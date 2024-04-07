Что, подобно магии, обладает особой властью над душами людей? Любовь. Красота. Слава. Богатство. Всего этого было через край на Кузнецком мосту.
Но всегда ли оно приносило счастье своим обладателям? Мы расскажем вам о том, как жил этот район вблизи Кремля. И о самой капризной его жительнице — госпоже Фортуне!
Но всегда ли оно приносило счастье своим обладателям? Мы расскажем вам о том, как жил этот район вблизи Кремля. И о самой капризной его жительнице — госпоже Фортуне!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Кузнецкий мост давно без кузниц,
Парижа пестрый уголок…
«Кладбище мужских кошельков»
Обитатели и завсегдатаи Кузнецкого на рубеже 19-20 вв — высшая знать, именитое купечество, респектабельная интеллигенция. Тут для них модный шик и ресторанные изыски, художественные салоны и spa (знаменитые Сандуны!), чудеса техники: первая фотостудия, телефонная станция, световая реклама. И над всем — звезда пленительного счастья, ореол баловней судьбы… Так ли?
Вы узнаете:
- Что значит «любить по-русски» — и «по-французски»
- Какая связь между «Пиковой дамой» и Данте Алигьери
- Как Сонька Золотая Ручка обнесла ювелирный Фаберже
- Куда от одиночества уходила в работу директор Статистического управления товарищ Калугина
- Что помешало знаменитому аромату «Шанель № 5» родиться в России
- Почему упала — в прямом смысле слова — звезда видного московского архитектора
- Как отбывали «пятнадцать суток» проштрафившиеся советские модники и модницы
- Кого на Кузнецком оплакивал Пушкин и его сотоварищи
- Как банкир постигал глубину русской пословицы «От сумы да от тюрьмы не зарекайся»
- И чьи несчастья породили сумрачных и мстительных призраков этого удивительного квартала на берегах исчезнувшей реки…
Организационные детали
- Возможна короткая остановка на чай-кофе
- По запросу прогулку может сопровождать профессиональный фотограф. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3425 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. ВместеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
7 апр 2024
Прекрасный вечер в сопровождении гида Светланы!
Получили много интересной информации (история, поэзия, иллюстрации) о знакомых местах Кузнецкого моста
Спасибо большое!
Однозначно рекомендуем
Получили много интересной информации (история, поэзия, иллюстрации) о знакомых местах Кузнецкого моста
Спасибо большое!
Однозначно рекомендуем
С
Светлана
3 апр 2024
Замечательная экскурсия со Светланой. Экскурсовод очень увлечен темой и увлекает других.
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