История Замоскворечья восходит к XIV веку. В те времена здесь располагалась ставка монгольского хана, сюда приносили собранную по русской земле дань и присягали хану.

В ходе экскурсии мы узнаем о быте и нравах московского купечества, познакомимся с шедеврами русской храмовой архитектуры. И, конечно же, вспомним одного из главных жителей Замоскворечья - Павла Третьякова.

На прогулке вам предстоит узнать: