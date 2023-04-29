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Что вас ожидает:
- Пешеходная прогулка по Крымскому мосту
- Парк Горького
- Памятник Петру I
- Дом на набережной
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Зарядье
- Сталинская высотка на Котельнической набережной
- Пушкинский мост
- ТЦ Европейский
- Гостиница Украина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы приглашаем москвичей и их дорогих гостей взглянуть на привычную панораму столицы с другого ракурса – совершить увлекательный круиз по Москве-реке на комфортабельной панорамной яхте флотилии "Рэдиссон Ройал".
Странствие по причудливым изгибам великой реки – это невероятные пейзажи, самые известные столичные достопримечательности, это Москва, которую вы еще не видели!
Во время круиза по Москве-реке вы увидите:
- Гостиницу "Украина" – знаменитую сталинскую высотку;
- Дом Правительства РФ –"Белый дом", переживший вместе со всей страной критический период новой русской истории;
- Московскую мэрию – шедевр советского модернизма, известный в народе как "дом-книжка";
- Новодевичий монастырь – обитель, которую не удалось уничтожить Наполеону;
- Московский государственный университет – одну из "визитных карточек" столицы, известную далеко за ее пределами;
- Стадион "Лужники" – одну из самых крупных спортивных арен в мире;
- Парк Горького – излюбленное место отдыха москвичей;
- Памятник Петру I – колосс работы Зураба Церетели, самый высокий скульптурный памятник в России;
- Дом на набережной – уникальный жилой комплекс, возведенный для советской партийной элиты, настоящий "город в городе";
- Храм Христа Спасителя – главный храм нашей страны, взорванный большевиками и заново отстроенный в 1990-х годах;
- Московский Кремль –"сердце" России;
- Храм Василия Блаженного – символ нашей страны, шедевр русского шатрового зодчества;
- Высотку на Котельнической набережной –"сестру" уже виденной вами гостиницы "Украина";
- Новоспасский монастырь – старейшую обитель столицы, нежно именуемую "белым голубем Москвы".
А еще будут живописные набережные, величественные мосты, бездонное московское небо, мерное течение Москвы-реки и легкий освежающий ветерок. Круиз по реке – это романтическое свидание со столицей, которое навсегда останется в вашей памяти!
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Место начала и завершения?
- Москва, метро Парк культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании