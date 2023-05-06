Эта экскурсия - настоящее приключение, где каждый уголок скрывает загадки и открывает страницы прошлого.
Мы познакомимся
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- 🗺️ Уникальный маршрут по Огородной слободе
- 🏰 Знакомство с необычными домами
- 🧩 Интерактивные задания для детей
- 🎨 Погружение в историю Москвы
- 🤔 Викторина в тайном зоопарке
- 👨👩👧👦 Идеально для семейного отдыха
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Средневековый замок
- Деревянный дом в кружевах
- Сказочный дворец
- Белокаменные палаты
- Дом-человейник
- Дом-яйцо
Описание экскурсии
Душевный разговор с Москвой на ее языке
У каждого города есть свой особый язык, к которому мы обращаемся каждый раз, когда выходим на улицу. Конечно же, это адрес! Вы удивитесь, но около ста лет назад адреса выглядели совершенно иначе — попробуй-ка найди нужный дом! Но я помогу ребятам пройти этот квест: в переулках Огородной слободы мы изучим старинную адресную табличку и выясним, как называли улицы раньше.
Необычные дома — и каждый со своим именем
В Огородной слободе рядом прекрасно уживаются строения из разных эпох. Ребята увидят средневековый замок с чайными историями, деревянный дом в кружевах, сказочный дворец с волшебным садом, белокаменные палаты. А еще нарядный дом-человейник и экзотичный дом-яйцо! У каждого дома своя уникальная история, о которой я непременно расскажу.
Викторина в секретном месте!
Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк! Оттуда будем «уходить огородами» и по пути устроим викторину: внимательные участники легко ответят на вопросы об Огородной слободе, которая после нашей прогулки наверняка станет для вас новым местом притяжения в городе.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на детей 8-12 лет
- На одного ребенка должно быть не больше одного взрослого сопровождающего
- Стоимость экскурсии для всего класса (3-5 сопровождающих взрослых) составит 8000 рублей
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