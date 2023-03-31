Откуда начинаем? От главной входной арки выставки (проспект Мира, д. 119В)

Куда пойдем? Идём бродить по территории ВДНХ, удивляясь масштабам проекта и тщательности реставрации, а по пути узнаем:

сколько названий поменяла выставка и с чем связана такая переменчивость,

где можно обнять все семь сталинских высоток Москвы и арку Мосфильма,

сколько фонтанов расположено на территории выставки и почему один - сухой,

какое отношение ко всему этому имеют Мухина, Лисицкий, Иофан и Мичурин.

Обратите внимание: по предварительному согласованию экскурсия может быть проведена на самокатах или велосипедах.