Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Для сотен тысяч советских людей посещение ВДНХ было мечтой, воплощённой в реальность. Этот гигантский комплекс отражал изменения в жизни страны. Узнайте, почему проект задумывался в 1937 году, но открылся только

в 1939. Исследуйте историю каждого павильона и скульптуры, от фонтана «Золотой сноп» до статуи И.В. Сталина. Погрузитесь в атмосферу знакового места и узнайте, как М.А. Булгаков писал о ВДНХ. Окончание экскурсии у павильона республики Беларусь, откуда можно продолжить самостоятельное исследование

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения ВДНХ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и территория комплекса открыта для изучения без ограничений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, ВДНХ украшена и предлагает свои зимние развлечения, однако часть территории может быть недоступна из-за мероприятий.

Сейчас август — это идеальное время.