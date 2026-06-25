3 отзыва оставили туристы

читать дальше уменьшить

юбке и кофте с созвездиями, планетами и загадочными небесными телами. Так же вовлеченно прошла и наша экскурсия-квест: с изучением тайн космоса, погружением в загадки вселенной и стремления человека постичь неизведанные дали. Дети слушали с таким внимание, что даже учитель их не узнавал. Все было очень интересно, мы узнали много значимых фактов, о которых не узнаешь из учебника. Огромное спасибо за увлекательное путешествие в космос, которым закончился наш 3 учебный год!