расскажу вам о монашестве дочери от тайного брака Елизаветы Петровны и Разумовского. Там же вы узнаете и историю Салтычихи, которая находилась в монастыре в заточении и выставлялась на показ.
  • В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Б.Пастернака и Иды Высоцкой и Б.Пастернака и И.Ивицкой. А возле памятника Мандельштаму узнаете, почему памятник стоит именно в этом месте, и как в сое время заступался за Мандельштама Б.Пастернака.
  • Во дворце Юсуповых (Сокольнический Дворец Ивана Грозного) поговорим о знаменитом княжеском роде.
  • В Калпачном переулке вы увидите особняк Юргенсона и узнаете историю взаимоотношений нотного издателя и П.И.Чайковского. А у памятника Ле Карбюзье и «дома трёх композиторов» продолжим тему любви и я расскажу вам об отношениях П.И.Чайковского и баронессы фон Мек.

Кроме того, вы осмотрите Лютеранский собор Петра и Павла и познакомитесь с историей лютеранства, собора и немецкой общины Москвы. Если повезет и собор будет открыт – зайдем внутрь. В нашей программе будет и Московская Хоральная Синагога, о которой я также вам расскажу и вы узнаете, почему долгое время она была без купола.

Во время экскурсии я покажу вам несколько хороших мест (кафе, пабы, клубы), куда можно будет пойти после прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у входа на ст. метро «Красные Ворота» и заканчивается у метро Китай Город (памятник Кириллу и Мефодию)
  • Путешественникам, которые забронируют сразу несколько моих экскурсий, предоставляется скидка: для двух забронированных экскурсий — 10%, для трех экскурсий — скидка 20%, для 5 экскурсий — скидка 30%. Сходить на экскурсии нужно в течение 3 месяцев (если вы забронировали 5 экскурсий — в течение 6 месяцев).
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды
Огородная Слобода и Чистые пруды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых я сам жил и исходил их вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор трёх книг о Москве, которые вышли в издательстве Бауэр Медиа в формате карманного издания.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
Очень понравилось! Хоть я и не очень хорошо знаю историю, но было интересно слушать, рассматривать здания, изучать, с кем и с чем они связаны.
Время быстро пролетело, рекомендую!
14 января 2020
Были на экскурсии Андрея 2-ого января. Погода тогда случилась отвратительная. Но она не смогла нам испортить впечатления об экскурсии. Было очень интересно гулять по такому небольшому с точки зрения размеров району Москвы, центральному, но очень камерному. Андрей хорошо рассказывает, нам было не скучно) По окончании экскурсии Андрей подарил нам свою книгу, она нам пригодилась для дальнейшего знакомства с Москвой.
8 января 2020
Увлекательно, позновательно, неформально.
Андрей создает атмосферу увлекательной прогулки с интересным собеседником.
7 января 2020
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Спасибо огромное гиду Андрею, который с удовольствием отвечал на все возникающие вопросы. Наш гид рассказывал интересно и простым языком, вся информация прекрасно отложилась в памяти. Теперь будем больше внимания уделять прекрасным зданиям Москвы, ведь каждое несёт историю.
28 декабря 2019
Учился в этом районе и сотни раз ходил по тем местам, по которым проходила экскурсия. И оказывается не видел совершенно потрясающие вещи, которые находятся буквально в 20 метрах от обычных прогулочных маршрутов. Андрей, спасибо.
10 декабря 2019
Интересные живые примеры и истории, а не сухие факты. Спасибо Андрею за увлекательную прогулку!
30 ноября 2019
Чудесная экскурсия! Очень много интересного узнала о местах, где прожила всю жизнь!
Андрей прекрасный рассказчик - интеллигентный, доброжелательный, с юмором. Несколько часов пролетели очень быстро.
17 ноября 2019
9 ноября побывали на экскурсии "Огородная слобода, Чистые пруды". Мы даже не ожидали увидеть такую Москву! Как-будто на машине времени смогли попасть в прошлое: прошлись по московским улочкам в окружении усадеб, палат, домов из XVII-XIX века (палаты Юсуповых, дом Политехнического общества, дом трех композиторов и многое другое). Андрей очень интересно и легко рассказывал удивительную историю этого района. Время пролетело совершенно незаметно, хотелось слушать еще и еще... Поражает глубина знаний, отличное владение информацией, умение ее донести... Очень надеемся, что сможем побывать на других экскурсиях Андрея. Рекомендуем!
16 ноября 2019
Как часто мы бываем в Москве? Часто!
А как много мы знаем о Москве? Оказалось, что практически ничего!
Спасибо Андрею за столь познавательную и интересную экскурсию, открывшую для меня Москву с новой стороны. Захотелось узнать ещё больше!
И персональное спасибо Андрею за книги- очень интересные!
27 октября 2019
Отличная экскурсия с эрудированным гидом. Получили настоящее удовольствие от рассказов и видов, а два часа пролетели незаметно. Большое спасибо Андрею, было очень интересно)
Ещё 30 отзывов

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