Москва купеческая — Замоскворечье

5
1 отзыв
Excursions. city
Excursions. city – Гид из Москвы
Мы совершим с вами путешествие в прошлое, отправившись созерцать яркие памятные места столицы ⭐️, пропитанные духом купеческого времени!
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Экскурсия

700 ₽ за человека

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Москва купеческая — Замоскворечье
Москва купеческая — Замоскворечье

Что вы увидите

  • Замоскворечье
  • Климентовская церковь
  • Скорбященская церковь с чудотворной иконой «Всех скорбящих радостей» на Большой Ордынке
  • Никольская церковь
  • Марфо-Мариинская обитель
Только оказавшись в московском районе Замоскворечье, можно представить, как жили купцы, увидеть особняки XIX века, посетить намоленные места, например, уникальную Климентовскую церковь ⛪, Скорбященскую церковь ⛪ с чудотворной иконой «Всех скорбящих радостей» на Большой Ордынке, Никольскую церковь ⛪, в которую можно зайти людям любых религиозных конфессий, заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель, построенную архитектором В. Щусевым, известным по строительству Мавзолея, Казанского вокзала, м. Комсомольской, поговорить об искусстве, истории 📖, выдающихся людях, таких как Анна Ахматова, и просто прочувствовать дух Москвы купеческой.
+Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 У выхода м. Третьяковская на ул. Большая Орынка
Место завершения
🏁 Метро Третьяковская
Москва купеческая — Замоскворечье
Москва купеческая — Замоскворечье
Москва купеческая — Замоскворечье

Экскурсия проводится Вторник, четверг, суббота в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions. city
Excursions. city
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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