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Что, подобно магии, обладает особой властью над душами людей? Любовь. Красота. Слава. Богатство. Всего этого было через край на Кузнецком мосту.



Но всегда ли оно приносило счастье своим обладателям? Мы расскажем вам о том, как жил этот район вблизи Кремля. И о самой капризной его жительнице — госпоже Фортуне!