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Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса

5
3 отзыва
Марина
Марина – Гид из Москвы
Прогуливаясь по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса, вы узнаете все самое интересное и захватывающее о космонавтах, ракетах и гениальных людях, которые все это придумали и создали.

Увидите оригинальные спускаемые аппараты, скафандры и катапультируемый контейнер, в котором знаменитые Белка и Стрелка совершили свой полет.

Зайдете в макет жилого блока станции «Мир», где узнаете как живут, работают и отдыхают, а также что едят космонавты на орбите Земли.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧒Подходит для детей
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👩‍🏫Подходит для школьников

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса

Что вы увидите

  • Музей космонавтики и Аллея Героев космоса
Друзья, приглашаю вас на космическую экскурсию ⛳ по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса вы узнаете все самое интересное, неожиданное и захватывающие о космонавтах, ракетах, спутниках, космических кораблях и гениальных людях, которые все это придумали и создали. Увидите подлинные спускаемые аппараты, скафандры, катапультируемый контейнер, в котором наши знаменитые Белка и Стрелка совершили свой полет и даже самих собак тоже, Зайдете в макет жилого блока станции "Мир", где узнаете, как живут, работают, отдыхают, что едят космонавты на орбите Земли.

А еще:

  • кто входил в "Группу инженеров, работающих даром"
-как "сокол" спасает космонавтов
-что такое ложемент и почему он должен быть у каждого свой
-какой подарок сделала Стрелка жене американского президента Жаклин Кеннеди
-как спать в невесомости и еще много интересного
После экскурсии 🧭 по музею-прогулка по Аллее Героев космоса, где вы пройдете по "звездному пути".
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в музей
Начало и место завершения
🚩 Проспект Мира, 111
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса
Космическая экскурсия по Музею космонавтики и Аллее Героев космоса

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марина
Марина
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3 отзыва оставили туристы

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