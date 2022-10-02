За последние пять лет выставку не узнать!

В восстановленных республиканских павильонах вы почувствуете национальный колорит и узнаете о главной гордости республик. Наглядно увидите, где проходил «шелковый путь», про который все слушали еще на школьной скамье, и как создается тончайшее искусство шебеке.

Я расскажу вам о создании и главной задаче Рабочего и Колхозницы. А также вы поймете, что свои самые теплые домашние вечера вы начинали именно в их компании.

Вы узнаете, что такое майолика и смальта. И даже сможете их потрогать своими руками.

Вы со всех сторон увидите Москву, уменьшенную в 400 раз.

Мы полюбуемся самыми красивыми фонтанами России – Дружба народов и Каменный цветок. И обязательно сделаем несколько фотографий на память.

Вы узнаете, что за ракета установлена на выставке, какую роль она сыграла в освоении космоса и даже сможете с ее помощью загадать заветное желание.

Места, которые можно посетить

Москвариум, колесо обозрения Солнце Москвы, исторический парк Россия – моя история, Ленточный лабиринт, Дом великана, Музей транспорта, Музей кино, Союзмультпарк, павильон Космос – все это вы сможете посетить после экскурсии, а я подскажу как эти места найти на территории ВДНХ.