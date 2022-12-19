Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия

Прогуляться по старым улочкам Москвы, найти причудливые дома и тайный зоопарк

Сегодня Огородная слобода — всего лишь скромный переулок между Мясницкой улицей и Покровкой.

А когда-то местные жители кормили всю Москву и самого батюшку-царя! Мы с ребятами отправимся в путешествие по важнейшему «витаминному» району столицы, откроем любопытные факты о жизни москвичей из прошлого и удивимся неожиданным городским находкам.
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Душевный разговор с Москвой на ее языке

У каждого города есть свой особый язык, к которому мы обращаемся каждый раз, когда выходим на улицу. Конечно же, это адрес! Вы удивитесь, но около ста лет назад адреса выглядели совершенно иначе — попробуй-ка найди нужный дом! Но я помогу ребятам пройти этот квест: в переулках Огородной слободы мы изучим старинную адресную табличку и выясним, как называли улицы раньше.

Необычные дома — и каждый со своим именем

В Огородной слободе рядом прекрасно уживаются строения из разных эпох. Ребята увидят средневековый замок с чайными историями, деревянный дом в кружевах, сказочный дворец с волшебным садом, белокаменные палаты. А еще нарядный дом-человейник и экзотичный дом-яйцо! У каждого дома своя уникальная история, о которой я непременно расскажу.

Викторина в секретном месте!

Напоследок мы завернём в тихий дворик и найдём городскую диковинку — тайный зоопарк! Оттуда будем «уходить огородами» и по пути устроим викторину: внимательные участники легко ответят на вопросы об Огородной слободе, которая после нашей прогулки наверняка станет для вас новым местом притяжения в городе.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 8-12 лет
  • Стоимость экскурсии для всего класса (3-5 сопровождающих взрослых) составит 8000 рублей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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