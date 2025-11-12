На ВДНХ столько интересного, что за один день не обойти.А вот в моей экскурсии всему найдётся место — будут факты об истории выставки и её объектах, рассказы о тех, кто

её создавал, о мозаиках, панно и декоре павильонов, а также советы по ориентированию с помощью карт, макета, умных флюгеров и даже люков. Кстати, разгадывать тайны, скрывающиеся за фасадами, и разыскивать советскую символику на них — то ещё приключение!

Описание экскурсии

Это обзорная экскурсия-прогулка по ВДНХ, с детьми и без детей, познавательная и спокойная, для тех, кто здесь не был. Или же удивительное знакомство с выставочным комплексом для его больших и маленьких завсегдатаев. Вот как это будет:

Даже не заходя на территорию ВДНХ, невозможно оторвать взгляд от видов вокруг. Вы увидите:

шедевр «Рабочий и Колхозница» Веры Мухиной

сияющий «Монумент покорителям Космоса»

Останкинскую телебашню

колесо обозрения «Cолнце Москвы» — самое высокое в Европе

Музей Космонавтики и гостиницу «Космос»

От Главного входа — по аллеям ВДНХ

Перед нами настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, аттракционами и даже общественным транспортом. Я покажу вам его ключевые места, среди которых:

Арки Главного, Северного и Южного входов

Аллеи ВДНХ — центральная, Космонавтов, Липовая и Грушевая

Исторические павильоны — поговорим, как менялись их названия и назначения

Фонтаны — символ не только ВДНХ , но и всей Москвы

Я расскажу:

С чего и когда началась история главной выставки страны

Как ВСХВ прошла войну

Какую роль сыграла политика «борьбы с излишествами»

Какая участь постигла ВВЦ в 90-е и чем сейчас живёт ВДНХ

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) с использованием аудиогида. Доплата за каждого последующего — 1000 ₽.