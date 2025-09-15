На автобусе

Мы покажем вам самое главное в Москве — начнём от центра города, проедем по ключевым локациям и вернёмся обратно.
Вы оцените разноликую, но гармоничную архитектуру, услышите истории улиц и площадей и надолго запомните потрясающий вид с Воробьёвых гор. После экскурсии вы с уверенностью скажете, что видели если не всё, то многое.
Описание экскурсии
Манежная площадь — место, которые притягивает всех путешественников, с фонтанами, торговыми центрами и памятниками.
Софийская и Берсеневская набережные — открыточные точки столицы с видом на Кремль, храм Христа Спасителя, Дом на набережной и фабрику «Красный Октябрь».
Театральная, Лубянская и Славянская площади — вы удивитесь, узнав, как их использовали в 19 века.
Мосфильмовская улица, где мы вспомним классику советского кинематографа.
Воробьёвы горы — с их смотровой площадки видны на «Лужники», МГУ, Новодевичий монастырь и Москва-Сити.
Поклонная гора, где вы рассмотрите обелиск Победы, храм Георгия Победоносца и памятник солдатам Первой мировой войны.
И это — только часть того, что вы увидите и узнаете!
Организационные детали
- Едем на современном туристическом автобусе. Рассадка свободная
- Маршрут и время экскурсии могут измениться из-за дорожной ситуации
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Никольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 232 туристов
Мы связаны с жизнью города с 1947 года. Олимпиада 1980, Международный фестиваль молодёжи и студентов, празднование 850-летия Москвы — лишь краткий перечень исторических событий, в подготовке которых мы участвовали. С нами вы прикоснётесь к живой истории столицы, увидите её старину, познаете современность и заглянете в будущее.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
15 сен 2025
Друзьям обязательно порекомендую, но не через вашу компонию Tripster, тк выяснилось что напрямую стоимость билета на 20% дороже. Я заплатил за двоих 1200 (на сайте написано с учётом какой-то скидки), в итоге мне дали билеты на сумму 1000 руб., и всем на месте продают по 1000 руб. Я думаю налоговой будет интересна данная ситуация.
Андрей
Ответ организатора:
Добрый день!
Е
Екатерина
13 сен 2025
Гидом была Маргарита.
Гид абсолютно не интересен. Предложения начинаются, но мысль куда-то уплывает, постоянно кашляет, путает имена и фамилии. Экскурсия автобусная, но мы долго шли по Никитской, останавливаясь у каждой памятной
Андрей
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день! Мы услышали ваш отзыв и будем разбираться, в чем было дело. Приносим вам наши извинения и будем улучшать качество работы гида. Замечу, что вы шли не по Никитской улице, а по Никольской:)
Димв
1 авг 2025
Всё хорошо
Рита
21 июл 2025
Давно не были в Москве. И, конечно, очень хотелось посмотреть, как она преобразилась. Экскурсию запланировали заранее. Приехали всей семьёй с друзьями. Понятно, что за три часа нельзя посмотреть всё. Но
Н
Нина
10 июл 2025
Экскурсия хороша,но нам не повезло с гидом,Людмила прям ж неважно излагала материал,торопилась и не смогла ответить на вопрос по теме
Андрей
Ответ организатора:
Благодарим вас за оставленный отзыв. Уточним у гида что там было и почему не смогла ответить на ваш вопрос. Очень
Ю
Юлия
24 мая 2025
Заявлена автобусная экскурсия на два часа. 30 минут мы шли по Красной площади до автобуса. По пути, экскурсовод рассказывал о достопримечательностях. Сели в автобус. По пути следования посмотрите направо, посмотрите
Андрей
Ответ организатора:
Экскурсия была проведена полностью. Экскурсовод все рассказывал. Нам очень жаль что вам не понравилась наша экскурсия. Мы приложим все усилия
Виктория
27 мар 2025
Очень познавательная Экскурсия. Проехали на шикарном, белоснежном автобусе с приветливым водителем. Узнали очень много увлекательных и интересных историй от экскурсовода. Проехали по оживлённым московским улицам. Большое спасибо
Агата
25 мар 2025
Рекомендую!
N
Natalia
23 мар 2025
Отличный гид, не утомительно. Рекомендую
В
Виктор
2 мар 2025
Приехала родственница из Беларуссии. Попросила показать ей Москву, но так как времени у меня не было я решил воспользоваться приложением tripster, где нашел обзорную экскурсию по Москве. Нужно было сделать
А
Ая
1 мар 2025
Приятно, понятно. Экскурсовод знает ответы на все возникающие вопросы
М
Марина
28 фев 2025
Давно хотела посетить автобусную экскурсию по Москве. И, наконец, сделала это. Мне всё очень понравилось. На Трипстере нашла подходящую экскурсию, внесла небольшую предоплату и, в назначенное время, приехала на Никольскую улицу. Автобус был комфортабельный. Очень понравилась гид Елена - узнала много нового и интересного о Москве.
Всем спасибо, за организацию! Буду рекомендовать Вас знакомым.
А
Анжелика
15 фев 2025
Осталась очень довольна данной экскурсией! 🔥🔥🔥👍
Гид Алексей рассказывает очень интересно, поездка прошла просто на одном дыхании. ❤️
Автобусы новые, чистые.
Не пожалела, что выбрала именно это туристическое агентство! Благодарю! ❤️
Рекомендую!👍
Входит в следующие категории Москвы
