Круиз по Москве-реке на роскошной комфортабельной яхте с филиалом популярного рыбного ресторана «Эрвин. Река. Море. Океан» на борту.
Вас ждут гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов, а также захватывающие виды московских набережных.
В воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу.
Вас ждут гастрономические открытия в области рыбных блюд и морепродуктов, а также захватывающие виды московских набережных.
В воскресный круиз вам будет удобно отправиться всей семьей: для детей мы устраиваем развлекательную программу.
Описание экскурсии
Филиал популярного рыбного ресторана «Erwin. Река
МореОкеан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке. Яхта отправляется от причала «Гостиница Украина» независимо от времени года и погоды. Во время речной прогулки гости могут наслаждаться не только первоклассными блюдами из рыбы и морепродуктов, выловленных из российских 25 рек и морей, но и живописными видами на главные достопримечательности столицы: Знаменитую высотку гостиницы «Украина», Дом Правительства РФ, Новодевичий монастырь, комплекс МГУ, стадион «Лужники», Парк Горького, Центральный Дом Художника, гигантский Памятник Петру I, легендарный Дом на набережной, златоглавый Храм Христа Спасителя, Московский Кремль и пряничный Храм Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Новоспасский монастырь. По воскресеньям во время дневного круиза (отплытие в 15.30) для самых маленьких гостей организуют развлечения: фокусы и цирковые номера, активные игры, конкурсы, головоломки, разные приключения и увлекательные мастер-классы. Детьми занимаются профессиональные аниматоры, программа рассчитана на 2,5 часа. Организационные детали:• Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса;
- Посадка на рейс прекращается за 5 минут до отправления судна. Время рейса, указанное на билете является моментом отхода судна от причала;Важная информация:• В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены;
- Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина»;
- Посадка начинается за 30 мин. до отправления, а завершается за 5 мин. до отправления;
- Время рейса, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала;
• Воскресная детская программа только на дневном круизе (15.30). Продолжительность — 2.5 часа. Важная информация:
- Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина».
- Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала.
- По воскресеньям во время дневного круиза в 15:30 проводится детская программа. Продолжительность составляет 2,5 часа.
- Обратите внимание: ужин не включен в стоимость круиза!
- В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены. Билет придет вам на электронную почту ближе к дате посещения.
По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гостиница «Украина»
- Мэрия Москвы
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Академия наук
- Парк Горького
- Центральный дом художника
- Памятник Петру I
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Собор Василия Блаженного
Что включено
- Теплоходный круиз на яхте класса «люкс»
- Развлекательная программа для детей (на воскресном рейсе в 15:30)
Что не входит в цену
- Питание (приобретается самостоятельно на борту по меню)
Место начала и завершения?
Причал «Гостиница Украина»
Когда и сколько длится?
Когда: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
- Яхта-ледокол отправляется от причала «Гостиница Украина»
- Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете, является моментом отхода судна от причала
- По воскресеньям во время дневного круиза в 15:30 проводится детская программа. Продолжительность составляет 2,5 часа
- Обратите внимание: ужин не включен в стоимость круиза
- В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены. Билет придет вам на электронную почту ближе к дате посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 1015 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Прекрасно провели время с внучкой на теплоходе Редиссон Эрвин 💞😍 Все было так замечательно и идеально и погода отличная и обслуживание всех сотрудников, вежливые, внимательные, добрые, отзывчивые и блюда замечательные 🫶💕, атмосфера красивая 😍 Было все на высшем уровне 🫶😍 Спасибо большое Всем за такой чудесный день ☀️🫶💕 Планируем всей семьей вновь посетить Вас прекрасный теплоход Эрвин ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мне очень понравилось путешествие по реке Москве, понравился сервис и обслуживание персонала, но единственное, что не хватало гида с ознакомлением местности и самое главное истории становления г. Москвы. А в остальном всё прошло на высшем уровне, красиво,вкусно, интересно. Спасибо большое за подаренные тёплые и приятные впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Когда просто ресторан надоел, этот круиз оказался отличным выбором для празднования дня рождения. И блюда вкусные и вид за окном неоднообразный и 2,5 часа само то для общения и фото.
Нам, не москвичам, показалось очень даже прикольно,
Нам, не москвичам, показалось очень даже прикольно,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Спасибо большое за теплый прием, за внимание, за вкусную еду, за официантку, которая обслуживала нас Айгуль, за прекрасную поездку по красивым метам Москвы! За помощь сотрудников нашему инвалиду коляске, она
Вам был полезен этот отзыв?
M
Экскурсия понравилась от самого начала и до завершения.
Комфортная, красивая яхта. Приятная музыка, очень вкусные блюда.
Виды были потрясающие.
Девочки официантки, выше всяких похвал.
Вернемся к вам еще.
Благодарим!!!!
Комфортная, красивая яхта. Приятная музыка, очень вкусные блюда.
Виды были потрясающие.
Девочки официантки, выше всяких похвал.
Вернемся к вам еще.
Благодарим!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Великолепное место. Прекрасный, внимательный, профессиональный персонал. Чудесная кухня, большой выбор в меню. Приятный интерьер. Большое спасибо за приятный вечер.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Круиз на теплоходе-ресторане «Эрвин» от Рэдиссон»
Групповая
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Завтра в 13:00
22 авг в 13:00
2700 ₽ за человека
Групповая
Ройал-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
23 авг в 12:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По самой главной улице Москвы «- круглогодичная речная экскурсия на яхте флотилии» Рэдиссон
Начало: Причал Гостиница Украина
Расписание: Перед бронированием <b>обязательно уточните у гида дату и время отправления. </b>
22 500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
1190 ₽ за человека
3000 ₽ за человека