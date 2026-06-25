3 отзыва оставили туристы

На экскурсии вы раскроете главные тайны и загадки Вселенной. Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции.
Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания.
Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания.
Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
Описание квеста
Программа состоит из двух частей. Первая — экскурсия по залам Музея космонавтики, вторая — выполнение творческих заданий и поиск зашифрованного объекта.
Космическая одиссея: Часть I
Осматривая экспозицию музея ребята, узнаю:
- как выучиться на космонавта;
- кто придумал «космический поезд»;
- что такое «космическая еда» и что такое биопринтер на орбитальной станции;
- почему среди нескольких претендентов выбрали именно Юрия Гагарина;
- что космонавты носят в белом чемоданчике;
- почему они спят стоя и зачем им на рукаве зеркало;
- поговорим о том, скоро ли полетим на Луну и увидим лунный грунт;
- обязательно обсудим, какие пришельцы из космоса прилетают к нам и остаются на Земле навсегда.
Космическая одиссея: Часть II
Отвечая на вопросы квеста, участники смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал. Ребятам придется разгадать зашифрованное слово и отправиться на поиски мощной ракеты и призов.
Организационные детали
- Экскурсию можно забронировать минимум за 10 дней до посещения (по правилам музея)
- Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Для ребят старше 10 лет задания будут посложнее
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1600 ₽/реб., 13-20 детей — 1400 ₽/реб., 21-30 детей — 1300 ₽/реб.
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, материалы для квеста и сувениры
- Дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка — 1000 ₽/группа, входные билеты — 450 ₽ взрослый, 300 ₽ детский. Бесплатный входной билет для учащихся московских школ и колледжей можно будет приобрести при предъявлении карты учащегося только в кассе музея
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
вестибюль Музея космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
чудесно с сыном провели время в Космосе с Алёной тактичность, воспитанность и умение найти контакт с ребенком видно сразу кто-то не заметит и скажет мелочь, но я считаю, важным тот
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В
Отличная экскурсия, программа, были заинтересованы дети разных возрастов, познавательно и интересно!
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем Вас на других наших программах.
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Д
Познание музея космонавтики началось со встречи с гидом, и с первого взгляда сразу было понятно, насколько все будет продумано, интересно и увлеченно. Наш экскурсовод Наталья была в космическом наряде: шикарной
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Е
Были на экскурсии в Музее космонавтики с сыном (7 лет). Огромное спасибо за такой интересный рассказ!
Особенно понравилось, что экскурсовод (Елена) говорила простым языком и смогла заинтересовать ребенка. Очень наглядно, интерактивно и душевно. Советую посетить данную экскурсию.
Особенно понравилось, что экскурсовод (Елена) говорила простым языком и смогла заинтересовать ребенка. Очень наглядно, интерактивно и душевно. Советую посетить данную экскурсию.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы очень стараемся, чтобы детям было интересно и они полюбили походы в музеи. Вам, как маме особая благодарность, что вкладываете время в развитие своего ребенка.
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М
Очень понравилась экскурсия сыну (7 лет). Не смотря на то, что он уже был на экскурсии в музее космонавтике, много нового для себя узнал. И с интересом общался с экскурсоводом и слушал внимательно!
Благодарим Елену за такую увлекательную экскурсию, с удовольствием пойдем с ней и на другие!
Благодарим Елену за такую увлекательную экскурсию, с удовольствием пойдем с ней и на другие!
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Т
Очень понравилась гид Юлия. Большое спасибо, было интересно взрослый и ребенку.
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Юля очень душевный гид. Рады, что она нашла общий язык с ребенком.
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