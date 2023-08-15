Погулять по центру и открыть для себя тайны столицы в мини-группе
Мы пройдёмся по вечерним улицам и посмотрим на привычные места через магическую призму. За 2 часа вы поймёте, почему Москва вошла в пятёрку самых мистических городов мира.
Узнаете, как гармонично уживаются в облике города культуры разных времён и верований и что общего у Георгия Победоносца и Перуна. А ещё — что такое зодиакальная карта города и при чём тут метро.
Узнаете, как гармонично уживаются в облике города культуры разных времён и верований и что общего у Георгия Победоносца и Перуна. А ещё — что такое зодиакальная карта города и при чём тут метро.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут пролегает от Гоголевского бульвара и улицы Остоженка до Красной и Манежной площадей. Во время экскурсии я расскажу:
- Какие тайные языческие, православные, масонские и советские символы заложены в Кремле, храме Христа Спасителя, сталинских высотках и других памятниках архитектуры
- Какие легенды таят тихие воды Москвы-реки и почему рек изначально было две, а осталась одна
- Как географическое положение города отразилось на менталитете его жителей
- Что такое зодиакальная карта Москвы и как она влияет на современный план города и расположение веток метро
- Где находились самые древние поселения, кто в них жил и куда исчез район древнего Чертолья
- Как родилось выражение «Был Храм, потом хлам, теперь срам» и другие поговорки
- И многое другое
В конце экскурсии вас ждёт подарок на память о нашей встрече — маленькая зодиакальная карта столичного метро.
Организационные детали
- На экскурсию можно с детьми от 8 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (детали уточняйте в личном сообщении)
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
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Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 256 туристов
Писатель, литературовед, режиссер, автор нескольких уникальных мистических и литературных экскурсий, член международной академии «Русский слог». Люблю превращать свои экскурсии в дружескую и увлекательную прогулку, рассказывать о городе и о его героях, опираясь на реальные источники, но при этом глубоко, с юмором и просто.
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
15 авг 2023
Интересная экскурсия. Спасибо гиду Александре.
О
Оля
14 авг 2023
Отличная атмосферная экскурсия, гораздо интереснее, чем просто гулять по вечерней Москве.
Сергей
13 авг 2023
Это было прекрасно. Теплый московский августовский вечер. Мы прошли немного, может метров 800. Но в самом, самом центре зарождения Москвы, о чем было рассказано зажигательно. Это было в диалоге, задавались вопросы, выдавались поощрения. Огромное количество парадоксальных фактов. И про генерала Кабышева и про особенности жизни Дома на Набережной. Ни один вопрос не оставался без ответа. Информация в элегантно юмористичной форме, с пластичностью движений гида, да-да, ходили, чуть не танцуя))) превратили эти три летних часа в то, что надолго запомнится. Цитаты, стихи, даже немного песен. Очаровательно. Раздается уникальный авторский материал - зодиакальная карта столицы. Очень все это заинтересовало. Обязательно выберусь на следующую экскурсию Александры.
S
Sabina
13 авг 2023
Александра видит необычное в обычном и ярко, образно и в ролях передаёт свои знания слушателям. Очень много информации рассказала, на все вопросы ответила, прекрасная экскурсия.
Т
Татьяна
13 авг 2023
Саша невероятная, бесподобная, ребята, всем рекомендую!!!!
Н
Наталья
7 авг 2023
Александра - прекрасный гид, но ее рассказ немного затянут
Елена
5 авг 2023
Нам очень хотелось в этот приезд увидеть необычную Москву и узнать разные тайны…. Поэтому я заинтересовалась этой экскурсией. Саша отличный рассказчик и с юмором! Мы узнали много интересных фактов и тайн. Рекомендуем данную экскурсию!
Светлана
4 авг 2023
Недавно была на экскурсии у Александры. Хотела порадовать своих друзей в честь своего дня рожденья. И у меня это получилось! Всем нам очень понравилась экскурсия. Саша великолепно знает историю Москвы, не только по теме этой экскурсии, а намного глубже. Ни один наш вопрос не остался без ответа! Мы все москвичи, но узнали много интересных фактов из истории нашего города. С нами был ребенок восьми лет и Саша уделяла внимание и ему. Были и неожиданные сюрпризы от нее и даже подарочек по теме экскурсии в честь дня рожденья! Всем рекомендую этого экскурсовода- интеллигентная, доброжелательная, деликатная, грамотная и знающая! Буду ещё заказывать у нее экскурсии. И они, кстати, недорогие.
Спасибо, Саша!
Спасибо, Саша!
Н
Наталья
2 авг 2023
Александа удивила. Спасибо большое. Всё прошло в прекрасной атмосфере, познавательно, легко. Еще и с погодой повезло.
Олеся
30 июля 2023
Экскурсия понравилась. Интересные факты о Москве. Понравился маршрут. Особенно заворажила экскурсовод,приятный голос, поставленная речь, грамотный рассказ. Мы гуляли под дождём, все 3 часа и наша Александра выстояла и не закончила экскурсию быстрее. Мне очень понравилось. Спасибо за впечатления.
М
Марина
30 июля 2023
Отличная,познавательная,атмосферная экскурсия! Замечательная,очень интересная и отлично преподносящая информацию гид Александра! Спасибо Вам большое за прекрасный вечер,за Ваш труд!!! Однозначно рекомендую для посещения этой экскурсии,проведёте время с пользой для здоровья(отличная пешая прогулка),но и расширите свой кругозор💓💓💓 Благодарю Вас,Александра🔥
Т
Татьяна
30 июля 2023
Гид потрясающий!
История ещё никогда не была настолько живой для меня)
Много интересного, понятного и именно живого!
Спасибо большое)
История ещё никогда не была настолько живой для меня)
Много интересного, понятного и именно живого!
Спасибо большое)
А
Алексей
29 июля 2023
Сначала сомневался стоит ли идти, так как на протяжении всей программы шел дождь, но не пожалел, что пришел. Гид рассказывает интересно и охотно отвечает на вопросы, поддерживает живое общение. Даже проходя знакомые места удалось узнать много нового и не смотря на погоду чувствовалась с одной стороны мистическая, а с другой приятная и уютная атмосфера. Большим наслаждением было познавательно и в приятной компании прогуляться по вечерней Москве.
Н
Наталья
28 июля 2023
Очень познавательно. Не верьте первому впечатлению,Саша-замечательный гид!
Рассказывает не « сухо»,присутствуют нотки юмора и много интересных фактов и знаний из параллельных сфер.
По ходу экскурсии возникали вопросы, на которые она всегда отвечала. Очень эрудированна,начитана,прекрасный собеседник и приятный человек.
Рассказывает не « сухо»,присутствуют нотки юмора и много интересных фактов и знаний из параллельных сфер.
По ходу экскурсии возникали вопросы, на которые она всегда отвечала. Очень эрудированна,начитана,прекрасный собеседник и приятный человек.
Н
Належда
28 июля 2023
Не понравилось, что рассказы об истории нашей страны красной линией идёт личное негативное, какое-то высокомерно-пренебрежительное отношение рассказчика и к своей стране, к истории, историческим персонажам и действующим в том числе.
Саша
Ответ организатора:
Я сожалею, что на вас такое впечатление произвела и я, и моя прогулка. Я всегда стремлюсь говорить с юмором и просто. И искренне надеюсь, что что-то всё же оказалось для вас интересным
Ещё 6 отзывов
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