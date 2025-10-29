40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы

Узнать тайны, которые хранят старинные московские дома, переулки и храмы
Приглашаю вас исследовать уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.

Он лежит в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей, но в старинных домах, дворах и переулках хранит множество тайн известных личностей разных эпох: императрицы Елизаветы Петровны, Салтычихи, Бориса Пастернака, Петра Чайковского и многих других.
5
92 отзыва
Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы
Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы
Огородная Слобода и Чистые пруды: истории и судьбы

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с историей Чистых прудов и Покровских ворот, узнаете о строительстве доходных домов в Москве и увидите первый клуб восточных единоборств в городе.

Мы поговорим о Китай-городе и его крепостной стене, царских дорогах, а также о прошлом Красных ворот, Земляного вала и Белого города.

Осмотрим лютеранский собор Петра и Павла. Обсудим историю лютеранства и немецкой общины Москвы. Если повезёт и собор будет открыт, зайдём внутрь.

Судьбы известных личностей

  • Мы выясним, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры
  • Возле Церкви Вознесения обсудим подробности тайного венчания императрицы Елизаветы Петровны и графа Разумовского
  • У Ивановского монастыря поговорим о монашестве дочери Елизаветы Петровны от тайного брака. Там же вспомним историю Салтычихи
  • В переулке Огородная слобода, возле усадьбы Высоцких, вы услышите историю отношений Бориса Пастернака и Иды Высоцкой
  • Возле памятника Мандельштаму узнаете, почему он стоит именно в этом месте
  • Во дворце Юсуповых послушаете о знаменитом княжеском роде
  • В Колпачном переулке увидите особняк Юргенсона и узнаете историю взаимоотношений нотного издателя и Петра Чайковского
  • А у памятника Ле Корбюзье и «дома трёх композиторов» — историю отношений Чайковского и баронессы фон Мекк

По пути я покажу вам несколько хороших мест (кафе, пабы, клубы), куда можно будет зайти после прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у входа на ст. метро «Красные Ворота» и заканчивается у ст. метро «Китай-город»

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 4394 туристов
Москва — это сложный город, который, тем не менее, может быть очень дружелюбным к тем, кто искренне старается его узнать и понять. Я рассказываю о местах, в которых сам жил
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и которые исходил вдоль и поперёк. Со школьных лет, увлекаясь историей и будучи физиком по образованию, я пытался уловить связь времён, людей и событий. И теперь хочу поделиться своими знаниями с другими. А кроме того, всё новое, что появляется в Москве, мне очень интересно. Я могу посоветовать места, в которых обязательно стоит побывать. И ещё я автор 12 книг о Москве, которые можно купить в книжных магазинах «Молодая Гвардия», «Библио Глобус», «Москва», «Читай город» и в киосках «Печать». Кроме того, я написал 3 книги о Греции и 2 книги о Санкт-Петербурге, которые можно купить там же.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
5
3
2
1
Татьяна
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы. Экскурсия очень понравилась. Сейчас читаем книги Андрея "8 прогулок по Москве" и уже купили
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другие, в которых предлагаются интересные маршруты по историческим местам, монастырям.
Благодарю за возможность познакомиться с историей и красотой московских улиц, и за знакомство с профессиональным рассказчиком и книгами🙏 Получили огромное удовольствие от экскурсии, и несмотря на прохладную погоду дети-студенты до конца дослушали экскурсию, экскурсия понравилась всем.

Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.+1
Были на экскурсии семьёй, познакомились с уникальным экскурсоводом. Андрей очень интересно рассказывал, ответил на наши вопросы.
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Мария
Огромное спасибо Андрею. Очень интересная экскурсия. Определённо рекомендую. Благодарю Андрея за увлекательную экскурсию. Это Определённо 10 из 10. Было настолько интересно что даже не было желания делать какие-то фото.
А ещё мы получили книгу с автографом Андрея.
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О
экскурсия понравилась, 2 часа пролетели незаметно. экскурсовод знает свое дело, приятный собеседник
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Т
экскурсия понравилась. получила много нового и интересного.
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И
Были на экскурсии 29.03.26 Маршрут понравился, узнали много нового. Андрей хорошо владеет матерьялом. Знает много интересных детский.
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Елизавета
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла легко и непринуждённо, погода была прекрасная. На память об экскурсии Андрей подарил нам свою книгу, можно всегда освежить в памяти места, по которым ходили и узнать что-то новое для себя. Спасибо за экскурсию!
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла+1
Андрей прекрасный расказчик, доступно и интересно излагает материал, прекрасно знает историю до мельчайших подробностей. Прогулка прошла
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