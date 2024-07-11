Мой рассказ о Балчуге начнётся с того, как половодье снесло Большой Каменный мост и привело к осушению участка между Москвой-рекой и Водоотводным каналом.
Затем поговорим о том, как на его берегах возникли фабрики и склады, деловая зона и императорский яхт-клуб.
И вместе понаблюдаем, как секретные места острова раскроют свои тайны, показавшись из будто бы невидимых переулков и дворов.
Затем поговорим о том, как на его берегах возникли фабрики и склады, деловая зона и императорский яхт-клуб.
И вместе понаблюдаем, как секретные места острова раскроют свои тайны, показавшись из будто бы невидимых переулков и дворов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 17:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вам ожидает
- Мы встретимся на Патриаршем мосту и полюбуемся эффектной панорамой старой и новой Москвы — одной из многих на этом маршруте
- Увидим Большой Каменный мост и место древней Бабьегородской плотины — расскажу, как она работала
- Дойдём до корпусов шоколадной фабрики «Красный Октябрь» и зайдем в директорский подъезд 19 века
- Посмотрим на речной Императорский яхт-клуб, ГЭС-2 и одну суперсовременную скульптуру
- Прогуляемся вдоль Обводного канала и представим бывшие Царские сады и Болотную площадь
- Завернём на Софийскую набережную, а там увидим Кокоревское подворье, маленькую церковку Софии премудрости божией 17 века и стройную колокольню, соперничающую с башнями Кремля.
На всем маршруте вас ждут увлекательные истории о водной системы Москвы, энергичных предпринимателях и их судьбах, царских указах, регулирующих развитие города, и стихийных бедствиях, влияющих на его планировку. Вы узнаете:
- как протекало упорное соперничество Эйнема и Абрикосова
- как «трамвайная» ГЭС она превратилась в центр современного искусства при содействии министра-хипстера
- почему в Москве так и не появилась подводная парковка
- зачем Кокорев, который торговал водкой, добывал нефть и строил железные дороги, возвёл роскошную гостиницу напротив Кремля
Организационные детали
Прогулка проходит с радиогидом.
в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 58 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть изЗадать вопрос
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