Друзья, приглашаю вас на космическую экскурсию ⛳ по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса вы узнаете все самое интересное, неожиданное и захватывающие о космонавтах, ракетах, спутниках, космических кораблях и гениальных людях, которые все это придумали и создали. Увидите подлинные спускаемые аппараты, скафандры, катапультируемый контейнер, в котором наши знаменитые Белка и Стрелка совершили свой полет и даже самих собак тоже, Зайдете в макет жилого блока станции "Мир", где узнаете, как живут, работают, отдыхают, что едят космонавты на орбите Земли.

А еще:

кто входил в "Группу инженеров, работающих даром"

-как "сокол" спасает космонавтов

-что такое ложемент и почему он должен быть у каждого свой

-какой подарок сделала Стрелка жене американского президента Жаклин Кеннеди

-как спать в невесомости и еще много интересного

После экскурсии 🧭 по музею-прогулка по Аллее Героев космоса, где вы пройдете по "звездному пути".