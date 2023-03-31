Индивидуальная экскурсия по ВДНХ на самокатах или велосипедах
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Что вас ожидает 🤩
- Главная арка выставки
- Северные ворота
- Главный павильон
- Фонтан Дружбы народов
- Павильоны стран (отраслей)
- Образцовый поселок
- Шереметьевский пруд
- Башня Эль Лисицкого
- Фонтан Золотой колос
- Фонтан Каменный цветок
- Парк аттракционов
- Колесо обозрения "Солнце Москвы"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Откуда начинаем? От главной входной арки выставки (проспект Мира, д. 119В)
Куда пойдем? Идём бродить по территории ВДНХ, удивляясь масштабам проекта и тщательности реставрации, а по пути узнаем:
сколько названий поменяла выставка и с чем связана такая переменчивость,
где можно обнять все семь сталинских высоток Москвы и арку Мосфильма,
сколько фонтанов расположено на территории выставки и почему один - сухой,
какое отношение ко всему этому имеют Мухина, Лисицкий, Иофан и Мичурин.
Обратите внимание: по предварительному согласованию экскурсия может быть проведена на самокатах или велосипедах.
ВАЖНО! Бронь экскурсии необходимо оформить за два дня минимум! (требуется регистрация через администрацию ВДНХ)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Только экскурсионное сопровождение
- Что не входит
- Посещение музея выставки
- Посещение экспозиций павильонов
- Поездка на колесе обозрения
- Посещение парка аттракционов
- В случае варианта экскурсии на велосипедах или самокатах в стоимость не входит аренда транспортных средств
- Место начала и завершения?
- Москва, проспект Мира, д. 119В
- Когда и сколько длится?
- Когда: ВАЖНО! Бронь экскурсии необходимо оформить за два дня минимум! (требуется регистрация через администрацию ВДНХ)Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Вы забронировали прогулку "Клуб любителей ВДНХ".
- Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
- С уважением
- Попова Наталья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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