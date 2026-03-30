Первый спутник Земли, первый человек на орбите, первый выход в открытый космос — безусловно, без нашей страны нельзя представить историю покорения космоса! Приглашаю вас прикоснуться к звездам в легендарном музее: мы пройдем испытания для космонавтов, вспомним полеты советских героев и переместимся на МКС с помощью VR-очков. Встретимся под ракетой!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Космическое путешествие по музею

Я стану вашим галактическим проводником по захватывающей и интерактивной экспозиции музея. Мы выясним, какое событие 1957 открыло новую страницу мировой истории, что связывает глобус Луны и бутылку вина, кто мечтал «вырастить сады» на Марсе и как проходил первый полет человека в космос. Познакомимся с космонавтами нашей страны и, если повезет, даже встретимся с одним из них. А еще ребята:

пройдут испытания для полёта в космос;

узнают, откуда берется еда для космонавтов;

рассмотрят спускаемый аппарат, который побывал в космосе;

отыщут ключ, который спрятан от посторонних глаз;

и увидят настоящих пришельцев!

Орбитальная станция в VR-очках

Если вы захотите дополнить наше приключение, можно будет отправиться на орбитальную станцию с помощью очков виртуальной реальности! Вы буквально окажетесь на орбите Земли: полетаете на настоящем космическом корабле, погрузитесь в «невесомые» будни станции, попробуете нажать на кнопки и даже поучаствуете в приготовлении обеда.

Организационные детали

Прогулка адаптируется для детей и взрослых любого возраста

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы

Дополнительные расходы