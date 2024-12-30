Мы углубимся в ту часть старинного района, где происходило множество архитектурных изменений, и прочитаем историю домов по фасадам. Вы разоблачите здания, выдающие себя за исторические. Отыщите скрытые за реконструкциями следы изначального облика. На раз-два научитесь определять, какие этажи были надстроены, и узнаете, как менялся облик города.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Нетуристическое Замоскворечье
Мы встретим множество архитектурных стилей, проанализируем их по элементам и будем раскрывать эклектичность Москвы. Вы рассмотрите здания, которые достраивали, перестраивали и воссоздавали. Найдёте дома, которые прячут свои надстройки, и отыщите следы исчезнувшего купеческого дома. Разглядите сталинку, построенную ещё до революции. И погуляете среди деревянной застройки старого Замоскворечья.
А также вы увидите:
- одну из старейших кондитерских фабрик Москвы
- дом четырёх эпох
- дом из 90-х, который маскируется под старинный
- дом Падшего ангела, построенный во всех стилях одновременно
Вы научитесь:
- определять, сколько раз перестраивали здания
- выделять слои разных эпох
- отличать архитектурные стили по фасадам
- находить архитектурные подделки
Организационные детали
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Павелецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Москве
Я с рождения живу в Москве, много лет интересовался её историей и исследовал всевозможные закоулки: от незаметных переулков в центре и пафосных парадных до небанальных окраин. Я закончил школу гидаЗадать вопрос
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