Мы углубимся в ту часть старинного района, где происходило множество архитектурных изменений, и прочитаем историю домов по фасадам. Вы разоблачите здания, выдающие себя за исторические. Отыщите скрытые за реконструкциями следы изначального облика. На раз-два научитесь определять, какие этажи были надстроены, и узнаете, как менялся облик города.

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Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Нетуристическое Замоскворечье

Мы встретим множество архитектурных стилей, проанализируем их по элементам и будем раскрывать эклектичность Москвы. Вы рассмотрите здания, которые достраивали, перестраивали и воссоздавали. Найдёте дома, которые прячут свои надстройки, и отыщите следы исчезнувшего купеческого дома. Разглядите сталинку, построенную ещё до революции. И погуляете среди деревянной застройки старого Замоскворечья.

А также вы увидите:

одну из старейших кондитерских фабрик Москвы

дом четырёх эпох

дом из 90-х, который маскируется под старинный

дом Падшего ангела, построенный во всех стилях одновременно

Вы научитесь:

определять, сколько раз перестраивали здания

выделять слои разных эпох

отличать архитектурные стили по фасадам

находить архитектурные подделки

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.