Купеческая страна - Замоскворечье

Мы пройдем по тихим улочкам старой Москвы. Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами

5
2 отзыва
Мы пройдем по тихим улочкам старой Москвы.

Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами. В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье
Купеческая страна - Замоскворечье

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите:
  • Храм Григория Неокесарийского в Дербицах
  • Марфо-Мариинскйю обитель
  • Храм Воскресенья в Кадашах
  • Дом Островского
  • Третьяковскую галерею
  • Усадьбу Демидовых
  • И много других интересных достопримечательностей
История Замоскворечья восходит к XIV веку. В те времена здесь располагалась ставка монгольского хана, сюда приносили собранную по русской земле дань и присягали хану.
В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.

На прогулке вам предстоит узнать:

  • кто такие ордынцы, толмачи и кадаши;
  • как простой кузнец Никита Демидов стал богатейшим человеком своего времени;
  • почему счастье Анне Тимофеевне Морозовой досталось"с боем";
  • почему православный храм назван именем Папы Римского;
  • что мечтал прихватить с собой из Москвы Наполеон;
  • А также вы услышите рассказ об удивительной истории Марфо-Мариинской обители и увидите знаменитую московскую"свечу" и храм, который называют подлинной жемчужиной Замоскворечья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: на выходе из метро Полянка
Завершение: Толмачевские переулок, Третьяовская галерея
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договоренности с гидом

Отзывы от туристов

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