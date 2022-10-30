Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи

Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков

Первый спутник Земли, первый человек на орбите, первый выход в открытый космос — безусловно, без нашей страны нельзя представить историю покорения космоса! Приглашаю вас прикоснуться к звездам в легендарном музее: мы пройдем испытания для космонавтов, вспомним полеты советских героев и переместимся на МКС с помощью VR-очков. Встретимся под ракетой!
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Космическое путешествие по музею

Я стану вашим галактическим проводником по захватывающей и интерактивной экспозиции музея. Мы выясним, какое событие 1957 открыло новую страницу мировой истории, что связывает глобус Луны и бутылку вина, кто мечтал «вырастить сады» на Марсе и как проходил первый полет человека в космос. Познакомимся с космонавтами нашей страны и, если повезет, даже встретимся с одним из них. А еще ребята:

  • пройдут испытания для полёта в космос;
  • узнают, откуда берется еда для космонавтов;
  • рассмотрят спускаемый аппарат, который побывал в космосе;
  • отыщут ключ, который спрятан от посторонних глаз;
  • и увидят настоящих пришельцев!

Орбитальная станция в VR-очках

Если вы захотите дополнить наше приключение, можно будет отправиться на орбитальную станцию с помощью очков виртуальной реальности! Вы буквально окажетесь на орбите Земли: полетаете на настоящем космическом корабле, погрузитесь в «невесомые» будни станции, попробуете нажать на кнопки и даже поучаствуете в приготовлении обеда.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: детский — 250 руб., взрослый — 400 руб.
  • Также отдельно оплачиваются очки виртуальной реальности — 3000 руб. за группу до 4 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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