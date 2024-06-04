1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса
Начало: В районе метро ВДНХ
«Мы пройдем по центральной аллее и двум главным площадям ВДНХ — Колхозов и Промышленности»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
«Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан «Золотой сноп», на какое растение похожи фонари на Главной аллее, где находилась статуя И»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
«Вход в музей расположен в двух минутах от выхода метро из ВДНХ, в стилобате монумента «Покорителям космоса»»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380₽ за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Большое путешествие по ВДНХ
Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
Начало: У главной арки
«В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ»
11 июня в 10:30
13 июня в 14:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«У комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Мы все с раннего детства знаем и любим ВДНХ …»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«В начале нас ждёт пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500₽ за билет
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
«А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Останкино и ВДНХ: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открыв историю Останкино и ВДНХ, вкусив знаменитые пончики
Начало: В районе метро ВДНХ
«На территорию ВДНХ мы зайдем со стороны Останкинского парка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
«ВДНХ, на территории которого развернется квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
ВДНХ: традиции и современность
Изучить главный выставочный центр страны и узнать его историю на групповой экскурсии
Начало: В районе метро ВДНХ
«Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
1 сен в 14:00
4 окт в 14:00
850₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«А еще отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
«Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
«Мы пройдем по самой впечатляющей аллее ВДНХ, украшенной парадными фонтанами, дворцами и клумбами, усыпанными тысячами роз»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Тайны и легенды ВДНХ
«Здесь же, на ВДНХ происходит настоящее колдовство нашего мира»
Расписание: Четверг, воскресенье в 12:00
1 400₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
Начало: В районе станции метро «ВДНХ»
«Поймёте, чем привлекала москвичей ВДНХ в разные эпохи»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
12 июня в 14:00
1 сен в 14:00
1 750₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
Начало: Арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2
«Прогулка по Вднх с фотографом Прогуляться по аллее национальных елок России, сделать фотографии на ВДНХ, услышать увлекательные рассказы об удивительном месте Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
«ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире»
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
«Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского»
11 июня в 14:00
13 июня в 10:00
60005 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Я покажу тебе ВДНХ
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
Начало: У метро ВДНХ
«О гастрономическом разнообразии ВДНХ»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 480₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
Квест-экскурсия по ВДНХ без гида
Прогуляться по самому атмосферному парку Москвы и узнать, что можно измерить булавкой
Начало: На проспекте Мира
«Живописный маршрут квеста проведёт вас по значимым и потаённым уголкам ВДНХ»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Прогулка по ВДНХ кинематографической»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Экскурсия очень познавательная и,что самое главное, не скучная. Понравилась и мне, и ребенку-подростку. Однозначно рекомендую к посещению!
- ЭЭльмира4 июня 2024Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
- ЛЛариса2 июня 2024Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ЛЛидия31 мая 2024Очень удобный сервис!
- ССветлана25 мая 2024Восхищаюсь людьми, увлеченными своим делом! Юлия - именно такой человек. Вместо заявленных 2,5 часов экскурсия заняла больше 3-х, но это я поняла уже намного позже. Время пролетело незаметно. Ооочень интересно! Спасибо за потраченное на нас время!
- ИИрина17 мая 2024Все понравилось, отличный гид Владимир, рассказывал интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым данного туроператора
- ААлександр21 апреля 2024Экскурсия понравилась. Особенно индивидуальный подход, посколько кроме нашей семьи никого не было. Лично для себя узнал очень много нового. Дочке
- ААнна20 апреля 2024Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
- ЛЛариса16 апреля 2024Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
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