Когда: в понедельник, вторник и среду в 19:00, в четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00

Экскурсия длится около 2.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала