Экскурсии по ВДНХ

Найдено 25 экскурсий в категории «ВДНХ» в Москве, цены от 380 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса
Начало: В районе метро ВДНХ
«Мы пройдем по центральной аллее и двум главным площадям ВДНХ — Колхозов и Промышленности»
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
600 за человека
ВДНХ - зеркало истории СССР
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
ВДНХ - зеркало истории СССР
Раскрыть тайны знаменитой выставки, расшифровать символику плана и услышать сюжеты о скульптурах
Начало: У станции метро ВДНХ
«Я раскрою, есть ли на ВДНХ фонтан «Золотой сноп», на какое растение похожи фонари на Главной аллее, где находилась статуя И»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Билеты
30 минут
19 отзывов
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
«Вход в музей расположен в двух минутах от выхода метро из ВДНХ, в стилобате монумента «Покорителям космоса»»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380 за билет
Большое путешествие по ВДНХ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Большое путешествие по ВДНХ
Увидеть павильоны, которых уже нет, и узнать больше о тех, что сохранились
Начало: У главной арки
«В 1939 году на окраине Москвы вырос небывалый город-сад, мини-модель светлого будущего — ВДНХ»
11 июня в 10:30
13 июня в 14:30
5 000 за всё до 5 чел.
По ВДНХ с гидом-историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
По ВДНХ с гидом-историком
Почувствовать атмосферу выставки и прочесть ее историю по скульптурам и барельефам
Начало: У арки Главного входа
«У комплекса ВДНХ яркая и необычная судьба: долгая предыстория, открытие ВСХВ в 39-м году и закрытие через два года, ре-открытие в 54-м, засилье торговых палаток на рубеже веков и возрождение в наши дни»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«Мы все с раннего детства знаем и любим ВДНХ …»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
«В начале нас ждёт пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
🚶 Пешая
Билеты
1 час
1 отзыв
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500 за билет
Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Новогодняя фотосессия с экскурсией на ВДНХ - история и красота
Получите уникальные фотографии и познавательные истории на экскурсии по знаковым местам ВДНХ
Начало: центральный вход ВДНХ
«А ещё говорят, что именно на ВДНХ продаются самые вкусные пончики в Москве»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70005 950 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Останкино и ВДНХ: от Шереметева до Королева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Останкино и ВДНХ: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открыв историю Останкино и ВДНХ, вкусив знаменитые пончики
Начало: В районе метро ВДНХ
«На территорию ВДНХ мы зайдем со стороны Останкинского парка»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
ВДНХ для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
ВДНХ для детей
Познакомить детей с советским Версалем и расшифровать кодовое слово
Начало: У арки Главных ворот
«ВДНХ, на территории которого развернется квест, рассказывает о традициях, культуре и истории каждой из них»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 200 за всё до 5 чел.
ВДНХ: традиции и современность
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
10 отзывов
ВДНХ: традиции и современность
Изучить главный выставочный центр страны и узнать его историю на групповой экскурсии
Начало: В районе метро ВДНХ
«Знакомство с комплексом ВДНХ — настоящим музеем архитектуры под открытым небом»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
1 сен в 14:00
4 окт в 14:00
850 за человека
Фотосессия с Москвой
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
36 отзывов
Фотосессия с Москвой
От Воробьевых гор до ВДНХ - выбрать маршрут и получить отличные кадры на фоне столицы
«А еще отличные кадры получаются на ВДНХ, где недавно завершилась реставрация некоторых павильонов»
Завтра в 13:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
2 отзыва
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Начало: От арки главного входа ВДНХ
«Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 500 за человека
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
Начало: в районе м. ВДНХ
«Мы пройдем по самой впечатляющей аллее ВДНХ, украшенной парадными фонтанами, дворцами и клумбами, усыпанными тысячами роз»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Тайны и легенды ВДНХ
«Здесь же, на ВДНХ происходит настоящее колдовство нашего мира»
Расписание: Четверг, воскресенье в 12:00
1 400 за человека
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по ВДНХ + дегустация коньяка в павильоне «Армения»
Познакомиться с природным, архитектурным и гастрономическим разнообразием выставочного комплекса
Начало: В районе станции метро «ВДНХ»
«Поймёте, чем привлекала москвичей ВДНХ в разные эпохи»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 14:00
12 июня в 14:00
1 сен в 14:00
1 750 за человека
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
ФотоЭкскурсия по ВДНХ
Начало: Арка Главного входа ВДНХ, просп. Мира, 119, стр. 2
«Прогулка по Вднх с фотографом Прогуляться по аллее национальных елок России, сделать фотографии на ВДНХ, услышать увлекательные рассказы об удивительном месте Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
