40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас исследовать уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Он лежит в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей, но в старинных домах, дворах и переулках хранит множество тайн известных личностей разных эпох: императрицы Елизаветы Петровны, Салтычихи, Бориса Пастернака, Петра Чайковского и многих других.
Он лежит в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей, но в старинных домах, дворах и переулках хранит множество тайн известных личностей разных эпох: императрицы Елизаветы Петровны, Салтычихи, Бориса Пастернака, Петра Чайковского и многих других.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с историей Чистых прудов и Покровских ворот, узнаете о строительстве доходных домов в Москве и увидите первый клуб восточных единоборств в городе.
Мы поговорим о Китай-городе и его крепостной стене, царских дорогах, а также о прошлом Красных ворот, Земляного вала и Белого города.
Осмотрим лютеранский собор Петра и Павла. Обсудим историю лютеранства и немецкой общины Москвы. Если повезёт и собор будет открыт, зайдём внутрь.
Судьбы известных личностей
- Мы выясним, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры
- Возле Церкви Вознесения обсудим подробности тайного венчания императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского
- У Ивановского монастыря поговорим о монашестве дочери Елизаветы Петровны от тайного брака. Там же вспомним историю Салтычихи
- В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Бориса Пастернака и Иды Высоцкой
- Возле памятника Мандельштаму узнаете, почему он стоит именно в этом месте
- Во дворце Юсуповых послушаете о знаменитом княжеском роде
- В Колпачном переулке увидите особняк Юргенсона и узнаете историю взаимоотношений нотного издателя и Петра Чайковского
- А у памятника Ле Корбюзье и «дома трёх композиторов» — историю отношений Чайковского и баронессы фон Мекк
По пути я покажу вам несколько хороших мест (кафе, пабы, клубы), куда можно будет зайти после прогулки.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у входа на ст. метро «Красные Ворота» и заканчивается у ст. метро «Китай-город»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4394 туристов
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы. Экскурсия очень понравилась. Сейчас читаем книги Андрея "8 прогулок по Москве" и уже купили
+1
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Огромное спасибо Андрею. Очень интересная экскурсия. Определённо рекомендую. Благодарю Андрея за увлекательную экскурсию. Это Определённо 10 из 10. Было настолько интересно что даже не было желания делать какие-то фото.
А ещё мы получили книгу с автографом Андрея.
А ещё мы получили книгу с автографом Андрея.
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О
экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. экскурсовод знает свое дело, приятный собеседник
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Т
экскурсия понравилась. получила много нового и интересного.
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И
Были на экскурсии 29.03.26 Маршрут понравился, узнали много нового. Андрей хорошо владеет матерьялом. Знает много интересных детский.
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Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла легко и непринуждённо, погода была прекрасная. На память об экскурсии Андрей подарил нам свою книгу, можно всегда освежить в памяти места, по которым ходили и узнать что-то новое для себя. Спасибо за экскурсию!
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