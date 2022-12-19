Сегодня Огородная слобода — всего лишь скромный переулок между Мясницкой улицей и Покровкой. А когда-то местные жители кормили всю Москву и самого батюшку-царя! Мы с ребятами отправимся в путешествие по важнейшему «витаминному» району столицы, откроем любопытные факты о жизни москвичей из прошлого и удивимся неожиданным городским находкам.

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Описание

Что вас ожидает

Душевный разговор с Москвой на ее языке

У каждого города есть свой особый язык, к которому мы обращаемся каждый раз, когда выходим на улицу. Конечно же, это адрес! Вы удивитесь, но около ста лет назад адреса выглядели совершенно иначе — попробуй-ка найди нужный дом! Но я помогу ребятам пройти этот квест: в переулках Огородной слободы мы изучим старинную адресную табличку и выясним, как называли улицы раньше.

Необычные дома — и каждый со своим именем

В Огородной слободе рядом прекрасно уживаются строения из разных эпох. Ребята увидят средневековый замок с чайными историями, деревянный дом в кружевах, сказочный дворец с волшебным садом, белокаменные палаты. А еще нарядный дом-человейник и экзотичный дом-яйцо! У каждого дома своя уникальная история, о которой я непременно расскажу.

Викторина в секретном месте!

Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк! Оттуда будем «уходить огородами» и по пути устроим викторину: внимательные участники легко ответят на вопросы об Огородной слободе, которая после нашей прогулки наверняка станет для вас новым местом притяжения в городе.

Организационные детали