На ВДНХ столько интересного, что за один день не обойти.
А вот в моей экскурсии всему найдётся место — будут факты об истории выставки и её объектах, рассказы о тех, кто
А вот в моей экскурсии всему найдётся место — будут факты об истории выставки и её объектах, рассказы о тех, кто
Описание экскурсии
Это обзорная экскурсия-прогулка по ВДНХ, с детьми и без детей, познавательная и спокойная, для тех, кто здесь не был. Или же удивительное знакомство с выставочным комплексом для его больших и маленьких завсегдатаев. Вот как это будет:
Даже не заходя на территорию ВДНХ, невозможно оторвать взгляд от видов вокруг. Вы увидите:
- шедевр «Рабочий и Колхозница» Веры Мухиной
- сияющий «Монумент покорителям Космоса»
- Останкинскую телебашню
- колесо обозрения «Cолнце Москвы» — самое высокое в Европе
- Музей Космонавтики и гостиницу «Космос»
От Главного входа — по аллеям ВДНХ
Перед нами настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, аттракционами и даже общественным транспортом. Я покажу вам его ключевые места, среди которых:
- Арки Главного, Северного и Южного входов
- Аллеи ВДНХ — центральная, Космонавтов, Липовая и Грушевая
- Главный павильон
- Исторические павильоны — поговорим, как менялись их названия и назначения
- Фонтаны — символ не только ВДНХ, но и всей Москвы
Я расскажу:
- С чего и когда началась история главной выставки страны
- Как ВСХВ прошла войну
- Какую роль сыграла политика «борьбы с излишествами»
- Какая участь постигла ВВЦ в 90-е и чем сейчас живёт ВДНХ
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) с использованием аудиогида. Доплата за каждого последующего — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 431 туриста
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
12 ноя 2025
Спасибо большое! Наталья познакомила нас с ВДНХ и мы обязательно вернемся! Отличное настроение, конструктивная и интереснейшая экскурсия, СПАСИБО!
Жеребцова
8 ноя 2025
Наталья - прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно. Узнали массу нового и интересного, постоянно были вовлечены в экскурсию. Кроме того, она по ходу давала нам "заманухи". Точно вернёмся сюда не один раз
И
Ирина
3 ноя 2025
Наталья, спасибо вам большое за интересную экскурсию!!! Было интересно и детям и взрослым 🌺
м
мария
5 окт 2025
Прекрасный выбор, если Вы хотите получить общее впечатление от ВДНХ, как стартовое, так и обобщить иеющиеся разрозненные впечатления. Наталья прекрасный расказчик, приятно слушать, интересные, но не перегруженные факты, искренне рекомендую.
М
Мария
14 сен 2025
Спасибо большое Наталье за экскурсию и лайф хаки)
Т
Татьяна
2 сен 2025
Большое спасибо!!! Очень понравилось, узнали много интересного. Было увлекательно и для молодежи (настроена скептически на экскурсию в 9 утра), и для бабушки, которая была не один раз. Получилось отличное утро в Москве!!!
Елена
28 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Наталья так легко рассказывает, все интересно, отвечает на все вопросы, много информации об истории ВДНХ, маршрут максимально комфортный и адаптирован именно под экскурсантов) 100% рекомендация!
Наталья
25 авг 2025
Очень круто сходили с друзьями и детьми на экскурсию по ВДНХ с Натальей. Детям - 5 и 9 лет - тоже очень старались участвовать в заданиях, были погружены. Нам было безумно интересно не только погулять, но и узнать историю места, фишечки, интересные факты. Наталья очень позитивная и заинтересованная. Рекомендуем
О
Оксана
20 авг 2025
2 августа поучаствовали в экскурсии, которую провела нам Наталья. Хотя мы уже подустали к началу экскурсии, все прошло очень великолепно. Наталья очень интересно, с юмором рассказывала нам. Усталость даже куда-то делась. Все чень понравилось. Можно еще послушать. Спасибо Наталье.
Ч
Черникова
13 авг 2025
Наталья, огромное спасибо за экскурсию от всей нашей семьи! Дети (13 и 7 лет) остались в восторге от ваших заданий и в особенности своих правильных ответов)) Мы обязательно продолжим наше знакомство с ВДНХ со всеми вашими рекомендациями. Спасибо еще раз!
екатерина
11 авг 2025
Прекрасный, позитивный человек! Время с ней пролетело быстро! Очень интересная экскурсия! Спасибо большое
В
Вера
2 авг 2025
Наталья прекрасный экскурсовод, 2 часа на ВДНХ пролетели как 15 минут! Настолько интересной, познавательной и увлекательной была нашла прогулка. Территория ВДНХ, благодаря Наталье, раскрылась для нас совершенно по-новому, столько ценной и интересной информации в одну единицу времени я давно не встречала! При этом всё было легко и задорно. Супер!
Надежда
21 июн 2025
Отличная экскурсия!
Мы впервые на ВДНХ и в Москве и эта экскурсия очень содержательная и информационная! Наталья, на. рассказала разные секретики как гулять по ВДНХ, подстраивалась под нас и давала нам отдых, мы были уже после 2-х экскурсий.
Вообщем отличнейшая экскурсия! Всем рекомендую!
Мы впервые на ВДНХ и в Москве и эта экскурсия очень содержательная и информационная! Наталья, на. рассказала разные секретики как гулять по ВДНХ, подстраивалась под нас и давала нам отдых, мы были уже после 2-х экскурсий.
Вообщем отличнейшая экскурсия! Всем рекомендую!
Е
Екатерина
9 июн 2025
Большое спасибо Наталье!!! Очень рады, что взяли такую классную экскурсию!!!! Зашла всем и детям и взрослым! Динамично, весело!!!! Рады, что узнали больше, а благодаря Наталье и её подаче информации, это
С
Светлана
28 мая 2025
Отлично! Наверное, самая динамичная экскурсия, время пролетело не заметно. . Наталья умудрилась вовлечь в разговор даже наших "противных")) подростков. Сколько интересной и полезной информации получили! Идея начать с "монорельса" - супер!
Огромная благодарность🙌
Всем однозначно рекомендуем!
Огромная благодарность🙌
Всем однозначно рекомендуем!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 1 чел.
Мир русского авангарда. Индивидуальная прогулка по Новой Третьяковке
Погружение в мир искусства, которое стало символом новаторства и лицом русской культуры 20 века
Начало: В Новой Третьяковке
5 дек в 10:00
6 дек в 16:00
6800 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
ВДНХ - зеркало истории СССР: уникальная индивидуальная экскурсия
Прогулка по ВДНХ позволит вам окунуться в историю СССР, узнать интересные факты о павильонах и скульптурах, а также почувствовать атмосферу знакового комплекса
Начало: У станции метро ВДНХ
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Узнайте историю ВДНХ и ВВЦ, прогуливаясь по центральной аллее и площадям, наслаждаясь уникальными павильонами и фонтанами
Начало: У главного входа на ВДНХ
Расписание: в понедельник в 17:30, в пятницу в 17:00, в субботу в 12:00, в воскресенье в 12:00 и 14:30
22 ноя в 12:00
28 ноя в 17:00
650 ₽ за человека