Только оказавшись в московском районе Замоскворечье, можно представить, как жили купцы, увидеть особняки XIX века, посетить намоленные места, например, уникальную Климентовскую церковь ⛪, Скорбященскую церковь ⛪ с чудотворной иконой «Всех скорбящих радостей» на Большой Ордынке, Никольскую церковь ⛪, в которую можно зайти людям любых религиозных конфессий, заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель, построенную архитектором В. Щусевым, известным по строительству Мавзолея, Казанского вокзала, м. Комсомольской, поговорить об искусстве, истории 📖, выдающихся людях, таких как Анна Ахматова, и просто прочувствовать дух Москвы купеческой.