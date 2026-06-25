3 отзыва оставили туристы

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Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы
На экскурсии вы раскроете главные тайны и загадки Вселенной. Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции.

Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания.

Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
5
56 отзывов
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Описание квеста

Программа состоит из двух частей. Первая — экскурсия по залам Музея космонавтики, вторая — выполнение творческих заданий и поиск зашифрованного объекта.

Космическая одиссея: Часть I

Осматривая экспозицию музея ребята, узнаю:

  • как выучиться на космонавта;
  • кто придумал «космический поезд»;
  • что такое «космическая еда» и что такое биопринтер на орбитальной станции;
  • почему среди нескольких претендентов выбрали именно Юрия Гагарина;
  • что космонавты носят в белом чемоданчике;
  • почему они спят стоя и зачем им на рукаве зеркало;
  • поговорим о том, скоро ли полетим на Луну и увидим лунный грунт;
  • обязательно обсудим, какие пришельцы из космоса прилетают к нам и остаются на Земле навсегда.

Космическая одиссея: Часть II

Отвечая на вопросы квеста, участники смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал. Ребятам придется разгадать зашифрованное слово и отправиться на поиски мощной ракеты и призов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно забронировать минимум за 10 дней до посещения (по правилам музея)
  • Квест предназначен для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Для ребят старше 10 лет задания будут посложнее
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 6-12 детей — 1600 ₽/реб., 13-20 детей — 1400 ₽/реб., 21-30 детей — 1300 ₽/реб.
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, материалы для квеста и сувениры
  • Дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка — 1000 ₽/группа, входные билеты — 450 ₽ взрослый, 300 ₽ детский. Бесплатный входной билет для учащихся московских школ и колледжей можно будет приобрести при предъявлении карты учащегося только в кассе музея
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
вестибюль Музея космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 9792 туристов
Я представляю команду профессиональных гидов с аккредитациями в ведущие музеи и парки Москвы. Большинство из нас имеют педагогическое или искусствоведческое образование. Почему нам можно доверять? Наши экскурсии — это всегда живой
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диалог, а не скучный монолог. В каждой прогулке есть элементы квеста: сюжет, загадки, ребусы и разгадывание городских символов. Кто будет рядом с вашим ребёнком? Я, Елена, — педагог, прошла курсы музейной педагогики, знаю, как сделать музей нескучным для непосед. Юлия — искусствовед, выпускница РГГУ, умеет говорить об искусстве просто и увлекательно. Наталья — специалист по истории 17–18 веков, лучший гид по Дворцу Алексея Михайловича. Виктория — знаток дворцовых переворотов и Древнего Египта, с ней дети погружаются в мир фараонов. Полина — экскурсовод музея космонавтики и иллюстратор, создаёт авторские карты для маршрутов. Карина — эксперт по православной культуре и сотрудник музея Победы, бережно и тактично общается с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
3
2
1
Е
чудесно с сыном провели время в Космосе с Алёной тактичность, воспитанность и умение найти контакт с ребенком видно сразу кто-то не заметит и скажет мелочь, но я считаю, важным тот
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момент, что Алена на протяжении полутора часов всегда наклонялась к сыну, чтобы быть с ним на «одном» уровне, с психологической точки зрения-это супер контакт был найдет сразу нам с сыном понравилось все я точно знаю, что музей так бы не впечатлил, если бы рядом не было Алены всем рекомендую 👌🙏

чудесно с сыном провели время в Космосе с Алёной тактичность, воспитанность и умение найти контакт с
чудесно с сыном провели время в Космосе с Алёной тактичность, воспитанность и умение найти контакт с
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В
Отличная экскурсия, программа, были заинтересованы дети разных возрастов, познавательно и интересно!
Отличная экскурсия, программа, были заинтересованы дети разных возрастов, познавательно и интересно!
Отличная экскурсия, программа, были заинтересованы дети разных возрастов, познавательно и интересно!
Отличная экскурсия, программа, были заинтересованы дети разных возрастов, познавательно и интересно!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем Вас на других наших программах.
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Д
Познание музея космонавтики началось со встречи с гидом, и с первого взгляда сразу было понятно, насколько все будет продумано, интересно и увлеченно. Наш экскурсовод Наталья была в космическом наряде: шикарной
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юбке и кофте с созвездиями, планетами и загадочными небесными телами. Так же вовлеченно прошла и наша экскурсия-квест: с изучением тайн космоса, погружением в загадки вселенной и стремления человека постичь неизведанные дали. Дети слушали с таким внимание, что даже учитель их не узнавал. Все было очень интересно, мы узнали много значимых фактов, о которых не узнаешь из учебника. Огромное спасибо за увлекательное путешествие в космос, которым закончился наш 3 учебный год!

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Е
Были на экскурсии в Музее космонавтики с сыном (7 лет). Огромное спасибо за такой интересный рассказ!
Особенно понравилось, что экскурсовод (Елена) говорила простым языком и смогла заинтересовать ребенка. Очень наглядно, интерактивно и душевно. Советую посетить данную экскурсию.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Мы очень стараемся, чтобы детям было интересно и они полюбили походы в музеи. Вам, как маме особая благодарность, что вкладываете время в развитие своего ребенка.
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М
Очень понравилась экскурсия сыну (7 лет). Не смотря на то, что он уже был на экскурсии в музее космонавтике, много нового для себя узнал. И с интересом общался с экскурсоводом и слушал внимательно!
Благодарим Елену за такую увлекательную экскурсию, с удовольствием пойдем с ней и на другие!
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Т
Очень понравилась гид Юлия. Большое спасибо, было интересно взрослый и ребенку.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Юля очень душевный гид. Рады, что она нашла общий язык с ребенком.
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