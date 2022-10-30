Я стану вашим галактическим проводником по захватывающей и интерактивной экспозиции музея. Мы выясним, какое событие 1957 открыло новую страницу мировой истории, что связывает глобус Луны и бутылку вина, кто мечтал «вырастить сады» на Марсе и как проходил первый полет человека в космос. Познакомимся с космонавтами нашей страны и, если повезет, даже встретимся с одним из них. А еще ребята:
Если вы захотите дополнить наше приключение, можно будет отправиться на орбитальную станцию с помощью очков виртуальной реальности! Вы буквально окажетесь на орбите Земли: полетаете на настоящем космическом корабле, погрузитесь в «невесомые» будни станции, попробуете нажать на кнопки и даже поучаствуете в приготовлении обеда.