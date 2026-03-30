Первый спутник Земли, первый человек на орбите, первый выход в открытый космос — безусловно, без нашей страны нельзя представить историю покорения космоса! Приглашаю вас прикоснуться к звездам в легендарном музее: мы пройдем испытания для космонавтов, вспомним полеты советских героев и переместимся на МКС с помощью VR-очков. Встретимся под ракетой!
Описание экскурсии
Космическое путешествие по музею
Я стану вашим галактическим проводником по захватывающей и интерактивной экспозиции музея. Мы выясним, какое событие 1957 открыло новую страницу мировой истории, что связывает глобус Луны и бутылку вина, кто мечтал «вырастить сады» на Марсе и как проходил первый полет человека в космос. Познакомимся с космонавтами нашей страны и, если повезет, даже встретимся с одним из них. А еще ребята:
- пройдут испытания для полёта в космос;
- узнают, откуда берется еда для космонавтов;
- рассмотрят спускаемый аппарат, который побывал в космосе;
- отыщут ключ, который спрятан от посторонних глаз;
- и увидят настоящих пришельцев!
Орбитальная станция в VR-очках
Если вы захотите дополнить наше приключение, можно будет отправиться на орбитальную станцию с помощью очков виртуальной реальности! Вы буквально окажетесь на орбите Земли: полетаете на настоящем космическом корабле, погрузитесь в «невесомые» будни станции, попробуете нажать на кнопки и даже поучаствуете в приготовлении обеда.
Организационные детали
- Прогулка адаптируется для детей и взрослых любого возраста
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей: детский — 300 руб., взрослый — 450 руб. + 1000 руб. за группу за право ведения экскурсии в музее
- Также отдельно оплачиваются очки виртуальной реальности — 3000 руб. за группу до 4 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5875 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Отличная экскурсия. Понравилась всей семье, и ребенку 7 лет, и взрослым (всего было 5 участников экскурсии). Рассказ строился на самых важных моментах без лишней информации. 1,5 часа пролетели совсем незаметно. Экскурсовод Елена очень доступно и интересно все рассказала, ребенок с воодушевлением пересказывал усвоенный материал, а это и была цель нашего похода в музей)
Елена
Ответ организатора:
Спасибо большое за прекрасные слова 🌹
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Т
Одна из лучших детских экскурсий! Огромное спасибо экскурсоводу Кире!
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Замечательная экскурсия с Еленой. Сыну 7 лет, было интересно, совсем не скучно. Узнали много новых фактов, и просто получили удовольствие. Благодарю👍
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Кира старательная,знает материал. Заранее заняла очередь,чтобы попасть в музей. На все вопросы знала ответ,дети слушали с интересом (11 и 12 лет),обстоятельная и неторопливая. На часы не поглядывала,не пыталась скомкать конец экскурсии,что бывает нередко. Остались довольны. Договорились,что если в ее арсенале будет что-то,интересное нам,ещё раз увидимся,забронировав через Трипстер
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Экскурсия неплоха для детей и взрослых, которые не интересовались космосом со школьных уроков.
Поймите правильно, я не осуждаю гидов,которые могут не знать какую-то информацию, но убеждена,что гидом должен быть человек увлеченный
Поймите правильно, я не осуждаю гидов,которые могут не знать какую-то информацию, но убеждена,что гидом должен быть человек увлеченный
Елена
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, экскурсия позиционируется как обзорная, предназначена для детей, подростков и взрослых, которые хотели бы посетить музей без глубокого погружения в тему космической программы
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М
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Фокус был на детях, и было интересно всем от 7 до 14 лет. Время пролетело незаметно. Мы узнали новые факты и сведения о космосе и его освоении нашими космонавтами. Пожалели, что экскурсия только полтора часа.
p.s. а вот VR рекомендую пропустить - детям не понравилось совсем.
p.s. а вот VR рекомендую пропустить - детям не понравилось совсем.
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