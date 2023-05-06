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по Огородной Слободе. Маршрут очень увлекательный, все объекты по маршруту вызывают интерес у ребят. Прекрасные Московские дворики, переулки, интересные здания не оставят равнодушными ни детей, ни сопровождающих взрослых. Очень приятно смотреть на всегда улыбающуюся Екатерину и слушать увлекательный рассказ. Очень здорово, что Екатерина вела интерактивное общение с ребятами, это помогло сохранить интерес к экскурсии на протяжении 1, 5 часа. С Екатериной и 2 часа выдержали бы легко 😊 Маршрут достаточно динамичный, не приходится очень долго стоять на одном месте, это всегда очень ценно особенно, когда на экскурсии с детьми. Это прекрасный способом познакомить детей с Москвой! Для многих сопровождающих взрослых это тоже будет очень необычный, удивляющий маршрут, увидите много мест, которых и не знали. Для взрослых, которые часто ходят на экскурсии или любят гулять по Москве, это прекрасный способ вдохновить своего ребенка на такие же прогулки и пройтись по прекрасным, завораживающим местам вместе. С нами были некоторые родители с детьми, которые были уверены, что их дети не любят долго ходить и гулять и они приятно удивились, что их дети не просто с легкостью прогуливаются 1, 5 часа, но и запоминают большое количество интересных фактов. В конце экскурсии был отличный кроссворд, который помог закрепить увиденное. Спешите насладиться весенней, цветущей старой Москвой, хотя она хороша в любой сезон и погоду 😊 Это прекрасный формат и для семей с детьми, и можно собрать компанию детей из класса, как мы и сделали. Это прекрасный способ активно и интересно провести время и лучше узнать свой город. Екатерина, спасибо большое! Ждем новых экскурсий, адаптированных под юную аудиторию 😊