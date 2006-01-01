Флотилия-Рэдиссон – Гид из Москвы

Круиз по Москве-реке на роскошной яхте 🛥️ с филиалом популярного рыбного ресторана «Erwin.



РекаМореОкеан» на борту.



Гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов и захватывающие виды московских набережных.



А в воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу.