На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко

Как думаете можно ли над Москвой-рекой найти подвесные мосты? В самой столице навряд ли

Как думаете можно ли над Москвой-рекой найти подвесные мосты? В самой столице навряд ли.

А вот за пределами МКАДа их очень даже много.

И каждый из них — очень красивое и неповторимое место со своими историями и тайнами.

На экскурсии Вы побываете как на действующих, так и на заброшенных мостах в различных деревнях, сёлах и малых городках Подмосковья.
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко
На запад от столицы: история одного подвесного моста и барокко

Что вы увидите 🤩

  • Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи. с. Уборы
  • Английский замок над рекой, мраморный остров посреди неспешной Москва-реки. Одинцовский район Московской области.
Устали от шумного города? Тогда покиньте его умчавшись на природу, встретив расвет у подвесного моста над рекой Москвой, или проводив закат у одну из ранних усадеб рода Шереметьевых. Вокруг этих мест много тайн, секретов, легенд. И конечно красота московского барокко.
Село Уборы одно из древнейших на западном направлении от Москвы. Изюминку его, создает неимоверной красоты церковь.
Нам повезло, у неё очень богатая история строительства, записанная в древних актах. Это целый детектив.
Узнаем, как боярин Шереметьев влиял на строительство, зачем он подавал в Суд на зодчего, и зачем тот пришел с повинной во время розыска. Это настоящая детективная история конца XVII века.
Поговорим про наличиники, посмотрим на их красоту. И конечно я расскажу какой смысл в них закладывали раньше, как их можно читать и причём здесь русская мифология.
Ну и конечно мы насладимся тишиной природы, неспешным течением вод реки Москва и одним из самых длинных подвесных мостов Подмосковья стоящим в живописнейшем месте.

В программе:

  • Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;
  • Ликбез по наличникам, русской мифологии и традициям;
  • Английский замок над рекой, мраморный остров и висячий мост.
  • И конечно все это дополняем тихим западным Подмосковье и неспешным теченим времени окружённое родной природой.
  • У данной экскурсии есть доп. опция. Мы можем поехать на неё на самый расвет, встреть начало нового дня на природе. Или поедемте на заказ. Проводим день и увидим краски вечернего неба. Поверьте, на природе такие моменты бесценны.
  • Экскурсия выездная на легковом автомобиле и вы можете поехать небольшой группой друзей до 3 человек. В эту поездку можно с собакой, правда только маленьких и средних пород.
  • Это будет настоящее мини-путешествие.
До встречи на моей экскурсии!
🚩 Начало и место завершения: метро Народное ополчение
 Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Трансфер на автомобиле на протяжении всей экскурсии
  • Горячий чай и прохладная вода
 Что не входит
  • Обед. Но мы можем устроить небольшой пикник на природе. Не забудьте взять перекус для этого.
Важная информация
  • Спасибо за заказ этой замечательный экскурсии!
  • Немного напомню. Это выездная экскурсия на легковом автомобиле на все время её проведения. В машине Вас будет ждать прохладная вода и горячий чай.
  • Ну и конечно за день до экскурсии я позвоню вам для уточнения всех деталей.
  • До встречи на нашем мини-путешествии.
  • С уважением
  • Митрофанов Дмитрий
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий М.
Дмитрий М.
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