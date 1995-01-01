Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

От задумки до воплощения

Задумывался проект еще в 1937 году, но открыли выставку только в 1939. Что помешало строительству? Что представляла собой схема выставки и чем удивила? Вы узнаете ответы на эти вопросы, увидите незаурядный план Олтаржевского и поймете, почему Каганович счел это религиозным мракобесием. А еще два сюжета раскроют символику павильонов и Площади механизации.

У каждого павильона, у каждой скульптуры — своя история

Во время строительства и позже появились и другие легенды о выставке. Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан ⛲ «Золотой сноп». Объясню, кому запретили курить в павильоне «Грузия», что за памятка выдавалась приезжим и почему стонут колонны перед павильоном “Культура.

Обязательно расшифруем имена выставки, а еще обсудим, как М. А. Булгаков писал о ней очерки. Поговорим и о многочисленных скульптурах ВДНХ: вы отыщете матрешку, узнаете, кто скрывался в складках юбки колхозницы, и выясните, что раньше держал в руках тракторист с арки Главного входа.