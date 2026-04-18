Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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ВДНХ - зеркало истории СССР

Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Для сотен тысяч советских людей посещение ВДНХ было мечтой, воплощённой в реальность. Этот гигантский комплекс отражал изменения в жизни страны. Узнайте, почему проект задумывался в 1937 году, но открылся только
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в 1939. Исследуйте историю каждого павильона и скульптуры, от фонтана «Золотой сноп» до статуи И.В. Сталина. Погрузитесь в атмосферу знакового места и узнайте, как М.А. Булгаков писал о ВДНХ.

Окончание экскурсии у павильона республики Беларусь, откуда можно продолжить самостоятельное исследование

5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое значение ВДНХ
  • 🗺️ Уникальные архитектурные сооружения
  • 🕵️ Интересные факты и тайны
  • 👣 Пешие прогулки по комплексу
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения ВДНХ - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и территория комплекса открыта для изучения без ограничений. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, ВДНХ украшена и предлагает свои зимние развлечения, однако часть территории может быть недоступна из-за мероприятий.
Сейчас август — это идеальное время.
ВДНХ - зеркало истории СССР
ВДНХ - зеркало истории СССР
ВДНХ - зеркало истории СССР

Что можно увидеть

  • Главный павильон
  • Фонтан «Дружбы народов»
  • Фонтан «Золотой сноп»
  • Статуя И.В. Сталина

Описание экскурсии

От идеи до воплощения

Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939. Что помешало строительству? Почему именно это место выбрали для выставки? Что за памятка выдавалась приезжим, и сколько стоил входной билет? Какие архитектурные сооружения напоминает Главный павильон? Почему менялись названия павильонов и зачем их закрывали фальш-фасадами?

У каждого павильона, у каждой скульптуры — своя история

Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан «Золотой сноп», на какое растение похожи фонари на Главной аллее, где находилась статуя И. В. Сталина и что сейчас расположено на этом месте. Обязательно расшифруем названия выставки и обсудим, как М. А. Булгаков писал о ней очерки. Поговорим о многочисленных скульптурах ВДНХ и узнаем, есть ли реальные прототипы у девушек фонтана «Дружбы народов». А ещё вспомним, сколько союзных республик входило в состав СССР до 1956 года.

Организационные детали

  • Уважаемые путешественники, пожалуйста, рассчитывайте свои физические возможности: продолжительность экскурсии составляет 2 часа, всё это время мы будем ходить
  • Окончание экскурсии — у павильона республики Беларусь. После этого вы можете продолжить самостоятельно исследовать территорию, возврат к начальной точке не предполагается
  • От метро до арки главного входа (так же как и от любой другой точки на ВДНХ) до метро нужно идти пешком. По центральной аллее такси не курсируют — это пешеходная зона.
  • С ноября 2023 г. по апрель 2024 г. на ВДНХ будет проходить форум «Россия». В связи с этим часть территории ВДНХ застроена дополнительными павильонами, которые нужно будет обходить.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2236 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.
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Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
Марина
не первая наша великолепная прогулка с Ольгой. очень приятно слушать и общаться, невероятно интересный авторский материал
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Ольга
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ невзирая на проливной дождь. Узнали много чего в книжках не прочтёшь, увидели, то, что сами бы не нашли, эмоций было куча. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно.
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ
Спасибо большое, экскурсоводу Ольге! Экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга показала нам удивительный и красивый ВДНХ
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Н
Ольга, спасибо большое за чудесную экскурсию. Несмотря на холодный день прогулка получилась интересной и приятной, хорошо что успели справиться до снегопада.
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Е
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Погода немного подвела, временами шёл дождь, но Ольга сделала всё возможное, чтобы от её экскурсии осталось замечательное впечатление. Прекрасно владеет материалом, плюс масса дополнительной интересной информации в виде фотографий, картин и исторических документов у неё в планшете. Легко и непринуждённо пролетели 1.5 часа. Впечатление отличное! Спасибо большое!
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Погода немного подвела, временами шёл дождь, но Ольга сделала всё возможное, чтобы от
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!! Погода немного подвела, временами шёл дождь, но Ольга сделала всё возможное, чтобы от
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Анна
Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
Уже вторая экскурсия с Ольгой. Нам все понравилось, информативно, позитивно, интересно.
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Юлия
Экскурсия очень понравилась. Ольга гид интересно и познавательно всё рассказала, погружая в историю создания, наглядно показывая, как менялись строения со временем. Рекомендую данную экскурсию
Экскурсия очень понравилась. Ольга гид интересно и познавательно всё рассказала, погружая в историю создания, наглядно показывая,
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