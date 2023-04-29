Мы приглашаем москвичей и их дорогих гостей взглянуть на привычную панораму столицы с другого ракурса – совершить увлекательный круиз по Москве-реке на комфортабельной панорамной яхте флотилии "Рэдиссон Ройал".

Странствие по причудливым изгибам великой реки – это невероятные пейзажи, самые известные столичные достопримечательности, это Москва, которую вы еще не видели!

Во время круиза по Москве-реке вы увидите:

Гостиницу "Украина" – знаменитую сталинскую высотку;

Дом Правительства РФ –"Белый дом", переживший вместе со всей страной критический период новой русской истории;

Московскую мэрию – шедевр советского модернизма, известный в народе как "дом-книжка";

Новодевичий монастырь – обитель, которую не удалось уничтожить Наполеону;

Московский государственный университет – одну из "визитных карточек" столицы, известную далеко за ее пределами;

Стадион "Лужники" – одну из самых крупных спортивных арен в мире;

Парк Горького – излюбленное место отдыха москвичей;

Памятник Петру I – колосс работы Зураба Церетели, самый высокий скульптурный памятник в России;

Дом на набережной – уникальный жилой комплекс, возведенный для советской партийной элиты, настоящий "город в городе";

Храм Христа Спасителя – главный храм нашей страны, взорванный большевиками и заново отстроенный в 1990-х годах;

Московский Кремль –"сердце" России;

Храм Василия Блаженного – символ нашей страны, шедевр русского шатрового зодчества;

Высотку на Котельнической набережной –"сестру" уже виденной вами гостиницы "Украина";

Новоспасский монастырь – старейшую обитель столицы, нежно именуемую "белым голубем Москвы".

А еще будут живописные набережные, величественные мосты, бездонное московское небо, мерное течение Москвы-реки и легкий освежающий ветерок. Круиз по реке – это романтическое свидание со столицей, которое навсегда останется в вашей памяти!