3 отзыва оставили туристы

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Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы

5
3 отзыва
Елена
Елена – представитель из Москвы
На экскурсии 🧭 вы раскроете главные тайны и загадки вселенной.

Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции.

Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания.

Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
  • 🕵️Квест
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия ⛳ проводится с 12 мая.

Что вас ожидает

Космическая одиссея: Часть I
Программа состоит из двух частей. Первая — экскурсия с творческими заданиями по залам Музея космонавтики, вторая — квест по Аллее космонавтов. Осматривая экспозицию ребята узнают, как выучиться на космонавта, кто придумал «космический поезд», что такое «космическая еда» и как есть арбуз на орбитальной станции. Я расскажу, кто стал первым космонавтом и почему среди нескольких претендентов выбрали именно Юрия Гагарина. Объясню, что космонавты носят в белом чемоданчике, почему спят стоя и зачем им на рукаве зеркало. Мы поговорим о том, есть ли жизнь на Луне и Марсе и когда мы сможем полететь туда в отпуск. И обязательно обсудим, какие пришельцы из космоса прилетают к нам и остаются на Земле навсегда.

Космическая одиссея: Часть II
Отвечая на вопросы квеста, дети смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал. Ребятам придется разгадать шифр, найти план с заданиями и отправиться на поиски «космических» призов. Их расположение укажут планеты и Солнце ☀️, а обнаружить клад помогут изобретатель ракеты, первая женщина-космонавт, первый человек в открытом космосе, президент Академии наук СССР и многие другие связанные с космосом персонажи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в музей 🖼 Космонавтики: детский — 250 рублей, взрослый — 300 рублей
  • Квест предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет; для ребят старше 10 лет задания будут посложнее
Начало и место завершения
🚩 — вестибюль Музея космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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3 отзыва оставили туристы

4 ноя 2019
Гид Татьяна заслуживает самых высоких оценок! Для семей с детьми особенно.
15 июл 2019
Были на экскурсии с гидом Татьяной _ великолепная экскурсия и очень хороший экскурсовод, умеющий разговаривать с детьми и заинтересовывать их. Трое детей 6, 7 и 8 лет увлеченно ее слушали, разглядывали экспонаты, расспрашивали обо всем, что их заинтересовало. Взрослые (в том числе очень подкованный "по космос" юноша 15 лет) тоже получили удовольствие и много дополнительных знаний. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
5 мая 2019
Отличная экскурсия, материал в понятной для детей форме, экскурсовод Татьяна - профессионал, подстраивались под детей, под их вопросы и реплики)) спасибо!

Елена проводит ещё 6 экскурсий

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