Мы пройдем по тихим улочкам старой Москвы. Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами
Мы пройдем по тихим улочкам старой Москвы.
Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами. В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.
Полюбуемся старинными особняками и великолепными храмами. В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.
Что вас ожидает 🤩
- Вы увидите:
- Храм Григория Неокесарийского в Дербицах
- Марфо-Мариинскйю обитель
- Храм Воскресенья в Кадашах
- Дом Островского
- Третьяковскую галерею
- Усадьбу Демидовых
- И много других интересных достопримечательностей
История Замоскворечья восходит к XIV веку. В те времена здесь располагалась ставка монгольского хана, сюда приносили собранную по русской земле дань и присягали хану.
В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.
На прогулке вам предстоит узнать:
- кто такие ордынцы, толмачи и кадаши;
- как простой кузнец Никита Демидов стал богатейшим человеком своего времени;
- почему счастье Анне Тимофеевне Морозовой досталось"с боем";
- почему православный храм назван именем Папы Римского;
- что мечтал прихватить с собой из Москвы Наполеон;
- А также вы услышите рассказ об удивительной истории Марфо-Мариинской обители и увидите знаменитую московскую"свечу" и храм, который называют подлинной жемчужиной Замоскворечья.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: на выходе из метро ПолянкаЗавершение: Толмачевские переулок, Третьяовская галерея
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности с гидомЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
По договоренности с гидом
Екатерина — ваш гид в Москве
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