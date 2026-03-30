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Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи

Познакомиться с покорителями космоса и оказаться на орбитальной станции с помощью VR-очков
Первый спутник Земли, первый человек на орбите, первый выход в открытый космос — безусловно, без нашей страны нельзя представить историю покорения космоса! Приглашаю вас прикоснуться к звездам в легендарном музее: мы пройдем испытания для космонавтов, вспомним полеты советских героев и переместимся на МКС с помощью VR-очков. Встретимся под ракетой!
4.6
10 отзывов
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи
Время первых: экскурсия в Музей космонавтики для всей семьи

Описание экскурсии

Космическое путешествие по музею

Я стану вашим галактическим проводником по захватывающей и интерактивной экспозиции музея. Мы выясним, какое событие 1957 открыло новую страницу мировой истории, что связывает глобус Луны и бутылку вина, кто мечтал «вырастить сады» на Марсе и как проходил первый полет человека в космос. Познакомимся с космонавтами нашей страны и, если повезет, даже встретимся с одним из них. А еще ребята:

  • пройдут испытания для полёта в космос;
  • узнают, откуда берется еда для космонавтов;
  • рассмотрят спускаемый аппарат, который побывал в космосе;
  • отыщут ключ, который спрятан от посторонних глаз;
  • и увидят настоящих пришельцев!

Орбитальная станция в VR-очках

Если вы захотите дополнить наше приключение, можно будет отправиться на орбитальную станцию с помощью очков виртуальной реальности! Вы буквально окажетесь на орбите Земли: полетаете на настоящем космическом корабле, погрузитесь в «невесомые» будни станции, попробуете нажать на кнопки и даже поучаствуете в приготовлении обеда.

Организационные детали

  • Прогулка адаптируется для детей и взрослых любого возраста
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей: детский — 300 руб., взрослый — 450 руб. + 1000 руб. за группу за право ведения экскурсии в музее
  • Также отдельно оплачиваются очки виртуальной реальности — 3000 руб. за группу до 4 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5875 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
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в который влюбляются с первого взгляда, и покажем её с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русском и английском языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а её особой страстью является балет; проводит экскурсии на русском и английском языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актёром, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, 10 лет в профессии. Финалист конкурса «Московские мастера-2023». Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на «Детском радио», прогулки в Кремле, квесты в Третьяковке и Музее космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому! А ещё частью нашей команды стала Кира. За 13 лет работы она поняла, что её истинная страсть лежит в общении с детьми. Благодаря уникальному опыту с путешественниками из разных стран и разных возрастов она сумела найти своё призвание в создании незабываемых экскурсий для детей. Как мама юного москвоведа, Кира легко находит взаимопонимание со школьниками и их родителями.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
2
1
О
Отличная экскурсия. Понравилась всей семье, и ребенку 7 лет, и взрослым (всего было 5 участников экскурсии). Рассказ строился на самых важных моментах без лишней информации. 1,5 часа пролетели совсем незаметно. Экскурсовод Елена очень доступно и интересно все рассказала, ребенок с воодушевлением пересказывал усвоенный материал, а это и была цель нашего похода в музей)
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за прекрасные слова 🌹
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Т
Одна из лучших детских экскурсий! Огромное спасибо экскурсоводу Кире!
Одна из лучших детских экскурсий! Огромное спасибо экскурсоводу Кире!
Одна из лучших детских экскурсий! Огромное спасибо экскурсоводу Кире!
Одна из лучших детских экскурсий! Огромное спасибо экскурсоводу Кире!
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Юлия
Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
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Юлия
Кира старательная,знает материал. Заранее заняла очередь,чтобы попасть в музей. На все вопросы знала ответ,дети слушали с интересом (11 и 12 лет),обстоятельная и неторопливая. На часы не поглядывала,не пыталась скомкать конец экскурсии,что бывает нередко. Остались довольны. Договорились,что если в ее арсенале будет что-то,интересное нам,ещё раз увидимся,забронировав через Трипстер
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Нина
Экскурсия неплоха для детей и взрослых, которые не интересовались космосом со школьных уроков.
Поймите правильно, я не осуждаю гидов,которые могут не знать какую-то информацию, но убеждена,что гидом должен быть человек увлеченный
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своим делом и темой, о которой он собирается говорить.
Космос - тема большая,но достаточно посмотреть хотя бы один запуск и одно приземление, чтобы быть хоть немного в курсе событий настоящего, чего я на данной экскурсии не увидела( Поэтому, если вы хотите вайбово походить - эта экскурсия подходит.
Если вы интересуетесь космическими программами настоящего,то скорее всего вы будете знать больше экскурсовода( Сам музей классный!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, экскурсия позиционируется как обзорная, предназначена для детей, подростков и взрослых, которые хотели бы посетить музей без глубокого погружения в тему космической программы
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М
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Фокус был на детях, и было интересно всем от 7 до 14 лет. Время пролетело незаметно. Мы узнали новые факты и сведения о космосе и его освоении нашими космонавтами. Пожалели, что экскурсия только полтора часа.

p.s. а вот VR рекомендую пропустить - детям не понравилось совсем.
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