Групповая прогулка по парку "Зарядье"+ аттракцион "Полёты над Москвой"
Открыть ландшафтное чудо столицы и разглядеть город «с воздуха» (экскурсия от ВДНХ)
Начало: В гостинице «Лесная Сафмар»
Расписание: в понедельник в 12:30
10 июня в 12:40
17 июня в 12:30
3 200 за человека
Мотосказка в Москве
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
Мотосказка в Москве: незабываемое путешествие на мотоцикле
Захватывающее путешествие на мотоцикле с коляской по историческим местам Москвы, с фотосессией у Останкинской телебашни
«ВДНХ — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире»
15 окт в 19:30
16 окт в 19:30
8 500 за человека
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
ВДНХ: от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки - до выставки «Россия»
Проследить, как менялась Главная выставка страны, и познакомиться с достижениями регионов
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
«Создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского»
11 июня в 14:00
13 июня в 10:00
60005 100 за всё до 10 чел.
Я покажу тебе ВДНХ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Я покажу тебе ВДНХ
Раскрыть прошлое и настоящее советского выставочного комплекса с профессиональным гидом
Начало: У метро ВДНХ
«О гастрономическом разнообразии ВДНХ»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 480 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по ВДНХ без гида
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
Квест-экскурсия по ВДНХ без гида
Прогуляться по самому атмосферному парку Москвы и узнать, что можно измерить булавкой
Начало: На проспекте Мира
«Живописный маршрут квеста проведёт вас по значимым и потаённым уголкам ВДНХ»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
1 200 за всё до 6 чел.
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Выставка «Вертикаль» в Музее кино на ВДНХ: к 85-летию Станислава Говорухина
Вспомнить моменты жизни и творчества знаменитого режиссёра и взглянуть на ВДНХ кинематографическую
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Прогулка по ВДНХ кинематографической»
9 июня в 11:30
11 июня в 11:30
12 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    ВДНХ: традиции и современность
    Экскурсия очень познавательная и,что самое главное, не скучная. Понравилась и мне, и ребенку-подростку. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    По ВДНХ с гидом-историком
    Замечательная экскурсия, интереснейшее место, столько новых впечатлений, эмоций, столько интересной информации подарила нам отличный гид Татьяна (👍), обязательно рекомендую эту экскурсию 😍
  • Л
    Лариса
    2 июня 2024
    ВДНХ - зеркало истории СССР
    Отличная экскурсия! Нам понравилось: компактно, по делу, информативно. Рекомендую!
  • A
    Anna
    1 июня 2024
    Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
    Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
  • Л
    Лидия
    31 мая 2024
    Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
    Очень удобный сервис!
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Большое путешествие по ВДНХ
    Восхищаюсь людьми, увлеченными своим делом! Юлия - именно такой человек. Вместо заявленных 2,5 часов экскурсия заняла больше 3-х, но это я поняла уже намного позже. Время пролетело незаметно. Ооочень интересно! Спасибо за потраченное на нас время!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    ВДНХ: традиции и современность
    Все понравилось, отличный гид Владимир, рассказывал интересно. Будем рекомендовать друзьям и знакомым данного туроператора
  • А
    Александр
    21 апреля 2024
    От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
    Экскурсия понравилась. Особенно индивидуальный подход, посколько кроме нашей семьи никого не было. Лично для себя узнал очень много нового. Дочке
    читать дальше

    (8 лет) конечно тяжело было воспринимать информацию, но думаю основные моменты о ВДНХ у нее в памяти отложились. Ещё раз спасибо году Дмитрию!

  • А
    Анна
    20 апреля 2024
    Фотосессия с экскурсией на ВДНХ
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые.
    Экскурсия понравилась, рекомендую. Просто, ненавязчиво об истории ВДНХ. Попутно сделали фото. Сами фотографии красивые, живые
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
    Собственно ВДНХ конечно обойти за 1 экскурсию просто невозможно. Выставка слишком большая. Очень подробная экскурсия была в музее космонавтики, с
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    которой мы начали и далее перешли на ВДНХ. Очень много полезной информации о павильонах, архитектурынх объектах. Не смотря на то, что вход на выставку свободный, рекомендую все-таки взять экскурсию. Потому что без гида - это просто здания. Архитектура, где-то своебразная, но не более. Именно гид делает экскурсию, и она была на высоте. Спасибо большое за хорошо проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «ВДНХ»

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  1. От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас
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  4. Большое путешествие по ВДНХ
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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