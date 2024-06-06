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Ч Чадамба От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время

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И Ирина Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.

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М Мила На частном катере по Москве-реке читать дальше без посторонних людей. скорость прекрасная, всё красиво! выбрали время 21:00 чтобы застать и свет и огни в темноте, угадали. по необходимости будем обращаться именно сюда! спасибо 🤝 рекомендую 😊 все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте

Н Наталья Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо

Д Дарья Московские адреса любви Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)

О Ольга Дворы Солянки: бандиты, привидения и стильные фото Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!