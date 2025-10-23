И Иван Все было бы не плохо если бы не запах горючего

Ну, читать дальше и конечно, об этом уже писали, идёт просто информация про историю Москвы! Хотелось бы всё таки, более подробно, что видим, когда проплываем мимо того или иного объекта.

Сам теплоход Снегери, конечно уже устарел(очень пахло соляркой 🙄, даже заболела голова🤧🤕)! Брали экскурсию на теплоходе (историческая). Организатор всё таки должен быть более энергичнее что-ли, разговорчивее?! Когда сели на теплоход было не понятно, когда начнётся экскурсия, что будет в пути, где разместиться…Ну,

Н Наталья Экскурсия не плохая, но когда едешь мимо объектов которые не знаешь,то хотелось бы экскурсию про то что видишь, а не общую про Москву и совсем не много про то что видишь.

Г Георгий Корабль Снегири неплохой, получше обычных речных трамвайчиков "Москва".

Впереди на втором этаже открытая обзорная палуба, с которой можно наслаждаться окружающими видами.

Но это не экскурсия, а просто обзорная прогулка.

В целом, мне все понравилось.

Главное, чтобы погода была хорошая для прогулок.

Е Екатерина читать дальше отметить, что мы прошли со своей водой, термосом с чаем, никто нам не запретил пронос этого. На 1м этаже можно купить кофе, различные снэки, ценн к не бьет по карману. Туалеты чистые. Персонал приветлив. Девушка фотограф успела поснимать нас и еще несколько семей на фоне Кремля, выбирала популярные ракурсы для снимков. По итогу мы забрали одно фото в рамке и оставшиеся распечатанные фотографии за приятную цену. Рекомендую данный маршрут, по времени самое то: 2 часа и 30 минут счастья😊🥰 Вчера семьей решили прокатиться на кораблике. Погода была чудесная, мы расположились на верху в носовой части. Аудио гида там практически не слышно, но какие ВИДЫ!!! Насладилась поездкой от души. Хочу

Т Татьяна Понравилось, но экскурсию слышно не было совсем. Только если рядом с колонкой сидеть.

Р Руфат Я предполагал что будет более приятная прогулка. Но увы.

М Михаил Экскурсия не интересная, год назад по этому же маршруту было гораздо интереснее с живым гидом. Скученость людей, раскладные стулья, люди предоставленны сами себе. На посадке и выходе пассажиров команда бездействует, не оказывает помощь пожелым и маломобилтным пассажирам.