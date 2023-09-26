Открыть женский характер столицы на прогулке в уютной мини-группе
Ещё 200 лет назад Гоголь писал: «Москва — женского рода, Петербург — мужского». Женские истории создают в столице неповторимую атмосферу.
Во время неспешной прогулки по центру вы познакомитесь с 7-ю сюжетами: о любви, коварстве, предательстве, шпионаже и убийстве… Актрисы, меценатки, предпринимательницы — эти сильные женщины заслуживают целой экскурсии!
Во время неспешной прогулки по центру вы познакомитесь с 7-ю сюжетами: о любви, коварстве, предательстве, шпионаже и убийстве… Актрисы, меценатки, предпринимательницы — эти сильные женщины заслуживают целой экскурсии!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наши героини: предпринимательница Вера Фирсанова, меценатка Евгения Шаховская-Глебова-Стрешнева, актрисы Лизонька Уранова, Ольга Книппер, Ольга Чехова, Зинаида Райх, Надежда Ламанова.
Наши локации: Большой театр, Петровский Пассаж, МХТ им. Чехова, Тверская площадь, Брюсов переулок, Геликон-опера, Тверской бульвар.
Вы увидите
- Первый московский торговый центр
- Самое «парижское» место Москвы
- Театр, где проходил первый показ «Чайки» без зрителей специально для Чехова
- Дом, в котором мечтали жить артисты 20-х годов прошлого века
Вы узнаете
- Откуда пришла традиция пионерских лагерей
- Кому Есенин посвятил стихотворение «Письмо к женщине»
- Почему Горький не любил Книппер-Чехову
- Какую жену искал Чехов
- Кого называли «русская Коко Шанель»
- Кто осмелился сказать Сталину, что он ничего не понимает в театре, и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
- Я выдам вам наушники (радиогид), чтобы меня было хорошо слышно
- При желании можно закончить экскурсию обедом в одном из мест за дополнительную плату
- Программа 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Театральная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 49 туристов
Добрый день! Я коренная москвичка. Более того, моя мама родилась в одном из мест экскурсии «Красавицы не умирают», так что мне есть чем поделиться от себя лично. Москва — мой самый любимый город, и я готова рассказывать о каждом его уголке с любовью. Я обожаю истории женщин, у которых можно научиться силе духа, красоте, предприимчивости, жизнелюбию. На экскурсии мы не просто гуляем по городу, мы становимся чуточку мудрее, учась на чужом опыте.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 сен 2023
Интересная экскурсия. Услышала историю о женщинах, увидела улицы и здания, в которые обязательно вернусь. После экскурсии добавилась книга к прочтению. Экскурсовод рассказывает так, что истории запоминаются.
А
Анастасия
22 сен 2023
Прекрасная экскурсия, очень интересная! Анна замечательно рассказывает, ведет от одного персонажа к другой. Благодаря экскурсии я побывала в совсем другой Москве, я как будто перенеслась в то время. Я осталась в полном восторге, порекомендовала экскурсию всем друзьям и маме))
Юлия
22 сен 2023
Шикарная экскурсия с шикарным содержанием - все на одном дыхании, одна история пересекается с другой, третьей, пятой. Всё вплетено в единую конву повествования. Слушаешь с замиранием сердца и не хочешь чтоб этот спектакль заканчивался. Анне Браво!!! Подборка москвичек, их историй, биографических фактов и жизненных историй восхищают!
Была на этой экскурсии 2 раза, второй раз привела подруг которые в полном восторге!
Жду новые форматы и истории от Анны
Была на этой экскурсии 2 раза, второй раз привела подруг которые в полном восторге!
Жду новые форматы и истории от Анны
В
Виктория
22 сен 2023
Отличная экскурсия!!!! Анна просто супер, столько всего интересного и нового рассказала о Москве!!! Приду ещё не один раз!!!!
М
Мария
21 сен 2023
Вчера была очень живая, интересная и необычная экскурсия. Очень понравился формат, сюжетная линия, маршрут и, конечно же, сам рассказчик-экскурсовод Анна. Очень эмоционально, проникновенно и небанально. Обязательно вернусь на другие московские прогулки с Анной!!!
