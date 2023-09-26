Я была на экскурсии "Красавицы не умирают, 7 удивительных историй москвичек в декорациях города" с экскурсоводом Анной и могу сказать, что все понравилось!

Анна очень грамотно и интересно рассказывает о жизни и судьбе семи знаменитых москвичек, которые оставили свой след в истории города. Она знает много интересных фактов, которые делают экскурсию еще более увлекательной. Очень понравилась идея провести экскурсию в декорациях города. Мы проходили по улицам, где жили и работали героини нашей экскурсии, и видели здания, которые связаны с их жизнью. Это было очень необычно и интересно!

Если вы хотите узнать больше о жизни знаменитых москвичек и увидеть город с новой стороны, то я очень рекомендую эту экскурсию!