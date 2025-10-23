Вы отправитесь в речное путешествие по центру столицы.
В ходе прогулки вас откроются виды Московского Кремля, парка Зарядье, Памятника Петру Первому, Парка Горького, Воробьевых гор.
Это отличный формат, который подойдет для особенного свидания, неформального общения с друзьями или отдыха всей семьей.
Описание аудиогидаВы отправитесь в путешествие от причала Новоспасский мост. С палубы теплохода откроются виды на исторические здания столицы, набережные и мосты города. Вы увидите: Дом музыки, Парк Зарядье, Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу. Меню ланча (при выборе билета с питанием):аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты; чай черный или зеленый (0.4 мл.). Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом музыки
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост парка Зарядье
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк Горького
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Новоспасский
Завершение: Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
- Продукты питания приносить не разрешается
- Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет
- На борту теплохода проводятся экскурсии аудиогид до 18:30
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Марина
23 окт 2025
Хорошая лодка
Иван
20 окт 2025
Все было бы не плохо если бы не запах горючего
Татьяна
10 окт 2025
Брали экскурсию на теплоходе (историческая). Организатор всё таки должен быть более энергичнее что-ли, разговорчивее?! Когда сели на теплоход было не понятно, когда начнётся экскурсия, что будет в пути, где разместиться…
Шамиль
10 окт 2025
Елена
8 окт 2025
Наталья
2 окт 2025
Экскурсия не плохая, но когда едешь мимо объектов которые не знаешь,то хотелось бы экскурсию про то что видишь, а не общую про Москву и совсем не много про то что видишь.
Георгий
23 сен 2025
Корабль Снегири неплохой, получше обычных речных трамвайчиков "Москва".
Впереди на втором этаже открытая обзорная палуба, с которой можно наслаждаться окружающими видами.
Но это не экскурсия, а просто обзорная прогулка.
В целом, мне все понравилось.
Главное, чтобы погода была хорошая для прогулок.
Екатерина
22 сен 2025
Вчера семьей решили прокатиться на кораблике. Погода была чудесная, мы расположились на верху в носовой части. Аудио гида там практически не слышно, но какие ВИДЫ!!! Насладилась поездкой от души. Хочу
Татьяна
15 сен 2025
Понравилось, но экскурсию слышно не было совсем. Только если рядом с колонкой сидеть.
АУРИКА
14 сен 2025
Людмила
14 сен 2025
Игорь
14 сен 2025
Руфат
8 сен 2025
Я предполагал что будет более приятная прогулка. Но увы.
Михаил
8 сен 2025
Экскурсия не интересная, год назад по этому же маршруту было гораздо интереснее с живым гидом. Скученость людей, раскладные стулья, люди предоставленны сами себе. На посадке и выходе пассажиров команда бездействует, не оказывает помощь пожелым и маломобилтным пассажирам.
Кирилл
3 сен 2025
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы»
Групповая
Москва за 5 часов: Красная площадь и обзорная по центру
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
1900 ₽ за человека
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Погрузитесь в историю Воробьёвых гор, узнайте о знаменитых событиях и насладитесь лучшими видами столицы на индивидуальной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Завтра в 10:30
19 апр в 10:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: У м. Университет
29 апр в 11:00
13 мая в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.