Л
Людмила
21 сен 2023
Экскурсия увлекательная, я узнала много новых интересных фактов и историй. Спасибо гиду
Алина
15 сен 2023
Восхитительная Анна! С любовью и о Москве, и о красавицах. Очень интересный сюжет экскурсии - все герои переплетаются так или иначе, что сразу впечатляет!
О
Оксана
13 сен 2023
Это был полнейший восторг!!! Мне давно так не везло с гидом:) Анна рождена для своей работы.
Экскурсия была посвящена удивительным женщинам, имена которых не сказать чтобы прям на слуху. Интереснейшие судьбы, о которых сразу же захотелось рассказать друзьям и знакомым.
Анна очень увлекательно ведет свой рассказ, видно как много она знает про каждую из своих героинь, как она сопереживает им. Нашей группе повезло, и нам посчастливилось услышать истории не семи, а девяти москвичек:):):)
Экскурсия была посвящена удивительным женщинам, имена которых не сказать чтобы прям на слуху. Интереснейшие судьбы, о которых сразу же захотелось рассказать друзьям и знакомым.
Анна очень увлекательно ведет свой рассказ, видно как много она знает про каждую из своих героинь, как она сопереживает им. Нашей группе повезло, и нам посчастливилось услышать истории не семи, а девяти москвичек:):):)
Е
Екатерина
13 сен 2023
Очень интересно, атмосферно, информативно и душевно. Лучшая экскурсия, на которой я была💯🤗
Полина
26 авг 2023
Анна, очень приятная и очень интересно рассказывает. Чувствуется, что много знает и знает то, что мы не знали. Красивые истории, рекомендую. Единственное, что не было наушников (так сложились обстоятельства) и в процессе движения сложновато, у всех разный темп ходьбы и с наушниками комфортнее. Тем более, что Анна, по ходу движения, рассказывала какие-то факты, которые нам, к сожалению, услышать не смогли:(
Елена
24 авг 2023
Я получила огромное удовольствие поситив экскурсии под названием "Красавицы не умирают" 7 истори о великолепных москвичках. От всей души советую прогуляться по Москве в компании Ани и посмотреть на наш прекрасный город её глазами!
Т
Татьяна
23 авг 2023
Я была на экскурсии "Красавицы не умирают, 7 удивительных историй москвичек в декорациях города" с экскурсоводом Анной и могу сказать, что все понравилось!
Анна очень грамотно и интересно рассказывает о жизни и судьбе семи знаменитых москвичек, которые оставили свой след в истории города. Она знает много интересных фактов, которые делают экскурсию еще более увлекательной. Очень понравилась идея провести экскурсию в декорациях города. Мы проходили по улицам, где жили и работали героини нашей экскурсии, и видели здания, которые связаны с их жизнью. Это было очень необычно и интересно!
Если вы хотите узнать больше о жизни знаменитых москвичек и увидеть город с новой стороны, то я очень рекомендую эту экскурсию!
Анна очень грамотно и интересно рассказывает о жизни и судьбе семи знаменитых москвичек, которые оставили свой след в истории города. Она знает много интересных фактов, которые делают экскурсию еще более увлекательной. Очень понравилась идея провести экскурсию в декорациях города. Мы проходили по улицам, где жили и работали героини нашей экскурсии, и видели здания, которые связаны с их жизнью. Это было очень необычно и интересно!
Если вы хотите узнать больше о жизни знаменитых москвичек и увидеть город с новой стороны, то я очень рекомендую эту экскурсию!
Марина
23 авг 2023
Очень интересная экскурсия и великолепная экскурсовод,необычные невероятные истори и о москвичках,которые довольно известные,но никогда не интересовалась ими,а здесь захотелось узнать-перечитать побольше,захватывающе,не банально,спасибо за экскурсию и приятно проведённое время
Т
Татьяна
23 авг 2023
Крутая экскурсия, очень интересная гид. Посмотрела на знакомую Москву новыми глазами, узнала истории потрясающих московских красавиц, их личные секреты и вклад в историю столицы и России. Обязательно ещё пойду на экскурсии Анны. Рекомендую!
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