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Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия

Откройте для своих детей удивительный мир Москвы прошлого с интерактивной экскурсией по Огородной слободе
Приглашаем юных путешественников и их родителей в увлекательное путешествие по историческому району Москвы - Огородной слободе.

Эта экскурсия - настоящее приключение, где каждый уголок скрывает загадки и открывает страницы прошлого.

Мы познакомимся
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с удивительными историями старинных домов, каждый из которых носит свое имя и хранит в себе частицу истории столицы. Мы научимся читать старинные адреса, узнаем, как жили москвичи в прошлом, и что они ели.

В конце нашего пути нас ждет викторина и секретный зоопарк, который оставит незабываемые впечатления у детей.

Экскурсия разработана специально для детей от 8 до 12 лет и их родителей, чтобы совместно погрузиться в атмосферу давно минувших дней и узнать Москву с неожиданной стороны

5
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по Огородной слободе
  • 🏰 Знакомство с необычными домами
  • 🧩 Интерактивные задания для детей
  • 🎨 Погружение в историю Москвы
  • 🤔 Викторина в тайном зоопарке
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Лучшее время для посещения

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фев
мар
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май
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июл
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сен
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Лучше всего посещать экскурсию в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и дети смогут насладиться атмосферой Огородной слободы в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, однако возможны прохладные дни и дожди. Зимой, несмотря на возможность прогулок, стоит учитывать холод и снежные условия, которые могут повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия

Что можно увидеть

  • Средневековый замок
  • Деревянный дом в кружевах
  • Сказочный дворец
  • Белокаменные палаты
  • Дом-человейник
  • Дом-яйцо

Описание экскурсии

Душевный разговор с Москвой на ее языке

У каждого города есть свой особый язык, к которому мы обращаемся каждый раз, когда выходим на улицу. Конечно же, это адрес! Вы удивитесь, но около ста лет назад адреса выглядели совершенно иначе — попробуй-ка найди нужный дом! Но я помогу ребятам пройти этот квест: в переулках Огородной слободы мы изучим старинную адресную табличку и выясним, как называли улицы раньше.

Необычные дома — и каждый со своим именем

В Огородной слободе рядом прекрасно уживаются строения из разных эпох. Ребята увидят средневековый замок с чайными историями, деревянный дом в кружевах, сказочный дворец с волшебным садом, белокаменные палаты. А еще нарядный дом-человейник и экзотичный дом-яйцо! У каждого дома своя уникальная история, о которой я непременно расскажу.

Викторина в секретном месте!

Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк! Оттуда будем «уходить огородами» и по пути устроим викторину: внимательные участники легко ответят на вопросы об Огородной слободе, которая после нашей прогулки наверняка станет для вас новым местом притяжения в городе.

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на детей 8-12 лет
  • На одного ребенка должно быть не больше одного взрослого сопровождающего
  • Стоимость экскурсии для всего класса (3-5 сопровождающих взрослых) составит 8000 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3251 туриста
Я Екатерина, гид-лингвист и аккредитованный московский экскурсовод. На экскурсиях с радостью делюсь тем, что искренне люблю. Прежде всего самым интересным, что открываю в родном городе. С удовольствием изучаю особый язык Москвы,
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сохранившийся в названиях, невероятной архитектуре, удивительных историях мест и судеб. Мой девиз — говорить на одном языке с городом; стремиться лучше понять того, кто, кажется, уже хорошо знаком. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий прогулки-разговоры с Москвой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Елена
В прекрасный майский день, с температурой + 6 (залог успешной экскурсии – одеться теплее с учетом долгой прогулки) отправились с детьми 11-14 лет на замечательную адаптированную для юного слушателя экскурсию
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по Огородной Слободе. Маршрут очень увлекательный, все объекты по маршруту вызывают интерес у ребят. Прекрасные Московские дворики, переулки, интересные здания не оставят равнодушными ни детей, ни сопровождающих взрослых. Очень приятно смотреть на всегда улыбающуюся Екатерину и слушать увлекательный рассказ. Очень здорово, что Екатерина вела интерактивное общение с ребятами, это помогло сохранить интерес к экскурсии на протяжении 1, 5 часа. С Екатериной и 2 часа выдержали бы легко 😊 Маршрут достаточно динамичный, не приходится очень долго стоять на одном месте, это всегда очень ценно особенно, когда на экскурсии с детьми. Это прекрасный способом познакомить детей с Москвой! Для многих сопровождающих взрослых это тоже будет очень необычный, удивляющий маршрут, увидите много мест, которых и не знали. Для взрослых, которые часто ходят на экскурсии или любят гулять по Москве, это прекрасный способ вдохновить своего ребенка на такие же прогулки и пройтись по прекрасным, завораживающим местам вместе. С нами были некоторые родители с детьми, которые были уверены, что их дети не любят долго ходить и гулять и они приятно удивились, что их дети не просто с легкостью прогуливаются 1, 5 часа, но и запоминают большое количество интересных фактов. В конце экскурсии был отличный кроссворд, который помог закрепить увиденное. Спешите насладиться весенней, цветущей старой Москвой, хотя она хороша в любой сезон и погоду 😊 Это прекрасный формат и для семей с детьми, и можно собрать компанию детей из класса, как мы и сделали. Это прекрасный способ активно и интересно провести время и лучше узнать свой город. Екатерина, спасибо большое! Ждем новых экскурсий, адаптированных под юную аудиторию 😊

В прекрасный майский день, с температурой + 6 (залог успешной экскурсии – одеться теплее с учетом
В прекрасный майский день, с температурой + 6 (залог успешной экскурсии – одеться теплее с учетом
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Виктория
На экскурсии были дети 8-12 лет. Екатерина грамотно и четко говорила, доброжелательна, если были вопросы на отвлеченные темы, отвечала в конце «блока», но без внимания ни один не оставила.
Экскурсия получилась
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очень информационно разнообразна. Увидели места мимо которых прошли бы и не заметили… а они имеют такую интересную историю!
Маршрут не трудозатратен, но дети немного устали. В конце всем понравился итог: решали кроссворд по прослушанному материалу и угадали кодовое слово. Отлично провели время!

На экскурсии были дети 8-12 лет. Екатерина грамотно и четко говорила, доброжелательна, если были вопросы на
На экскурсии были дети 8-12 лет. Екатерина грамотно и четко говорила, доброжелательна, если были вопросы на
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В
Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
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Д
Замечательная экскурсия по Огородной слободе с Екатериной украсила наш воскресный семейный выход в центр Москвы. И дети (10 и 11 лет), и взрослые были в восторге. Сейчас нечасто встречаешь профессиональных,
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эрудированных, увлечённых своим делом людей. Екатерина как раз такой человек. Очень легко, доброжелательно, увлекательно с элементами игры для детей она провела нас по чудесным тихим московским переулочкам и показала город с такого ракурса, который мы, москвичи, обычно не замечаем. Как филолог был под большим впечатлением не только от сути, но и от формы изложения - Екатерина прекрасная рассказчица, я заслушался:)
С удовольствием сходим с Екатериной по Москве ещё раз. Мне кажется, все экскурсии заслуживают внимания. Большое спасибо!

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С
Очень остались довольны экскурсией с Екатериной. Ребенку, как и мне, было интересно и познавательно. Интерактив был отличным дополнением к расскажу об окрестностях, которые мы посещали. Финальный кроссворд был вишенкой на торте! Определено рекомендую экскурсию любителям Москвы, особенно кто с детьми. Спасибо Екатерине за совместно проведенное время. Остались только положительные эмоции и впечатления!
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Маргарита
Отличный гид Екатерина. Отличный рассказчик и просто приятный человек. Экскурсия была интересна и взрослым и детям. Нам показали и общеизвестные места, и секретные дворики. Было чему удивиться!) В конце экскурсии Екатерина провела небольшую викторину для детей и вручила им памятные подарки. Большое спасибо за прекрасную и познавательную прогулку!
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Входит в следующие категории Москвы

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