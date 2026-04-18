Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Для сотен тысяч советских людей посещение ВДНХ было мечтой, воплощённой в реальность. Этот гигантский комплекс отражал изменения в жизни страны. Узнайте, почему проект задумывался в 1937 году, но открылся только читать дальшеуменьшить
в 1939. Исследуйте историю каждого павильона и скульптуры, от фонтана «Золотой сноп» до статуи И.В. Сталина. Погрузитесь в атмосферу знакового места и узнайте, как М.А. Булгаков писал о ВДНХ.
Окончание экскурсии у павильона республики Беларусь, откуда можно продолжить самостоятельное исследование
Лучшее время для посещения ВДНХ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и территория комплекса открыта для изучения без ограничений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, ВДНХ украшена и предлагает свои зимние развлечения, однако часть территории может быть недоступна из-за мероприятий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главный павильон
Фонтан «Дружбы народов»
Фонтан «Золотой сноп»
Статуя И.В. Сталина
Описание экскурсии
От идеи до воплощения
Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939. Что помешало строительству? Почему именно это место выбрали для выставки? Что за памятка выдавалась приезжим, и сколько стоил входной билет? Какие архитектурные сооружения напоминает Главный павильон? Почему менялись названия павильонов и зачем их закрывали фальш-фасадами?
У каждого павильона, у каждой скульптуры — своя история
Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан «Золотой сноп», на какое растение похожи фонари на Главной аллее, где находилась статуя И. В. Сталина и что сейчас расположено на этом месте. Обязательно расшифруем названия выставки и обсудим, как М. А. Булгаков писал о ней очерки. Поговорим о многочисленных скульптурах ВДНХ и узнаем, есть ли реальные прототипы у девушек фонтана «Дружбы народов». А ещё вспомним, сколько союзных республик входило в состав СССР до 1956 года.
Организационные детали
Уважаемые путешественники, пожалуйста, рассчитывайте свои физические возможности: продолжительность экскурсии составляет 2 часа, всё это время мы будем ходить
Окончание экскурсии — у павильона республики Беларусь. После этого вы можете продолжить самостоятельно исследовать территорию, возврат к начальной точке не предполагается
От метро до арки главного входа (так же как и от любой другой точки на ВДНХ) до метро нужно идти пешком. По центральной аллее такси не курсируют — это пешеходная зона.
С ноября 2023 г. по апрель 2024 г. на ВДНХ будет проходить форум «Россия». В связи с этим часть территории ВДНХ застроена дополнительными павильонами, которые нужно будет обходить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2236 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. читать дальшеуменьшить
Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
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3
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2
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1
–
Марина
не первая наша великолепная прогулка с Ольгой. очень приятно слушать и общаться, невероятно интересный авторский материал
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Ольга
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ невзирая на проливной дождь. Узнали много чего в книжках не прочтёшь, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно.
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Н
Нина
Ольга, спасибо большое за чудесную экскурсию. Несмотря на холодный день прогулка получилась интересной и приятной, хорошо что успели справиться до снегопада.
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Е
Евгений
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Погода немного подвела, временами шёл дождь, но Ольга сделала всё возможное, чтобы от её экскурсии осталось замечательное впечатление. Прекрасно владеет материалом, плюс масса дополнительной интересной информации в виде фотографий, картин и исторических документов у неё в планшете. Легко и непринуждённо пролетели 1.5 часа. Впечатление отличное! Спасибо большое!
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Анна
Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
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Юлия
Экскурсия очень понравилась. Ольга гид интересно и познавательно всё рассказала, погружая в историю создания, наглядно показывая, как менялись строения со временем. Рекомендую данную экскурсию
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