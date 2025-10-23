Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы

Вы отправитесь в речное путешествие по центру столицы.

В ходе прогулки вас откроются виды Московского Кремля, парка Зарядье, Памятника Петру Первому, Парка Горького, Воробьевых гор.

Это отличный формат, который подойдет для особенного свидания, неформального общения с друзьями или отдыха всей семьей.
4.3
92 отзыва
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы

Описание аудиогида

Вы отправитесь в путешествие от причала Новоспасский мост. С палубы теплохода откроются виды на исторические здания столицы, набережные и мосты города. Вы увидите: Дом музыки, Парк Зарядье, Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу. Меню ланча (при выборе билета с питанием):аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты; чай черный или зеленый (0.4 мл.). Важная информация:
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
  • Продукты питания приносить не разрешается.
  • Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет!
  • На борту теплохода проводятся экскурсии аудиогид до 18:30.

Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом музыки
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Горького
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Новоспасский
Завершение: Причал «Новоспасский Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
  • Продукты питания приносить не разрешается
  • Обязательное оформление детского посадочного билета для детей до 6 лет
  • На борту теплохода проводятся экскурсии аудиогид до 18:30
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
15
3
5
2
2
1
6
Марина
23 окт 2025
Хорошая лодка
Иван
20 окт 2025
Все было бы не плохо если бы не запах горючего
Татьяна
10 окт 2025
Брали экскурсию на теплоходе (историческая). Организатор всё таки должен быть более энергичнее что-ли, разговорчивее?! Когда сели на теплоход было не понятно, когда начнётся экскурсия, что будет в пути, где разместиться…
Ну,
и конечно, об этом уже писали, идёт просто информация про историю Москвы! Хотелось бы всё таки, более подробно, что видим, когда проплываем мимо того или иного объекта.
Сам теплоход Снегери, конечно уже устарел(очень пахло соляркой 🙄, даже заболела голова🤧🤕)!

Шамиль
10 окт 2025
Елена
8 окт 2025
Наталья
2 окт 2025
Экскурсия не плохая, но когда едешь мимо объектов которые не знаешь,то хотелось бы экскурсию про то что видишь, а не общую про Москву и совсем не много про то что видишь.
Георгий
23 сен 2025
Корабль Снегири неплохой, получше обычных речных трамвайчиков "Москва".
Впереди на втором этаже открытая обзорная палуба, с которой можно наслаждаться окружающими видами.
Но это не экскурсия, а просто обзорная прогулка.
В целом, мне все понравилось.
Главное, чтобы погода была хорошая для прогулок.
Екатерина
22 сен 2025
Вчера семьей решили прокатиться на кораблике. Погода была чудесная, мы расположились на верху в носовой части. Аудио гида там практически не слышно, но какие ВИДЫ!!! Насладилась поездкой от души. Хочу
отметить, что мы прошли со своей водой, термосом с чаем, никто нам не запретил пронос этого. На 1м этаже можно купить кофе, различные снэки, ценн к не бьет по карману. Туалеты чистые. Персонал приветлив. Девушка фотограф успела поснимать нас и еще несколько семей на фоне Кремля, выбирала популярные ракурсы для снимков. По итогу мы забрали одно фото в рамке и оставшиеся распечатанные фотографии за приятную цену. Рекомендую данный маршрут, по времени самое то: 2 часа и 30 минут счастья😊🥰

Татьяна
15 сен 2025
Понравилось, но экскурсию слышно не было совсем. Только если рядом с колонкой сидеть.
АУРИКА
14 сен 2025
Людмила
14 сен 2025
Игорь
14 сен 2025
Руфат
8 сен 2025
Я предполагал что будет более приятная прогулка. Но увы.
Михаил
8 сен 2025
Экскурсия не интересная, год назад по этому же маршруту было гораздо интереснее с живым гидом. Скученость людей, раскладные стулья, люди предоставленны сами себе. На посадке и выходе пассажиров команда бездействует, не оказывает помощь пожелым и маломобилтным пассажирам.
Кирилл
3 сен 2025

