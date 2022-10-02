ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки

Эта прогулка - новое знакомство с легендарной ВДНХ

Эта прогулка – новое знакомство с легендарной ВДНХ.

В последние годы были проведены колоссальные работы по реставрации павильонов и обновлению экспозиций.

Эта работа продолжается и сейчас! На экскурсии вы узнаете самое интересное и трагичное из истории ВДНХ.

Мы пройдемся по удивительной аллее Выставки, украшенной самыми красивыми фонтанами в России и дворцами-павильонами.
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
ВДНХ: новая жизнь легендарной выставки
Ближайшие даты:
21
сен
28
сен
1
окт
2
окт
5
окт
12
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Гостиница Космос
  • Останкинская телебашня
  • Московский монорельс
  • Арка Главного входа ВДНХ
  • Павильон Рабочий и Колхозница
  • Колесо обозрения Солнце Москвы
  • Макет Москвы
  • Фонтаны Дружба народов и Каменный цветок
  • Павильон Космос
  • Москвариум
  • Музей транспорта
  • Исторический парк Россия - моя история
  • Павильоны республик Азербайджан
  • Казахстан и Беларусь
  • Макет ракеты-носителя "Восток"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За последние пять лет выставку не узнать!
В восстановленных республиканских павильонах вы почувствуете национальный колорит и узнаете о главной гордости республик. Наглядно увидите, где проходил «шелковый путь», про который все слушали еще на школьной скамье, и как создается тончайшее искусство шебеке.
Я расскажу вам о создании и главной задаче Рабочего и Колхозницы. А также вы поймете, что свои самые теплые домашние вечера вы начинали именно в их компании.
Вы узнаете, что такое майолика и смальта. И даже сможете их потрогать своими руками.
Вы со всех сторон увидите Москву, уменьшенную в 400 раз.
Мы полюбуемся самыми красивыми фонтанами России – Дружба народов и Каменный цветок. И обязательно сделаем несколько фотографий на память.
Вы узнаете, что за ракета установлена на выставке, какую роль она сыграла в освоении космоса и даже сможете с ее помощью загадать заветное желание.

Места, которые можно посетить

Москвариум, колесо обозрения Солнце Москвы, исторический парк Россия – моя история, Ленточный лабиринт, Дом великана, Музей транспорта, Музей кино, Союзмультпарк, павильон Космос – все это вы сможете посетить после экскурсии, а я подскажу как эти места найти на территории ВДНХ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение республиканских павильонов
  • Экскурсия
Что не входит
  • Посещение платных экспозиций
Где начинаем и завершаем?
Начало: ВДНХ, 119 ст 227. Арка Главного входа
Завершение: ВДНХ, 119 ст 34. Павильон космос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Детей младше 8 лет не стоит брать на экскурсию.
  • Посещение платных экспозиций на экскурсии не предусмотрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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