1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час 9 минут
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Нескучный Парк Горького»: фотопрогулка по главному парку столицы
Начало: Крымский Вал, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Таинственная страсть в Переделкине
Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке
Начало: В сквере им. Пастернака
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Парк Горького и Музеон, Москва
Получите уникальный опыт от прогулки по историческим паркам Москвы и профессиональные фото в качестве бонуса
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Запретная Москва: «район красных фонарей» (18+)
Исследовать улицы и проходные дворы, некогда гремевшие на всю столицу
Начало: Возле станции метро «Сухаревская»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Французский променад в Москве
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь с французской культурой
Начало: У метро Красные ворота
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по местам съёмок советских и российских фильмов
Окунуться в мир кино и открыть для себя Москву с новой стороны
Начало: В районе метро «Китай-город»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Супер экскурсия!!! Очень познавательно. Гиду Ольге огромная благодарность за интересные факты из истории, лёгкий и удобный маршрут, отличное настроение, яркие впечатления. Нашей семье очень понравилось. Спасибо!!!
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ООльга6 июня 2024Мы были на французской прогулке. Хороший маршрут и экскурсия. Открыла для себя кое-что новое
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ДДенис4 июня 2024Нам всё понравилось. И прогулка, и фотки получились просто замечательные.
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ННаталья4 июня 2024Огромное Спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! некоторые моменты истории стали откровением… Такие экскурсии были бы полезны всем - от студентов до пенсионеров - для понимания процессов, происходящих в современных обществах… Еще раз большое спасибо
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ООльга3 июня 2024Константин сразу нашел общий язык с нашей веселой компанией! Съемка проходила в интересных местах, самое главное, кадры делались легко и непринужденно! Уже получили фотографии на память! Спасибо!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Романтические»
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