Устали от шумного города? Тогда покиньте его умчавшись на природу, встретив расвет у подвесного моста над рекой Москвой, или проводив закат у одну из ранних усадеб рода Шереметьевых. Вокруг этих мест много тайн, секретов, легенд. И конечно красота московского барокко.

Село Уборы одно из древнейших на западном направлении от Москвы. Изюминку его, создает неимоверной красоты церковь.

Нам повезло, у неё очень богатая история строительства, записанная в древних актах. Это целый детектив.

Узнаем, как боярин Шереметьев влиял на строительство, зачем он подавал в Суд на зодчего, и зачем тот пришел с повинной во время розыска. Это настоящая детективная история конца XVII века.

Поговорим про наличиники, посмотрим на их красоту. И конечно я расскажу какой смысл в них закладывали раньше, как их можно читать и причём здесь русская мифология.

Ну и конечно мы насладимся тишиной природы, неспешным течением вод реки Москва и одним из самых длинных подвесных мостов Подмосковья стоящим в живописнейшем месте.

В программе:

Барокко по-московски в исполнении крупных землевладельцев своей эпохи;

Ликбез по наличникам, русской мифологии и традициям;

Английский замок над рекой, мраморный остров и висячий мост.

И конечно все это дополняем тихим западным Подмосковье и неспешным теченим времени окружённое родной природой.

У данной экскурсии есть доп. опция. Мы можем поехать на неё на самый расвет, встреть начало нового дня на природе. Или поедемте на заказ. Проводим день и увидим краски вечернего неба. Поверьте, на природе такие моменты бесценны.

Экскурсия выездная на легковом автомобиле и вы можете поехать небольшой группой друзей до 3 человек. В эту поездку можно с собакой, правда только маленьких и средних пород.

Это будет настоящее мини-путешествие.

До встречи на моей экскурсии!