Ольга проводит ещё 4 экскурсии

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

ВДНХ: легенды советского Версаля

Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах

Ольга
Ольга – Гид из Москвы
Район ВДНХ за много лет оброс легендами: ведь когда-то на этом месте была дубрава, жили цыгане и выступал бродячий цирк, а сама выставка сменила несколько имен.

Я расскажу ее историю 📖, объясню, какие сложности возникли с проектом.

Цветущие клумбы, пышные фонтаны и роскошные павильоны — вы прочувствуете атмосферу знакового для СССР места и услышите факты из его прошлого.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля

Что вас ожидает

От задумки до воплощения
Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939. Что помешало строительству? Что представляла собой схема выставки и чем удивила? Вы узнаете ответы на эти вопросы, увидите незаурядный план Олтаржевского и поймете, почему Каганович счел это религиозным мракобесием. А еще два сюжета раскроют символику павильонов и Площади механизации.

У каждого павильона, у каждой скульптуры — своя история
Во время строительства и позже появились и другие легенды о выставке. Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан ⛲ «Золотой сноп». Объясню, кому запретили курить в павильоне «Грузия», что за памятка выдавалась приезжим и почему стонут колонны перед павильоном “Культура.
Обязательно расшифруем имена выставки, а еще обсудим, как М. А. Булгаков писал о ней очерки. Поговорим и о многочисленных скульптурах ВДНХ: вы отыщете матрешку, узнаете, кто скрывался в складках юбки колхозницы, и выясните, что раньше держал в руках тракторист с арки Главного входа.

Начало и место завершения
🚩 у станции метро ВДНХ
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля
ВДНХ: легенды советского Версаля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
Напишите мне

Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
2 600
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
4 отзыва
Рассмотреть все башни легендарного комплекса, узнать об их устройстве и взглянуть на город с высоты
Усадьба Братцево
4 000
2 часа
Усадьба Братцево
Ощутить дух времени в имении Сроганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях
Уютное Переделкино
4 000
3 часа
Уютное Переделкино
Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
6 000
2 часа
«Красный Октябрь»: шоколад, стрит-арт и панорамы с крыши
Раскрыть историю фабрики, понять, чем теперь живет арт-кластер, и полюбоваться Москвой с высоты

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1961 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
518 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов